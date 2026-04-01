PAN Card New Rule: आज से सिर्फ आधार काफी नहीं, पैन के लिए वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट हुए जरूरी; फोन से ऐसे करें अप्लाई

PAN Card New Rule: अप्रैल महीने की पहली तारीख से देशभर में कई सारे नियमों में बदलाव हुआ है. इसी क्रम में 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने के लिए नियम बदल गए हैं. तो अगर आ अब नया पैन कार्ड(PAN Card) बनवाने की सोच रहे हैं तो पहले नया नियम जान लीजिए. अभी तक आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए इंस्टेंट पैन बनवा लेते थे लेकिन अब आपको वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर जन्मतिथि प्रमाण देने वाले दूसरे डॉक्यूमेंट देने होंगे. सरकार ने पहचान और जन्मतिथि वेरिफिकेशन को और सख्त कर दिया है.

ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट नहीं हैं. 1 अप्रैल से ऐसे लोगों की मुश्किल थोड़ी बढ़ जरूर गई है लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बिना कहीं गए घर बैठे-बैठे वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आइये जानते हैं ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस.

सबसे पहले जानिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होता है. इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई भी एक दस्तावेज का होना जरूरी है.

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ये है प्रोसेस

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI के मतदाता सेवा पोर्टल पर जाना होगा.

यहां आपको होम पेज पर ही New Voter Registration का ऑप्शन दिखाई देगा.

इस पर क्लिक करते हुए Fill Form 6 पर जाएं.

अगर आपने पहले ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो सिर्फ मोबाइल नंबर या EPIC नंबर डालकर लॉग इन कर सकते हैं.

नहीं तो आप साइन-अप पर क्लिक करें.

साइन अप के बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी

जिसमें आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें.

इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी से आप वेरिफाई कर लें.

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अब रजिस्टर करने के बाद फॉर्म 6 पर कुछ जानकारियां भरनी होगी. इसमें आधार डिटेल्स, पता, जन्म तिथि आदि शामिल है.

जिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और Preview and Submit वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

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