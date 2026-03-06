Advertisement
Hindi NewsटेकX पर पाकिस्‍तानी यूजर की गंदी हरकत! 31 अकाउंट हैक कर पोस्ट किए युद्ध के AI Video, मस्क की टीम ने ऐसे सिखाया सबक

X पर पाकिस्‍तानी यूजर की गंदी हरकत! 31 अकाउंट हैक कर पोस्ट किए युद्ध के AI Video, मस्क की टीम ने ऐसे सिखाया सबक

Pakistan User Hacked X Accounts: सोशल मीडिया पर इन दिनों AI से बने फर्जी वीडियो का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. हाल ही में सामने आए एक मामले ने इस खतरे को और साफ कर दिया है. एक पाकिस्तानी यूजर ने X के 31 अकाउंट हैक कर लिए और उनसे युद्ध जैसे दिखने वाले फेक AI वीडियो पोस्ट करने लगा. घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 06, 2026, 09:51 AM IST
X पर पाकिस्‍तानी यूजर की गंदी हरकत! 31 अकाउंट हैक कर पोस्ट किए युद्ध के AI Video, मस्क की टीम ने ऐसे सिखाया सबक

Pakistan User Hacked X Accounts: जब से ईरान-अमेरिका-इजरायल का युद्ध चल रहा है, तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर फेक AI वीडियो की भरमार हो गई है. इसको लेकर कंपनी ने कई नए नियम भी बनाए हैं. लेकिन कुछ लोगों की हरकतें कभी सुधरने वालों में से नहीं होतीं. उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान से भी हैं. इसी को लेकर एलन मस्क की कंपनी X के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर (Nikita Bier) ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बैठे एक शख्स ने X के 31 बड़े अकाउंट्स को हैक कर लिया और उनका इस्तेमाल ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध से जुड़े फर्जी AI वीडियो फैलाने के लिए किया. यह पूरी साजिश न केवल झूठी खबरें फैलाने के लिए थी, बल्कि X के क्रिएटर रेवेन्यू प्रोग्राम के जरिए पैसे हड़पने के लिए रची गई थी.

हैक किए अकाउंट, बदल डाले नाम

निकिता बियर ने बताया कि इस पाकिस्तानी हैकर ने 27 फरवरी को इन सभी 31 अकाउंट्स के नाम बदलकर 'Iran War Monitor' या उससे मिलते-जुलते रख दिए थे. इन अकाउंट्स से ऐसे वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे, जिनमें ईरान के रॉकेटों को इजरायल के जहाजों पर हमला करते दिखाया गया था. ताज्जुब की बात यह है कि ये वीडियो इतने असली लगते थे कि लोग आसानी से इन पर भरोसा कर सकते थे.

विचारधारा नहीं, सिर्फ पैसा है मकसद

जांच में सामने आया है कि इस पाकिस्तानी यूजर का मकसद कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं, बल्कि X के क्रिएटर रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम से मोटी कमाई करना था. निकिता ने बताया कि ऐसे लोग सिर्फ कमाई यानी मॉनिटाइजेशन के लिए किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ लेते हैं. जिसके बाद उस चैनल से प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर शेयर करते हैं. जल्दी पैसा कमाने की फिराक में कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं.

X ने लिया कड़ा एक्शन, बंद होगी कमाई

इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद X की टीम ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने सभी 31 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है. इसके साथ ही अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं. इस नए नियम के बाद अगर कोई यूजर युद्ध से जुड़ा AI वीडियो पोस्ट करता है और उसे AI लेबल नहीं देता, तो उसे 90 दिनों के लिए कमाई (Monetization) से बाहर कर दिया जाएगा. इसके साथ ही दोबारा गलती करने पर अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा. पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से चलने वाले उन फर्जी 'IDF Girl' अकाउंट्स पर भी नकेल कसी गई है, जो असल में हैक किए गए थे.

AI के दौर में बढ़ी नई चुनौती

टेक्नोलॉजी के जानकारों का कहना है कि AI के जरिए अब फेक तस्वीर और वीडियो बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. ऐसे कंटेंट को पहचानना भी आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज पर तुरंत भरोसा करना खतरनाक हो सकता है. अगर आपको युद्ध से जुड़ा कोई रोमांचक वीडियो दिखे, तो पहले उसके कम्युनिटी नोट्स (Community Notes) चेक करें.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Pakistan User Hacked X Accountsfake AI war videosIran War 2026

