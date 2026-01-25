Advertisement
Hindi Newsटेकलाइन में लगने का झंझट खत्म! सरकार ने लॉन्च किया PANCHAM, अब WhatsApp ही बनेगा आपका पंचायत ऑफिस

लाइन में लगने का झंझट खत्म! सरकार ने लॉन्च किया PANCHAM, अब WhatsApp ही बनेगा आपका पंचायत ऑफिस

PANCHAM Chatbot: गांवों में भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अब पंचायत से जुड़े कामों के लिए लोगों को दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि मोबाइल पर WhatsApp ही उनका पंचायत ऑफिस बनेगा. केंद्र सरकार ने PANCHAM नाम का नया चैटबॉट लॉन्च किया है. जो पंचायत सेवाओं, सरकारी योजनाओं और जरूरी जानकारियों को सीधे लोगों तक पहुंचाएगा. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:14 PM IST
PANCHAM Chatbot: डिजिटल इंडिया की मुहिम अब शहर की तंग गलियों से होते हुए गांव-गांव तक तेजी से पहुंच रही है. पंचायत के चक्कर, फाइलों की देरी और जानकारी की कमी के कारण ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसी समस्या को दूर करते हुए सरकार ने ग्रामीणों को बड़ा तोहफा दे दिया है. अब ग्राम पंचायत से जुड़े कई काम घर बैठे ही WhatsApp के माध्यम से हो सकेंगे. इसके लिए सरकार ने PANCHAM नाम का खास चैटबॉट लॉन्च कर दिया है जो ग्रामीणों को पंचायत सर्विस, नई योजनाओं और जरूरी जानकारियों से सीधे जोड़ने का काम करेगा. आइए जानते हैं कि क्या है PANCHAM और कैसे काम करता है, साथ ही यह भी जानेंगे कि इससे गांव वालों को क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं?

भारत सरकार की केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए जानकारी दी कि पंचम नाम का चैटबॉट लॉन्च कर दिया गया है. इस चैटबॉट के पीछे का मकसद देश की पंचायत व्यवस्था को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है. पंचम को पंचायतों के लिए एक भरोसेमंद डिजिटल सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है जो प्रशासनिक कार्यों में मदद देने के साथ साथ जरूरी दिशा-निर्देश और सूचनाएं सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह चैटबॉट पहली बार केंद्र सरकार को देशभर के 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों से सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का भी काम करेगा. इससे पंचायत स्तर पर जानकारी का आदान-प्रदान तेज और ज्यादा प्रभावी होने की उम्मीद है.

WhatsApp पर इसलिए हुआ लॉन्च
PANCHAM चैटबॉट को अभी WhatsApp प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है, जिससे पंचायत से जुड़े प्रतिनिधि और अधिकारी इसे आसानी से यूज कर सकें. भारत में ज्यादा यूजर्स WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इस चैटबॉट को चलाने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी. इसका इंटरफेस बहुत ही नार्मल है जिससे यूजर को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और चैटिंग जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम के लिए किसी नए ऐप को डाउनलोड या सीखने की जरूरत नहीं है. WhatsApp के जरिए ही पंचायत से जुड़े काम, जानकारी और सहायता पहले से कहीं ज्यादा सरल हो जाएगी.

इस काम में करेगा मदद
सरकार ने पंचम चैटबॉट को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया है और यह पंचायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर काम करता है. इसके जरिए ई-ग्राम स्वराज, एलजीडी, जीपीडीपी और पंचायती राज मंत्रालय की बड़ी योजनाओं और पहलों से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी. फिलहाल यह चैटबॉट एआई चैटबॉट्स की तरह जवाब खुद से नहीं बनाएगा बल्कि इसमें पहले से मौजूद और प्रमाणित जानकारी ही दी जाएगी. हालांकि इसमें मौजूद डेटा को समय-समय पर अपडेट किया जाता रहेगा. जिससे आम लोग भी पंचम के जरिए पंचायत सेवाओं, प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं और जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी सरल तरीके से हासिल कर सकेंगे.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

PANCHAM ChatbotPanchayat WhatsApp Service

