पाकिस्तान में 7.5 लाख में बिक रहा iPhone 17, बेचने पड़ जाएंगे घर के जेवर और जमीन! देखें पूरी लिस्ट

Apple का नया iPhone 17 सीरीज भारत में लॉन्च हो चुका है और देश के बड़े शहरों जैसे मुंबई और दिल्ली में लोग घंटों लाइन में खड़े होकर इस नए फोन को खरीदने के लिए उत्सुक हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय पाकिस्तान में iPhone 17 की कीमतों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है. एक वायरल पोस्ट में बताया गया है कि वहां iPhone 17 की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि लोग हैरान रह गए हैं.

पाकिस्तान में iPhone 17 की कीमतें क्या हैं?

एक X (पूर्व Twitter) यूजर ने पोस्ट किया कि पाकिस्तान में iPhone 17 के प्राइस टैग लगभग PKR 3.65 लाख से लेकर PKR 5.74 लाख तक हैं, जो भारतीय रुपए में करीब 1.14 लाख से 1.79 लाख रुपये तक बनते हैं. खासतौर पर iPhone Pro Max की कीमत PKR 5.74 लाख (लगभग ₹1.79 लाख) बताई गई है. इसके अलावा iPhone Air की कीमत PKR 4.83 लाख (₹1.51 लाख) और iPhone 17 Pro PKR 5.31 लाख (₹1.66 लाख) के करीब है.

IPhone Prices in Pakistan -- iPhone 17 : Rs 365,280 iPhone 17 Air : Rs 483,680 iPhone 17 Pro : Rs 531,680 iPhone 17 Pro Max : Rs 573,999 — Times Algebra (@TimesAlgebraIND) September 19, 2025

Apple पाकिस्तान की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कीमतें थोड़ी अलग दिखती हैं, जहां iPhone 17 की कीमत PKR 3.25 लाख (₹1.01 लाख) से शुरू होकर PKR 4.45 लाख (₹1.35 लाख) तक जाती है. iPhone Air की कीमत PKR 3.98 लाख से PKR 5.36 लाख (₹1.24 लाख से ₹1.68 लाख) के बीच है. वहीं Pro मॉडल के लिए कीमत PKR 4.40 लाख से लेकर PKR 7.48 लाख (₹1.37 लाख से ₹2.34 लाख) तक है.

भारत में iPhone 17 की कीमतें कितनी हैं?

भारत में iPhone 17 सीरीज की कीमतें पाकिस्तान से काफी कम हैं. iPhone 17 की कीमत ₹82,900 से शुरू होकर ₹1,02,900 तक जाती है. iPhone Air ₹1,19,900 से ₹1,59,900 के बीच उपलब्ध है. iPhone 17 Pro की कीमत ₹1,34,900 से ₹1,74,900 तक है, जबकि iPhone 17 Pro Max ₹1,49,900 से लेकर ₹2,29,900 (2TB मॉडल) तक उपलब्ध है.

क्या इतनी ज्यादा कीमतों का कारण सिर्फ टैक्स हैं?

सोशल मीडिया पर इस वायरल पोस्ट के बाद लोगों ने तरह-तरह के सवाल उठाए. एक यूजर ने मजाक में पूछा, “फोन के दाम हैं या फ्लैट्स के?” जबकि दूसरे ने पूछा कि चीन और अमेरिका में इसकी कीमतें क्या हैं? कुछ यूजर्स का मानना है कि पाकिस्तान में महंगे दाम ज्यादा टैक्स और इम्पोर्ट शुल्क की वजह से हैं.

iPhone 17 के रंग और फीचर्स भी हैं आकर्षण का केंद्र

कीमतों की चर्चा के बीच, iPhone 17 के नए रंग विकल्प जैसे लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, कॉस्मिक ऑरेंज और डीप ब्लू भी लोगों को पसंद आ रहे हैं. रंगों और फीचर्स की वजह से भी यह फोन युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है.