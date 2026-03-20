ऑफिस में बैठे-बैठे खोलें घर का दरवाजा! Panasonic का यह छोटा सा गैजेट आपको बना देगा सुपर स्मार्ट, घर हो जाएगा 'डिजिटल किला'

Panasonic Video Intercom India: क्या आप भी किसी हाई राइज अपार्टमेंट या गेटेड सोसायटी में रहते हैं और घर की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं? तो जापान की दिग्गज कंपनी Panasonic Life Solutions India ने आपकी इस टेंशन का समाधान निकाल लिया है. कंपनी ने भारत में अपनी नई VL VQ सीरीज का SIP आधारित IP वीडियो इंटरकॉम सिस्टम लॉन्च किया है. यह सिस्टम न सिर्फ आपके घर को सुरक्षित रखेगा, बल्कि उसे पूरी तरह से 'स्मार्ट' बना देगा. इस सिस्टम को खास तौर पर मॉडर्न सोसायटी, हाई राइज अपार्टमेंट्स और टाउनशिप की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

क्या है इसमें खास?

यह सिर्फ एक साधारण वीडियो डोर फोन नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से कनेक्टेड सिक्योरिटी इकोसिस्टम है. इसमें आपको 'थ्री लेयर सिक्योरिटी' दी गई है, जो घर के दरवाजे से लेकर बिल्डिंग के एंट्रेंस और सिक्योरिटी गार्ड के रूम तक को एक साथ जोड़ती है. इससे हर आने जाने वाले पर नजर रखना आसान हो जाता है और किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश कम हो जाती है.

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घर बैठे ही खोल सकेंगे दरवाजा

अब अगर आप घर पर नहीं भी हैं, तब भी कोई परेशानी नहीं. इस सिस्टम को मोबाइल से लिंक करके आप कहीं से भी विजिटर को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दरवाजा भी खोल सकते हैं. पहले अलग अलग कामों के लिए अलग मशीनें लगानी पड़ती थीं, लेकिन अब सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगा. डोर कैमरा, लॉबी स्क्रीन, गार्ड का सिस्टम और पूरा कंट्रोल अब सब एक साथ एक फोन में लिंक रहता है.

एंट्री के कई आसान तरीके

इस नए सिस्टम में एंट्री के कई ऑप्शन दिए गए हैं. जैसे इससे आप चेहरा दिखाकर एंट्री करने के साथ QR कोड स्कैन, कार्ड, पासवर्ड या फिर मोबाइल के जरिए भी दरवाजा खोल सकते हैं. इससे हर सोसायटी अपनी जरूरत के हिसाब से तरीका चुन सकती है. यह सिस्टम खास तौर पर बड़ी सोसायटी और टाउनशिप को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होगा, वैसे वैसे इसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है.

छोटे घरों के लिए भी ऑप्शन

बड़ी सोसायटियों के अलावा, पैनासोनिक ने छोटे घरों (Individual Homes) के लिए KIT Model VL VQS300 भी पेश किया है. यह एक आसान 'प्लग एंड यूज' मॉडल है. इसमें आपको एक डोर स्टेशन और एक रूम मॉनिटर मिलता है.

दिन रात साफ दिखेगा विजिटर

इस सिस्टम में हाई क्वालिटी कैमरे और नाइट विजन दिया गया है. इससे रात में भी साफ साफ देखा जा सकता है कि दरवाजे पर कौन है. आज के समय में लोग सिर्फ घर नहीं, बल्कि सिक्योर और स्मार्ट लाइफ चाहते हैं. यही वजह है कि अब टेक्नोलॉजी घरों का जरूरी हिस्सा बनती जा रही है.

कंपनी का क्या कहना है?

लॉन्च के मौके पर पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के गुंजन सचदेव ने कहा कि जैसे जैसे भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग ज्यादा स्मार्ट और सिक्योर घरों की मांग कर रहे हैं. यह नया सिस्टम डेवलपर्स और घर में रहने वाले दोनों लोगों के लिए सुरक्षा को आसान और आधुनिक बनाता है. इसके साथ ही गुंजन सचदेव ने सिस्टम की खूबियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी.

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