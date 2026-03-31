PAN-Aadhaar लिंक है फिर भी बंद हो जाएगा पैन कार्ड? 1 अप्रैल से पहले निपटा लें ये काम, वरना बढ़ जाएगी परेशानी

Pan Aadhaar Name Mismatch Fix: हर महीने की पहली तारीख से कई नई नियम लागू होते हैं तो वहीं कई नियमों की छुट्टी हो जाती है. इस बार भी अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें आधार और पैन कार्ड से जुड़ा अहम बदलाव शामिल है. अगर आपके PAN कार्ड और आधार में नाम की स्पेलिंग एक नहीं है तो आपके लिे बड़ा अलर्ट है. इनकम टैक्स विभाग के नए नियमों के मुताबिक डेटा मिसमैच होने की स्थिति में आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल से काम नहीं करेगा. पैन कार्ड बंद होने का मतलब है बैंकिंग लेन-देन में रुकावट, भारी जुर्माना और आईटीआर भरने में समस्या.

राहत की बात यह है कि अगर आपके आधार और पैन में एक ही नाम नहीं है या स्पेलिंग में अंतर हैं तो आपको इसे सही कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में ऑनलाइन सही कर सकते हैं.

सिर्फ लिंक होना काफी नहीं

ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक होना जरूरी है लेकिन अब आधार-पैन लिंक के साथ नाम एक समान होना भी जरूरी हो गया है. एक स्पेलिंग मिस्टेक भी आपकी परेशानी बढ़ा सकती है. ऐसे में आप आज यानी 1 अप्रैल से पहले इसे सही कर लें जिससे आगे कोई समस्या न हो.

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क्या है पूरा मामला

पैन कार्ड और आधार को लिंक करना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है जिससे फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. अब लिंक के साथ ही नाम का सही होना जरूरी है. दोनों डॉक्युमेंट में एक ही नाम होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो पैन अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है.

1 अप्रैल के बाद से क्या होगी समस्या

अगर आपने अब तक अपने PAN और Aadhaar में नाम की गलती सही नहीं करवाई है तो 1 अप्रैल के बाद परेशानी बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में आपका PAN कार्ड अस्थाई रूप से बंद हो सकता है यानी आपके पास कार्ड होने के बावजूद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसका सीधा असर आपके कई जरूरी कामों पर पड़ेगा. आप ITR दाखिल नहीं कर सकेंगे, बैंक से जुड़े लेन-देन प्रभावित हो सकते हैं और लोन, क्रेडिट कार्ड या निवेश जैसी सुविधाओं में भी रुकावट आ सकती है.

अगर आपके PAN और Aadhaar में नाम अलग-अलग है तो इसे आज ही ठीक कर लें. यह काम आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं.

Aadhaar में नाम सही करने का तरीका

इसके लिए आपको सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और Update Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करना होगा.

यहां अपना Aadhaar नंबर डालकर OTP के जरिए लॉगिन करें.

लॉगिन करने के बाद Name Update ऑप्शन सेलेक्ट करें और सही नाम दर्ज करें.

इसके बाद आपको पहचान के लिए कोई दस्तावेज अपलोड करना होगा जैसे PAN कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी.

प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा जिसकी मदद से आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

वहीं अगर आपके पैन कार्ड में नाम गलत है तो इसे भी आप ऑनलाइन सही कर सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले NSDL या UTIITSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

यहां PAN Correction फॉर्म खोलें. वहां अपना PAN नंबर दर्ज करें और सही नाम भरें.

अब पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे Aadhaar कार्ड.

आगे बढ़कर फीस पेमेंट करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

आवेदन पूरा होने के बाद आपका अपडेट प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कुछ दिनों में आपको संशोधित PAN कार्ड मिल जाएगा.

ध्यान रखें कि PAN और Aadhaar में नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए.

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ये काम करना न भूलें

जब आपका नाम दोनों जगह एक हो जाए तो Income Tax की वेबसाइट पर जाएं और Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. अगर यहां लिंक नहीं है तो फिर से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करें.

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