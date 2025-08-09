Panasonic का धमाका! 75-इंच तक के MiniLED, 4K Google TV और धमाकेदार साउंडबार; कीमत जानकर चौंक जाएंगे
Panasonic ने नई टीवी सीरीज लॉन्च की हैं. जिनमें MiniLED, 4K Google TV, Full HD और HD Ready Google TV वेरिएंट मिलेंगे. इन टीवी के साइज 32 इंच से लेकर 75 इंच तक होंगे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:37 AM IST
Panasonic ने भारत में अपनी नई P-Series टीवी रेंज लॉन्च कर दी है, जिसमें कंपनी का पॉपुलर ShinobiPro MiniLED सीरीज भी वापस आ गया है. इस लाइन-अप में कुल 21 नए LED मॉडल शामिल हैं, जिनमें MiniLED, 4K Google TV, Full HD और HD Ready Google TV वेरिएंट मिलेंगे. इन टीवी के साइज 32 इंच से लेकर 75 इंच तक होंगे.

कीमत और वेरिएंट्स
Panasonic की नई P-Series टीवी की शुरुआती कीमत ₹17,990 है, जबकि टॉप-एंड मॉडल की कीमत ₹3,99,990 तक जाती है. इसके साथ कंपनी ने अपना साउंडबार रेंज भी पेश किया है, जिसकी कीमत ₹12,990 से शुरू होती है और इसमें 160W से लेकर 600W तक के पावर आउटपुट मिलते हैं.

कहां मिलेंगे ये टीवी और साउंडबार
Panasonic के ये नए टीवी और साउंडबार भारत भर में कंपनी के अधिकृत रिटेल स्टोर्स, बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

दमदार ShinobiPro MiniLED सीरीज की खासियत
ShinobiPro MiniLED मॉडल में Quantum Dot Technology और Pixel Dimming का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे पिक्चर क्वालिटी बेहद शार्प और कलर्स नेचुरल लगते हैं. इसमें 4K Studio Colour Engine, Hexa Chroma Drive, HDR10+, Dolby Vision और Accuview Display का सपोर्ट है. ऑडियो क्वालिटी के लिए इसमें Dolby Atmos, 66W स्पीकर्स, एक पावरफुल वूफर और बिल्ट-इन होम थिएटर के साथ ट्वीटर दिए गए हैं.

गेमर्स के लिए इसमें Auto Low Latency Mode (ALLM) का सपोर्ट है, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूद और डिले-फ्री होता है. यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जिससे आपको हजारों ऐप्स और स्ट्रीमिंग ऑप्शन्स का एक्सेस मिलता है. इसका 8.13 सेमी “Flat Fit” डिजाइन वॉल से गैप को काफी कम कर देता है, जिससे यह और प्रीमियम लगता है.

P-Series के अन्य फीचर्स
Panasonic P-Series टीवी में MEMC तकनीक दी गई है, जिससे तेज़ मूवमेंट वाले सीन स्मूद दिखाई देते हैं. DTS TruSurround के साथ बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है. इसमें बिल्ट-इन Chromecast और लगभग बिना बॉर्डर वाला बेज़ल-लेस डिजाइन है, जिससे देखने का मजा और बढ़ जाता है.

ShinobiPro सीरीज को चार मुख्य सिद्धांतों पर तैयार किया गया है – विजुअल्स और प्रोसेसिंग में प्रिसीजन, स्मूद मोशन हैंडलिंग के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट, बैलेंस्ड ऑडियो और ऐसा डिजाइन जो आपके लिविंग स्पेस में आसानी से फिट हो जाए.

पावरफुल साउंडबार रेंज
कंपनी के नए साउंडबार Dolby Digital Plus, 3D सराउंड साउंड और टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं. इनकी रेंज में 2.1 चैनल 160W मॉडल से लेकर 5.1 चैनल 600W मॉडल तक शामिल हैं. ये साउंडबार आपके टीवी के ऑडियो एक्सपीरियंस को थिएटर-लेवल तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं.

FAQs

Q1: Panasonic P-Series टीवी की शुरुआती कीमत कितनी है?
₹17,990 से शुरू होती है.

Q2: ShinobiPro MiniLED टीवी में क्या खास है?
Quantum Dot, Pixel Dimming, Dolby Atmos और 120Hz रिफ्रेश रेट जैसे हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं.

Q3: क्या ये टीवी ऑनलाइन मिलेंगे?
हां, ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और Panasonic की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

;