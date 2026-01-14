Roblox Users सावधान! अब बिना ये काम किए नहीं कर पाएंगे दोस्तों से बात, बदल गया गेम का नियम; आप पर भी होगा असर?

Roblox New Rules: अगर आप या आपके बच्चे Roblox पर गेमिंग के साथ-साथ दोस्तों से बातचीत करना पसंद करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दुनिया के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक Roblox ने अपने यूजर्स की सेफ्टी को लेकर कड़ा नियम लागू कर दिया है. अब भारत में यूजर्स Roblox पर चैट फीचर का इस्तेमाल बिना Age Verification के नहीं कर सकेंगे. इस नए नियम का सबसे ज्यादा असर बच्चों और उनके माता-पिता पर होगा क्योंकि कंपनी ने ऐज के आधार पर चैट एक्सेस को सीमित कर दिया है. Roblox का यह उम्र को लेकर फैसला ऑनलाइन सेफ्टी, बच्चों को गलत कंटेंट और अनजान लोगों से बचाने की दिशा में गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि Roblox के इस नए नियम से बच्चों और पैरेंट्स के लिए क्या-क्या बदलेगा और यूजर्स को किन बातों का ध्यान रखना होगा?

इस नए नियम के साथ ही Roblox दुनिया का पहला ऐसा बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने सभी एज के यूजर्स के लिए चैट एक्सेस के लिए एज वेरीफिकेशन को जरूरी बनाया है. कंपनी का लक्ष्य गेमिंग को और भी ज्यादा सेफ बनाना है.

कैसे काम करेगा नया नियम?

Roblox ने यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें 6 अलग-अलग एज ग्रुप में बांटा है. जो हैं- 9 साल से कम, 9 से 12 साल, 13 से 15 साल, 16 से 17 साल, 18 से 20 साल और 21 साल से ऊपर.

चैटिंग के नए नियम

Roblox के इस नए नियम के तहत यूजर्स केवल अपने ही एज ग्रुप या एक ग्रुप ऊपर या नीचे के लोगों से ही बात कर सकेंगे. जैसे अगर कोई यूजर 9-12 साल के ग्रुप में है तो वह केवल 9 साल से कम और 13-15 साल तक के यूजर्स के साथ ही बातचीत कर सकेंगे. इससे अनजान युवाओं और छोटे बच्चों के बीच होने वाली बातचीत को रोकी जा सकेगी. इतना ही नहीं 9 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए चैट फीचर पूरी तरह से बंद रहेगा. इसे केवल तभी शुरू किया जा सकेगा जब माता-पिता एज वेरिफिकेशन के बाद अपनी परमिशन देंगे.

पैरेंट्स के लिए बढ़ी सुविधाएं

Roblox ने बच्चों के माता-पिता की समस्या को दूर करने के लिए नए पैरेंटल कंट्रोल्स फीचर भी लाया है. अब पैरेंट्स आसानी से यह देख सकेंगे कि उनके बच्चे की ऐज का वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं. इतना ही नहीं वह बच्चे की एज खुद ही अपडेट कर सकते हैं और उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं. Roblox ने एक सेफ्टी सेंटर भी बनाया है जहां गाइड और टूल्स की सहायता से पैरेंट्स बच्चों के गेमिंग एक्सपीरियंस को सेफ बना सकते हैं.

