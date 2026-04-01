Advertisement
trendingNow13160945
Hindi NewsटेकPAN Card New Rule: आज से सिर्फ आधार काफी नहीं, पैन के लिए वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट हुए जरूरी; फोन से ऐसे करें अप्लाई

PAN Card New Rule: आज से सिर्फ आधार काफी नहीं, पैन के लिए वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट हुए जरूरी; फोन से ऐसे करें अप्लाई

PAN Card New Rule: 1 अप्रैल 2026 से देशभर में वित्तीय नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. इसी के तहत PAN Card बनवाने से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है. अभी तक आप सिर्फ आधार कार्ड की मदद से तुरंत पैन बनवा लेते थे लेकिन सरकार ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सख्त करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब नए आवेदन के लिए आपके पास वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 01, 2026, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PAN Card New Rule: आज से सिर्फ आधार काफी नहीं, पैन के लिए वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट हुए जरूरी; फोन से ऐसे करें अप्लाई

PAN Card New Rule: अप्रैल महीने की पहली तारीख से देशभर में कई सारे नियमों में बदलाव हुआ है. इसी क्रम में 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने के लिए नियम बदल गए हैं. तो अगर आ अब नया पैन कार्ड(PAN Card) बनवाने की सोच रहे हैं तो पहले नया नियम जान लीजिए. अभी तक आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए इंस्टेंट पैन बनवा लेते थे लेकिन अब आपको वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर जन्मतिथि प्रमाण देने वाले दूसरे डॉक्यूमेंट देने होंगे. सरकार ने पहचान और जन्मतिथि वेरिफिकेशन को और सख्त कर दिया है.

ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट नहीं हैं. 1 अप्रैल से ऐसे लोगों की मुश्किल थोड़ी बढ़ जरूर गई है लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बिना कहीं गए घर बैठे-बैठे वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आइये जानते हैं ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस.

सबसे पहले जानिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होता है. इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई भी एक दस्तावेज का होना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये है प्रोसेस

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI के मतदाता सेवा पोर्टल पर जाना होगा. 

यहां आपको होम पेज पर ही New Voter Registration का ऑप्शन दिखाई देगा.

इस पर क्लिक करते हुए Fill Form 6 पर जाएं.

अगर आपने पहले ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो सिर्फ मोबाइल नंबर या EPIC नंबर डालकर लॉग इन कर सकते हैं.

नहीं तो आप साइन-अप पर क्लिक करें.

साइन अप के बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी

जिसमें आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें.

इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी से आप वेरिफाई कर लें.

(ये भी पढ़ेंः X Down: चलते-चलते अचानक ठप हुआ एक्स! खुलते ही दिखा रहा Error, यूजर्स परेशान)

अब रजिस्टर करने के बाद फॉर्म 6 पर कुछ जानकारियां भरनी होगी. इसमें आधार डिटेल्स, पता, जन्म तिथि आदि शामिल है.

जिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और Preview and Submit वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

(ये भी पढे़ंः अब बदल सकेंगे अपना Gmail ID! पुराने अजीब यूजरनेम से मिलेगी छुट्टी)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

New PAN Card Rules 2026

Trending news

मीर जाफर के वंशजों को बड़ा झटका! SIR में कटे 346 नाम, अब देना होगा नागरिकता का सबूत
West Bengal Election 2026
मीर जाफर के वंशजों को बड़ा झटका! SIR में कटे 346 नाम, अब देना होगा नागरिकता का सबूत
खत्म होगा आतंक का साया, जवानों ने मार गिराया एक आतंकवादी, चल रहा सर्च ऑपरेशन
jammu kashmir news
खत्म होगा आतंक का साया, जवानों ने मार गिराया एक आतंकवादी, चल रहा सर्च ऑपरेशन
40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ 'लाल आतंक', आखिरी नक्सली का सरेंडर
Naxal Free Dantewada
40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ 'लाल आतंक', आखिरी नक्सली का सरेंडर
1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; पूरा शेड्यूल
Delhi garbage
1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; पूरा शेड्यूल
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
Kashmiri Pandits
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
DNA
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
Ashok Kharat
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा