कहीं आपके पैन कार्ड पर तो कोई नहीं कर रहा बड़ा 'खेला'! तुरंत कर लीजिए ये काम, टल जाएगा बड़ा खतरा

PAN Card Misuse Check Online: आज के डिजिटल दौर में आपकी पहचान से जुड़ी सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है PAN Card. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कार्ड के जरिए आपके नाम पर बड़ा धोखाधड़ी का खेल भी हो सकता है? अगर समय रहते सावधान नहीं हुए तो कोई और आपके नाम पर फर्जी अकाउंट खोल सकता है या पैसों से जुड़ी बड़ी गड़बड़ियां कर सकता है. ऐसे में अब जरूरी है कि आप तुरंत एक छोटा-सा कदम उठाएं और इस बड़े साइबर खतरे से बच जाएं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं वो जरूरी बातें जो हर टैक्सपेयर से लेकर आम लोगों को अभी करनी चाहिए.

पहले जान लीजिए कैसे होता है पैन कार्ड से स्कैम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आने वाले पैन कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, पैन नंबर के साथ साइन भी होता है. यानी एक व्यक्ति की पूरी जानकारी पैन कार्ड पर ही लिखी होती है. ऐसे में अगर यही जानकारी किसी के हाथ लग जाए तो साइबर फ्रॉड का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. इन जानकारियों की सहायता से आपके पैन कार्ड से कोई स्कैम किया जा सकता है. फर्जी कंपनी खोली जा सकती है. फेक अकाउंट ओपन किया जा सकता है. फेक क्रेडिट कार्ड बनवाया जा सकता है और आपके बैंक अकाउंट को भी खाली किया जा सकता है.

इस तरह से चेक करें अपना पैन कार्ड

अगर आप पैन कार्ड से जुड़े किसी भी फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना CIBIL या क्रेडिट स्कोर चेक करें. सिविल स्कोर की सहायता से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहीं आपने नाम पर किसी ने कुछ फ्रॉड या फर्जी काम तो नहीं शुरू किया है. क्रेडिट रिपोर्ट CIBIL / Experian / Equifax आपके नाम पर किए गए सारे लोन, क्रेडिट कार्ड और इंक्वायरी का रिकॉर्ड रखती है. अगर रिपोर्ट में कोई गलत यूज दिखाई दे तो बिना देर किए आयकर विभाग की हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करे. साथ ही अपने पैन कार्ड के दुरुपयोग की शिकायत अपने पास के पुलिस थाने में भी दर्ज कराएं जिससे आगे होने वाली बड़ी परेशानी से आग बच सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी तरीका है मददगार

आप दूसरी तरह से भी पैन कार्ड के गलत यूज के बारे में जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म 26AS चेक करना होगा. इस फॉर्म में आपके नाम पर हुई सभी हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है. आप इसे आसानी से इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के बाद सभी एंट्रीज को ध्यान से देखें अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन दिखे जो आपने नहीं किया है तो सावधान हो जाइए, शायद आपके पैन कार्ड का मिसयूज हुआ हो. अगर ऐसा कुछ होतो तुरंत एक्शन लें.

ये भी पढे़ंः बैन हो रहा है WhatsApp का ये सीक्रेट फीचर! 15 तारीख के बाद नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल

भूलकर भी न करें ये गलतियां

अगर आप किसी को पैन कार्ड की कॉपी दे रहे हैं या कहीं जमा कर रहे हैं तो उस पर डेट और साइन जरूर करें.

अपना पैन कार्ड नंबर और इससे जुड़ी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स अपने फोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप में सेव न रखने से बचें.

PAN कार्ड से स्कैम वाले मामलों में देखा गया है कि पहले स्कैमर्स आपके फोन पर PAN कार्ड अपडेट करने के नाम पर एक लिंक भेजते हैं जो फेक होता है. ऐसे में अगर आपके पास भी कोई पैन कार्ड अपडेट करने का लिंक आए तो सावधान हो जाइए.

ये भी पढ़ेंः क्या कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है? Jio, BSNL अचानक मांगने लगे माफी, हैरान कर देगी वजह!