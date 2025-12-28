1 जनवरी से क्या करने जा रहा है ड्रैगन? चीन की नई चाल से टेंशन में आ गए Elon Musk बोले- यह बहुत बुरा हुआ...

Advertisement
Elon Musk on Silver Shortage: दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेक दिग्गज एलन मस्क इन दिनों एक नई टेंशन में नजर आ रहे हैं. इस बार चुनौती किसी दूसरी कंपनी से नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी मुल्क चीन से आई है. चीन ने चांदी के निर्यात को लेकर एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल टेक इंडस्ट्री की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:08 PM IST
Elon Musk on Silver Shortage: चीन की ओर से लागू किए गए नए नियमों ने वैश्विक कमोडिटी बाजार में खलबली मचा दी है. इन नीतिगत बदलावों का सीधा असर चांदी की कीमतों पर देखने को मिला, जहां दामों में अचानक तेज उछाल दर्ज किया गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत तक चांदी “आग” उगलती नजर आ रही है. हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है— “यह अच्छा नहीं है.” निवेशकों और उद्योग जगत में अब चिंता बढ़ गई है कि आगे कीमतें और कितनी बढ़ सकती हैं.

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क की टेंशन इन दिनों चीन के एक फैसले ने बढ़ा दी. भारत के पड़ोसी मुल्क चीन ने घोषणा किया है कि नए साल की शुरुआत से यानी 1 जनवरी 2026 से चांदी के सभी निर्यात के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य होगा. यानी अब बिना सरकारी इजाजत के चांदी को चीन से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा. चीन के इस फैसले पर टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क ने गहरी चिंता जताई है. मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए चांदी की भारी जरूरत होती है.

क्यों बढ़ रही हैं चांदी की कीमतें?
आपने पिछले कुछ समय से लगातार चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोत्तरी देखी होगी. शुक्रवार से एक बार फिर चांदी की कीमत तेजी से बढ़ रही है. इसके पीछे है चीन की नई निर्यात नीति जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रही है.

चीन का मास्टरस्ट्रोक
चांदी की सप्लाई का लगभग 60-70% हिस्सा चीन ही कंट्रोल करता है. इसी को लेकर चीन ने नए नियम बनाए हैं जो हैं कि

अब चांदी निर्यात करने के लिए चीनी वाणिज्य मंत्रालय (Mofcom) से लाइसेंस लेना जरूरी होगा.

केवल बड़ी सरकारी कंपनियों को ही निर्यात की अनुमति दी जाएगी जिसका सालाना उत्पादन कम से कम 80 टन हो.

छोटे और नार्मल निर्यातकों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी.

टेक और सोलर इंडस्ट्री पर भी संकट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चादी का उपयोग केवल गहनों या दवाइयों में नहीं होता है. इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी कुल मांग का 50-60% यानी आधा या आधे से भी ज्यादा है. इसको लेकर एलन मस्क की चिंता वाजिब है क्योंकि चांदी इन सेक्टर्स के लिए रीढ़ की हड्डी के जैसे है.

इलेक्ट्रिक वाहन में चांदी का इस्तेमाल होता है, जो टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए बहुत जरूरत है. इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पूरी तरह चांदी पर निर्भर है. सोलर पैनल, स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक, बिना चांदी के अधूरे हैं.

टेक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ सकते हैं दाम
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चांदी का बाजार पिछले 5 सालों से सप्लाई डेफिसिट यानी कमी में है. साल 2025 के लिए अनुमान है कि मांग 1.24 बिलियन के आस पास पहुंच जाएगी, वहीं सप्लाई केवल 1.01 बिलियन के आस पास रह सकती है. जानकारों का कहना है कि यह केवल डर की वजह से नहीं बल्कि असली सप्लाई क्रंच के कारण से भी हो रहा है. अगर चीन ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की तो आने वाले समय में टेक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

China Silver Export LicenseElon Musk on Silver Shortage

