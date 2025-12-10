Advertisement
trendingNow13035652
Hindi Newsटेक

पाकिस्तानियों के लिए 'भूत' बना युवराज सिंह का 'चेला'! गूगल से बार-बार पूछ रहे- कौन है ये दूसरा रोहित शर्मा?

भारत का सबसे खूंखार खिलाड़ी और पाक गेंदबाजों के सामने जिनका बल्ला आग उगलता है, वो पाकिस्तानियों के लिए भूत बनकर सामने आया है. साल 2025 में पाकिस्तनियों ने सबसे ज्यादा इस खिलाड़ी को सर्च किया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तानियों के लिए 'भूत' बना युवराज सिंह का 'चेला'! गूगल से बार-बार पूछ रहे- कौन है ये दूसरा रोहित शर्मा?

Team India के टी20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा ने संन्यास लिया तो ओपनिंग की पोजीशन खाली हो गई. फैन्स विचार में पड़ गए थे कि उनकी पोजीशन कौन ले पाएगा. कौन आते ही रोहित शर्मा की तरह ताबड़तोड़ छक्के मार पाएगा. लेकिन उनका जगह भरने के लिए आए युवराज सिंह का शागिर्द अभिषेक शर्मा. एशिया कप में जब टीम इंडिया बिना रोहित शर्मा के उतरी तो पाकिस्तान कॉन्फिडेंट था कि वो इंडिया को जल्दी निपटा देगा, लेकिन अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद में पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया. अभिषेक शर्मा ने उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर कहे जाने वाले शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर छक्का जड़ दिया. जिससे पाकिस्तान टीम तो सकपका गई, वहीं पाकिस्तानियों के भी होश उड़ गए. यही कारण रहा कि 2025 में गूगल पर पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा अभिषेक शर्मा को सबसे ज्यादा सर्च किया और उनके बारे में जानने की कोशिश की. बता दें, अभिषेक शर्मा को टीम इंडिया के सिक्सर किंग युवराज सिंह ने तैयार किया है.

एथलीट्स में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति बने अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा के अलावा हसन नवाज, इरफान खान नियाजी, शाहिबजादा फरहान और मोहम्मद अब्बास टॉप 5 में रहे. इससे यह समझ आता है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम रोहित शर्मा से खौफ खाती थी, वैसे ही अब अभिषेक शर्मा से डरती है. पाकिस्तान और इंडिया का अगला मुकाबला अब 2026 टी20 वर्ल्ड में होगा. यह मुकाबला 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा.

टेक में क्या किया सबसे ज्यादा सर्च?
पाकिस्तान में इस साल टेक्नोलॉजी से जुड़े जिन विषयों ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन खोजें बटोरीं, उनमें iPhone 17, DeepSeek, Google AI Studio, Claude और एलन मस्क का Grok प्रमुख रहे. क्रिकेट कैटेगरी में गूगल पर सबसे अधिक खोजा गया मुकाबला पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका रहा. इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग, एशिया कप, पाकिस्तान बनाम भारत और पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड जैसी प्रतियोगिताएं भी टॉप सर्च ट्रेंड्स में शामिल रहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

खान-पान से जुड़े विषयों में इस साल पाकिस्तान में सैंडविच रेसिपी ने गूगल पर सबसे अधिक खोजें दर्ज कीं. वहीं How to श्रेणी में कराची के लिए “ई-चालान कैसे भरें” सबसे ज्यादा सर्च किया गया सवाल रहा. ये सभी आंकड़े गूगल सर्च ट्रेंड्स 2025 की रिपोर्ट से सामने आए हैं, जो बताती है कि पाकिस्तानी उपयोगकर्ता किन मुद्दों और व्यक्तियों में सबसे अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Pakistanyuvraj singhAbhishek SharmaRohit Sharma

Trending news

'...तो घर बैठना पड़ जाएगा', विधानसभा में किस बात पर भड़के सीएम फडणवीस
Maharashtra news
'...तो घर बैठना पड़ जाएगा', विधानसभा में किस बात पर भड़के सीएम फडणवीस
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
Indian Rupees
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
INDIA US VISA
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
Humayun Kabir
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
PM Modi
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
Goa Fire Accident
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
#WeatherUpdate
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
Jammu Kashmir
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
Jammu Kashmir
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
Goa Club Fire
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच