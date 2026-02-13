55 डिग्री वाली गर्मी की भी छुट्टी! Panasonic ने भारत में लॉन्च किया 'धूल झाड़ने' वाला जादुई AC, कीमत बस इतनी...

Panasonic AC 2026: फरवरी का महीना अभी आधा भी बीता भी नहीं है और सूरज के तेवर बदलने लगे हैं. उत्तर भारत में अब धीरे-धीरे गर्मी की आहट ने दस्तक देनी शुरू कर दी है. ऐसे में बहुत से लोग गर्मी की शुरुआत के पहले ही बचट करने के लिए नया एसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं. इसी बीच पैनासोनिक ने भारतीय बाजारों में अपनी 2026 की नई एयर कंडीशनर रेंज उतार दी है. कंपनी ने एक साथ 57 नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं जिन्हें खास तौर पर उत्तर भारत में पड़ने वाली भयंकर गर्मी और धूल भरे माहौल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इन नए मॉडल्स की शुरुआती कीमत 32,490 रुपये रखी गई है. आइए जानते हैं इस नई सीरीज की पूरी डिटेल्स.

खुद साफ होगी धूल

पैनासोनिक की इस एसी सीरीज की सबसे खास बात है इसकी DustBuster टेक्नोलॉजी है. अक्सर आउटडोर यूनिट में धूल भर जाने के कारण एसी की कूलिंग स्लो हो जाती है, लेकिन इस सीरीज की लेकिन इस सीरीज की एसी की DustBuster टेक्नोलॉजी AC बंद होने के बाद आउटडोर यूनिट के पंखे को उल्टा घुमाता है जिससे जमी हुई धूल बाहर निकल जाती है. इससे AC की परफॉरमेंस लंबे समय तक बरकरार रहती है और कूलिंग भी प्रभावित नहीं होती है.

55 डिग्री तापमान में भी मिलेगी राहत

इस नई सीरीज को लेकर पैनासोनिक का दावा है कि ये AC 55 डिग्री सेल्सियस तक की चिलचिलाती गर्मी में भी असरदार होगी. कंपनी के मुताबिक ये यूनिट्स 48 डिग्री तापमान पर भी अपनी पूरी कूलिंग क्षमता से ठंडक देगी.

स्मार्ट फीचर्स और Amaze Facia डिजाइन

नया लुक

5-स्टार सीरीज में Amaze Facia नाम का डिजाइन इस सीरीज में कंपनी ने दिया है, जो डार्क ग्रे और क्रोम फिनिश के साथ काफी प्रीमियम लगता है.

Matter सपोर्ट

ये स्मार्ट AC Matter प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं, जिससे इन्हें दूसरे स्मार्ट होम डिवाइसेज के साथ कनेक्ट करना आसान हो जाता है.

MirAIe प्लेटफॉर

आप MirAIe ऐप के जरिए बिजली यूज को भी ट्रैक कर सकते हैं और फिल्टर साफ करने के अलर्ट पा सकते हैं.

nanoe टेक्नोलॉजी

इस एसी सीरीज में घर की घवा को शुद्ध करने और लिए इसमें कंपनी की सिग्नेचर nanoe तकनीक भी दी गई है.

जंग लगने का भी खतरा नहीं

ये AC पूरी तरह कॉपर कॉइल्स और Shield Blu+ एंटी-कोरोशन कोटिंग के साथ लॉन्च की गई हैं, जो इन्हें जंग के खतरे से बचाती है. इसके साथ ही इनमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती और ये वोल्टेज के कम ज्यादा को खुद ही संभाल सकते हैं. यूजर्स Converti8 फीचर के जरिए अपनी जरूरत के मुताबिक कूलिंग कैपेसिटी को 8 अलग-अलग लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं. ये सभी मॉडल्स रिटेल स्टोर्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और पैनासोनिक ब्रांड शॉप्स पर सेल के लिए उपलब्ध हैं.

