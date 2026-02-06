Pariksha Pe Charcha 2026: जुआं नहीं खेलना, घर पर ही... Online Game खेलने पर PM Modi ने दी बच्चों को यह सलाह

Pariksha Pe Charcha 2026: हर साल की तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं. पीएम मोदी छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं और उन्हें एग्जाम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए जरूरी टिप्स दे रहे हैं. देश भर के एग्जाम वॉरियर्स से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ऑनलाइन गेम को लेकर भी बड़ी बात कह दी है. परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चिंता 'ऑनलाइन गेमिंग' पर भी अपनी राय दी. प्रधानमंत्री ने डिजिटल युग के बच्चों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि मनोरंजन और बर्बादी के बीच की बारीक रेखा क्या है.

परीक्षा पर चर्चा के दौरान एक छात्र ने पीएम से सवाल किया- मुझे गेमिंग में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन घर पर बोला जाता है गेमिंग छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो. छात्र ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि गेमिंग में ही आगे जाउं, मुझे कैसे पता लगेगा कि सही रास्ते पर जा रहा हूं या गलत?

इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि घर वाले मना करते रहते हैं और अगर आप चुपचाप काम करते हैं और एक दिन आप ने कर दिखाया तो घरवाले जरूर खुश होंगे. भारत के अंदर इतनी कथा-कहानियां हैं, आपने कभी सोचा है कि पंचतंत्र पर गेम बनाउं, गेम क्रिएटर बनूं. घर पर ही गेम खुद तैयार कीजिए और गेम को लॉन्च कीजिए. दुनिया तक देखेगी आपकी ताकत. घर से लेकर हर जगह आपकी तारीफ होगी.

पीएम ने बच्चों को सलाह दी कि लत वाले गेम से दूर रहो और अपना गेम बनाओ. तब दुनिया देखेगी भारत की ताकत, आपकी ताकत.

डेटा सस्ता है तो जुआ नहीं खेलना

पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों से कहा कि भारत में इंटरनेट सस्ता है तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गेम खेल रहे हैं, जुआ में पैसे लगा रहे हैं, इन सब की जगह पर अपने दिमाग को क्रिएटिव करने में लगाना चाहिए और कुछ नया बनाना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि गेमिंग एक प्रकार की स्किल है उसमें स्पीड होती है, बेस्ट क्वालिटी का गेम खोजकर उसमें महारत हासिल करना चाहिए.

कंटेंट क्रिएशन को पीएम मोदी ने क्रिएटिविटी से जोड़ा

पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि उन्हें कंटेंट क्रिएट करना चाहिए. उन्हें पंचतंत्र पर गेम्स बनाने चाहिए, जिससे देश की परंपरा के बारे में दुनिया को पता चले. उन्हें कंटेंट क्रिएशन में ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए, जिससे नई चीजें सीखने को मिले.

