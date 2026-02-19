Advertisement
trendingNow13114862
Hindi Newsटेक17 साल के देसी छोरे ने कर दिया कमाल! पैरालिसिस मरीजों को दी आवाज, AI Summit में मिला ₹1.5 लाख का ईनाम

17 साल के 'देसी छोरे' ने कर दिया कमाल! पैरालिसिस मरीजों को दी आवाज, AI Summit में मिला ₹1.5 लाख का ईनाम

प्रणेत खेतान ने पेरास्पीक नाम का AI वियरेबल बनाया. यह वियरेबल उन लोगों के लिए जो ठीक से नहीं बोल पाते. इससे सामने वाला परिवार वालों से आसानी से कम्यूनिकेट कर सकता है. इसको India Impact AI Summit में पेश किया गया और इस प्रोडक्ट को नंबर-1 चुना गया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

17 साल के 'देसी छोरे' ने कर दिया कमाल! पैरालिसिस मरीजों को दी आवाज, AI Summit में मिला ₹1.5 लाख का ईनाम

Gurugram के 17 साल के स्टूडेंट प्रणेत खेतान ने पेरास्पीक नाम का AI वियरेबल बनाया. यह वियरेबल उन लोगों के लिए जो ठीक से नहीं बोल पाते. इससे सामने वाला परिवार वालों से आसानी से कम्यूनिकेट कर सकता है. इसको India Impact AI Summit में पेश किया गया और इस प्रोडक्ट को नंबर-1 चुना गया. प्रणेत को 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला. आइए आपको बताते हैं क्या है पेरास्पीक और इसके बनने की पूरी कहानी...

कैसे आया आइडिया?
गुरुग्राम के 17 वर्षीय छात्र प्रणेत खेतान की कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन यह पूरी तरह सच है. जब वे स्कूल ट्रिप पर एक पैरालिसिस केयर सेंटर गए, तो उन्होंने देखा कि कई मरीज अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन उनके शब्द साफ नहीं निकल पाते. वे जानते हैं कि क्या कहना है, पर सुनने वाला समझ नहीं पाता. यह दृश्य प्रणेत के मन में बस गया. उन्हें लगा कि अगर एआई से फोटो साफ हो सकती है और भाषा का अनुवाद हो सकता है, तो क्या अस्पष्ट बोल को भी साफ नहीं किया जा सकता? यहीं से पेरास्पीक की शुरुआत हुई.

क्या है पेरास्पीक और क्यों है खास?
पेरास्पीक एक एआई आधारित पहनने योग्य छोटा डिवाइस है, जो अस्पष्ट या लड़खड़ाते बोल को रियल टाइम में साफ हिंदी शब्दों में बदल देता है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी या पार्किंसन जैसी बीमारियों के कारण बोलने में दिक्कत होती है. जब उपयोगकर्ता कुछ बोलता है, तो डिवाइस उसकी आवाज रिकॉर्ड करता है, एआई मॉडल उसे प्रोसेस करता है और फिर साफ, स्पष्ट भाषा में उसे दोबारा सुनाता है. यानी जो बात पहले समझ में नहीं आ रही थी, वही बात अब साफ सुनाई देती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कीमत करीब 2000 रुपये है, जो इसे आम परिवारों के लिए भी सुलभ बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में समस्या कितनी बड़ी है?
भारत में हर साल लगभग 18 लाख लोगों को स्ट्रोक होता है. इनमें से कई लोगों की बोलने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. इसके अलावा लाखों लोग सेरेब्रल पाल्सी और पार्किंसन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. इन सभी में एक बड़ी समस्या है संवाद की. जब व्यक्ति अपनी बात साफ नहीं कह पाता, तो वह मानसिक रूप से भी अकेला महसूस करने लगता है. मौजूदा स्पीच थेरेपी टूल या तो बहुत महंगे हैं या भारतीय भाषाओं के लिए ठीक से काम नहीं करते. ऐसे में पेरास्पीक जैसे सस्ते और भारतीय जरूरतों के मुताबिक बने डिवाइस की अहमियत और बढ़ जाती है.

हिंदी और भारतीय भाषाओं पर खास ध्यान
ज्यादातर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम अंग्रेजी के लिए बनाए गए हैं. लेकिन भारत में बड़ी आबादी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं बोलती है. प्रणेत के लिए यह जरूरी था कि उनका सिस्टम हिंदी में काम करे. यहां एक बड़ी चुनौती थी. हिंदी में ‘डिसआर्थ्रिक स्पीच’ यानी अस्पष्ट बोल का डेटा लगभग ना के बराबर था. एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए ऐसे ऑडियो सैंपल जरूरी होते हैं. इस कमी को दूर करने के लिए प्रणेत ने खुद का डेटा कलेक्शन टूलकिट बनाया. उन्होंने सीमित डेटा के साथ काम करने के लिए खास डेटा इंजीनियरिंग तकनीक अपनाई. यही वजह है कि उनका मॉडल कम डेटा में भी प्रभावी तरीके से काम कर पाता है.

पेरास्पीक कैसे काम करता है?
पेरास्पीक एक डीप लर्निंग आधारित एआई मॉडल पर चलता है. यह मॉडल खास तौर पर लड़खड़ाती आवाज के पैटर्न को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है. जब व्यक्ति बोलता है, तो डिवाइस आवाज को तुरंत प्रोसेस करता है. एआई पहले शब्दों को समझता है, फिर उन्हें सही ध्वनि और स्पष्ट उच्चारण में बदल देता है. पूरा प्रोसेस कुछ ही सेकंड में होता है. उपयोगकर्ता को किसी बड़े सिस्टम या इंटरनेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. भविष्य में इसे और छोटा, पॉकेट साइज और मल्टीलिंगुअल बनाने की योजना है, ताकि इसे गांवों और छोटे शहरों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके.

वैश्विक मंच पर मिली पहचान
प्रणेत के इस इनोवेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली. अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित विज्ञान प्रतियोगिता रेगेनरॉन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर (ISEF) 2025 में पेरास्पीक को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में फोर्थ ग्रैंड अवॉर्ड मिला. इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि दिखाती है कि अगर सोच साफ हो और इरादा मजबूत हो, तो बड़ा बदलाव संभव है. भारत में भी इंडिया इम्पैक्ट समिट में इसे नंबर-1 चुना गया और प्रणेत को 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार मिला.

आगे की क्या है योजना?
प्रणेत अब पेरास्पीक को सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रखना चाहते. वे इसे बंगाली, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं. उनका मानना है कि संवाद का अधिकार भाषा पर निर्भर नहीं होना चाहिए. वे इस डिवाइस को और सस्ता और पोर्टेबल बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि मरीज इसे जेब में रखकर कहीं भी इस्तेमाल कर सकें. उनकी वेबसाइट पर इस प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म भी उपलब्ध है.

एक छात्र से समाज के लिए सबक
आमतौर पर 11वीं के छात्र परीक्षा और करियर की चिंता में रहते हैं. लेकिन प्रणेत की सोच अलग है. उनका मानना है कि प्रयोग करते रहना चाहिए, असफलता से डरना नहीं चाहिए. बड़े लैब या करोड़ों की फंडिंग के बिना भी उपयोगी तकनीक बनाई जा सकती है. पेरास्पीक यह साबित करता है कि तकनीक का असली मकसद लोगों को जोड़ना है. गुरुग्राम का यह किशोर न सिर्फ मरीजों को आवाज दे रहा है, बल्कि यह भी याद दिला रहा है कि असली इनोवेशन वहीं होता है, जहां संवेदना और तकनीक साथ आते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

India Impact AI Summit 2026ParaspeakPranet khetan

Trending news

मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान