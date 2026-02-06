Advertisement
trendingNow13099828
Hindi NewsटेकPariksha Pe Charcha 2026: जुआं नहीं खेलना, घर पर ही... Online Game खेलने पर PM Modi ने दी बच्चों को यह सलाह

Pariksha Pe Charcha 2026: जुआं नहीं खेलना, घर पर ही... Online Game खेलने पर PM Modi ने दी बच्चों को यह सलाह

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा 2026 के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर छात्रों से संवाद कर रहे हैं. इस बार पीएम ने आज की सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन गेमिंग पर भी बात की. उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि डिजिटल मनोरंजन की दुनिया में कदम रखते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. इस बातचीत के दौरान उन्होंने बच्चों को तकनीक का गुलाम बनने के बजाय उसका समझदार उपयोगकर्ता बनने का मंत्र दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pariksha Pe Charcha 2026: जुआं नहीं खेलना, घर पर ही... Online Game खेलने पर PM Modi ने दी बच्चों को यह सलाह

Pariksha Pe Charcha 2026: हर साल की तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं. पीएम मोदी छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं और उन्हें एग्जाम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए जरूरी टिप्स दे रहे हैं. देश भर के एग्जाम वॉरियर्स से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ऑनलाइन गेम को लेकर भी बड़ी बात कह दी है. परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चिंता 'ऑनलाइन गेमिंग' पर भी अपनी राय दी. प्रधानमंत्री ने डिजिटल युग के बच्चों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि मनोरंजन और बर्बादी के बीच की बारीक रेखा क्या है.

परीक्षा पर चर्चा के दौरान एक छात्र ने पीएम से सवाल किया- मुझे गेमिंग में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन घर पर बोला जाता है गेमिंग छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो. छात्र ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि गेमिंग में ही आगे जाउं, मुझे कैसे पता लगेगा कि सही रास्ते पर जा रहा हूं या गलत?
इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि घर वाले मना करते रहते हैं और अगर आप चुपचाप काम करते हैं और एक दिन आप ने कर दिखाया तो घरवाले जरूर खुश होंगे. भारत के अंदर इतनी कथा-कहानियां हैं, आपने कभी सोचा है कि पंचतंत्र पर गेम बनाउं, गेम क्रिएटर बनूं. घर पर ही गेम खुद तैयार कीजिए और गेम को लॉन्च कीजिए. दुनिया तक देखेगी आपकी ताकत. घर से लेकर हर जगह आपकी तारीफ होगी.  

पीएम ने बच्चों को सलाह दी कि लत वाले गेम से दूर रहो और अपना गेम बनाओ. तब दुनिया देखेगी भारत की ताकत, आपकी ताकत.

Add Zee News as a Preferred Source

डेटा सस्ता है तो जुआ नहीं खेलना

पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों से कहा कि भारत में इंटरनेट सस्ता है तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गेम खेल रहे हैं, जुआ में पैसे लगा रहे हैं, इन सब की जगह पर अपने दिमाग को क्रिएटिव करने में लगाना चाहिए और कुछ नया बनाना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि गेमिंग एक प्रकार की स्किल है उसमें स्पीड होती है, बेस्ट क्वालिटी का गेम खोजकर उसमें महारत हासिल करना चाहिए.

कंटेंट क्रिएशन को पीएम मोदी ने क्रिएटिविटी से जोड़ा
पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि उन्हें कंटेंट क्रिएट करना चाहिए. उन्हें पंचतंत्र पर गेम्स बनाने चाहिए, जिससे देश की परंपरा के बारे में दुनिया को पता चले. उन्हें कंटेंट क्रिएशन में ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए, जिससे नई चीजें सीखने को मिले. 

ये भी पढे़ंः Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम... स्कूल और टीचर्स की स्पीड को स्टूडेंट्स कैसे मैच करें? पीएम मोदी ने दी शिक्षकों को सलाह

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Pariksha Pe Charcha 2026Pariksha Pe Charcha

Trending news

होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
Zee Real Heroes Award 2026
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल