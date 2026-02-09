Pariksha Pe Charcha 2026: क्या इंसान बन जाएगा मशीन का गुलाम? पीएम मोदी ने AI के डर पर छात्रों को दिया 'स्मार्ट' मंत्र

Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी बोर्ड एग्जाम से पहले लगातार छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं. यह बातचीत परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के नाम पर की जा रही है. आज इस कर्यक्रम का दूसरा एपिसोड जारी किया गया है. इसमें पीएम मोदी कई राज्यों के छात्रों के साथ बातचीत करते नजर आए. इस एपिसोड में पीएम मोदी ने छात्रों के कई सवालों के जवाब भी दिए. ऐसा ही एक छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि 'क्या आने वाले समय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पीछे छोड़ देगा?' यह सवाल आज हर उस युवा के मन में है जो टेक्नोलॉजी की रफ्तार देख रहा है. पीएम मोदी ने इस गंभीर सवाल का जवाब बेहद हल्के-फुल्के और देसी अंदाज में देकर छात्रों और अभिभावकों की टेंशन दूर कर दी.

'AI से डरो मत, उसे अपना दोस्त बनाओ'

पीएम मोदी ने कहा की हर समय जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ऐसे चर्चा होती है. लेकिन सभी को याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कभी भी इंसान की क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले सकती. कंप्यूटर आया तो ऐसी ही चर्चा हुई थी. पीएम ने आगे कहा कि AI सिर्फ एक टूल है. इसका इस्तेमाल करके आप अपनी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे, मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा. पीएम ने साफ किया कि AI को बनाने वाला इंसान है. इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि मशीन हम पर राज करेगी. लेकिन हां, अगर आप अपनी सोचने की शक्ति मशीन को दे देंगे, तब समस्या होगी. कैसे भी हो लेकिन आपको अपनी Originality बचाए रखना है. क्योंकि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है. ऐसे में नई टेक्नोलॉजी को सीखना समय की सबसे बड़ी जरूरत है.

पीएम ने दिया 'चाकू' वाला उदाहरण

बात को सरल बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक मिसाल दी. उन्होंने कहा कि जैसे एक चाकू का इस्तेमाल फल काटने के लिए भी किया जा सकता है और उससे किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है. वैसे ही AI भी एक हथियार है. यह आप पर निर्भर करता है कि आप इससे अपना भविष्य संवारते हैं या अपनी क्रिएटिविटी को मार देते हैं.

डिजिटल डिटॉक्स है जरूरी

पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कहा कि जितना समय हम स्क्रीन पर बिताते हैं, उतना ही समय हमें खुद के और प्रकृति के साथ बिताना चाहिए. उन्होंने बच्चों को डिजिटल फास्टिंग का सुझाव दिया. पीएम मोदी ने कहा की आप सब को दिन में कम से कम 1 घंटा बिना किसी गैजेट के रहना चाहिए.

बच्चों को रोबोट न बनाएं

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पेरेंट्स से भी खास अपील की. उन्होंने कहा कि बच्चों पर बोर्ड एग्जाम और करियर का इतना दबाव न डालें कि वे मशीन की तरह व्यवहार करने लगें. उन्हें खेलने, कूदने और अपनी गलतियों से सीखने का मौका देना बहुत जरूरी हैं. पीएम मोदी ने कहा कि इस AI के समय में वही जीतेगा, जिसके पास Human Intelligence और Human Values का सही तालमेल होगा.

