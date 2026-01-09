पाकिस्तान ने निकाला UPI का तोड़! बोलते ही होगा पेमेंट, अवाम बोली- भाईजान, ये तरक्की है या कंगाली का नया रास्ता?

आज के समय में बैंकिंग ऐप्स ने पैसों का लेन-देन बेहद आसान बना दिया है. अब न बैंक की लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और न ही घंटों इंतजार करना होता है. मोबाइल फोन से कुछ टैप में ही आप किसी को भी, कहीं से भी पैसे भेज सकते हैं. हालांकि, इस आसान दिखने वाली प्रक्रिया के पीछे कई स्टेप्स होते हैं, जैसे सही ऑप्शन चुनना, अकाउंट सेलेक्ट करना, अमाउंट डालना और पिन एंटर करना. अब पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है.

आवाज से होगा पैसा ट्रांसफर

Propakistani की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में जल्द ही लोग सिर्फ अपनी आवाज से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे. आसान शब्दों में कहें तो अब टाइप करने या मेन्यू में घूमने की जरूरत नहीं होगी. यूजर बस ऐप से बोलेगा और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. उदाहरण के तौर पर अगर किसी को अपने दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे भेजने हैं, तो वह सिर्फ बोलेगा, “Send money to Name” और ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी. इस फीचर का मकसद बैंकिंग ऐप्स को और ज्यादा फास्ट, आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाना है.

UBL अपने ऐप में लाएगा वॉयस फीचर

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान का बड़ा बैंक यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी UBL अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में वॉयस एक्टिवेशन फीचर लाने की तैयारी कर रहा है. इस फीचर के आने के बाद यूजर ऐप को बोलकर कमांड दे सकेंगे. यह तकनीक खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिन्हें टेक्नोलॉजी समझने में दिक्कत होती है या जो लंबे मेन्यू और ऑप्शन्स से परेशान रहते हैं. बैंक का मानना है कि इससे डिजिटल बैंकिंग ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ पैसे नहीं, और भी काम होंगे आसान

यह वॉयस फीचर सिर्फ पैसे भेजने तक सीमित नहीं रहेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर बोलकर अपने बिजली, गैस या मोबाइल फोन के बिल भर सकेंगे. इसके अलावा, वे अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी चेक कर पाएंगे और मोबाइल में बैलेंस या क्रेडिट भी जोड़ सकेंगे. यानी बैंकिंग से जुड़े ज्यादातर काम बिना हाथ लगाए, सिर्फ आवाज से पूरे हो सकेंगे. यह फीचर भविष्य की बैंकिंग की एक झलक देता है, जहां मोबाइल फोन सिर्फ सुनकर काम करेगा.

सेफ्टी को लेकर उठे सवाल

जहां एक तरफ यह फीचर बेहद सुविधाजनक लगता है, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े सुरक्षा के सवाल भी सामने आ रहे हैं. अगर सिर्फ कुछ शब्द बोलकर पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, तो यह फीचर गलत हाथों में खतरनाक साबित हो सकता है. कोई भी व्यक्ति किसी का फोन लेकर बोलकर उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर सकता है. यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि बैंक इस फीचर के साथ मजबूत सेफ्टी सिस्टम भी जोड़ेगा.

क्या होंगे सुरक्षा इंतजाम?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉयस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, पिन कन्फर्मेशन या फेस आईडी जैसे फीचर्स इस सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं. मुमकिन है कि ऐप यूजर की आवाज पहचानने के बाद ही कमांड स्वीकार करे. इसके अलावा, बड़ी रकम ट्रांसफर करने से पहले एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन भी मांगा जा सकता है. जब तक सेफ्टी फीचर्स पूरी तरह मजबूत नहीं होते, तब तक इस तकनीक को पूरी तरह सुरक्षित कहना मुश्किल है.

कब तक मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि यह वॉयस-बेस्ड बैंकिंग फीचर आम लोगों के लिए कब लॉन्च किया जाएगा. लेकिन इतना साफ है कि बैंकिंग की दुनिया तेजी से बदल रही है. आने वाले समय में मोबाइल बैंकिंग और भी आसान, तेज और स्मार्ट होने वाली है. अगर यह फीचर सफल होता है, तो दूसरे देश भी इसे अपनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं.