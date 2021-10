Free पिज्जा के लिए पाकिस्तानी शख्स ने Pizza Hut को किया ऐसा मैसेज, 'धोखा' मिला तो गुस्से में बोला- 'कभी नहीं आउंगा तुम्हारे यहां...'

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर कई ऐसी घटनाएं होती हैं, जिससे लोग काफी इंटरटेन होते हैं. चाहे वो वॉट्सएप और टेलीग्राम के बीच मजाकिया फाइट हो या फिर ओप्पो का आईफोन का मजाक उड़ाना हो. अब Pizza Hut ने कुछ ऐसा किया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. ट्विटर पर एक पाकिस्तानी शख्स और Pizza Hut के बीच की बातचीत वायरल हो रही है. शख्स ने फ्री पिज्जा पाने के लिए पिज्जा हट को मैसेज किया, जिस पर कंपनी की तरफ से रिप्लाई भी मिला. आइए जानते हैं मामला क्या है...

पाकिस्तानी ट्विटर यूजर जोहाद ने एक प्रिंटशॉट शेयर किया, जहां उसने Pizza Hut - Pakistan को एक मैसेज किया था. उन्होंने लिखा था, 'एक एक्सट्रा लार्ज पिज्जा, 6 गार्लिक ब्रेड और कोक के लिए कितने लाइक्स लाने होंगे.' इस पर Pizza Hut ने 10 हजार लिखा.

उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट डाला और लोगों से ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करने की अपील की. उनका यह ट्वीट तुरंत वायरल हो गया और कुछ ही देर में 10 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल गए. उसके बाद शख्स ने वादे के मुताबिक, एक एक्सट्रा लार्ज पिज्जा, 6 गार्लिक ब्रेड और कोक भिजवाने को कहा. कंपनी ने वादे को पूरा करने को तैयार थी. लेकिन उन्होंने सिर्फ लार्ज पिज्जा का विकल्प दिया और ऑर्डर को दो हफ्ते में डिलीवर करने कहा. जिस पर वो भड़क गया.

Will take 2 weeks ? Large only ?

Forget it, keep your pizza man, don't want it. This is disrespectful to all the people who participated. I'm not going to pizza hut ever again. pic.twitter.com/BJBqxllzJq

— Zohad (@Zohadtweets) October 2, 2021