/महिलाओं, बच्चों और किसानों के डेटा पर संसद सख्त! जानिए Meta और Google से आज क्या पूछे जाएंगे सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मनमानी करने और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करने के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं. सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT) पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने टेक जगत की सबसे बड़ी कंपनियों- Meta, X (ट्विटर), Google और Snapchat को आज शाम 4 बजे समन भेजा है. हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को गलती से हटाने के विवाद और डिजिटल प्राइवेसी के मुद्दों के बीच यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. आखिर संसदीय समिति के चेयरमैन निशिकांत दुबे इन कंपनियों से क्या सवाल पूछने वाले हैं?
संसदीय स्थायी समिति ने भारत में काम कर रही बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों को आज शाम 4 बजे तलब किया है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली यह समिति Meta (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप), X, Snapchat और Google के अधिकारियों से आमने-सामने सवाल-जवाब करेगी. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में ऑनलाइन सुरक्षा और सरकारी नियमों के पालन की समीक्षा करना है.
संसदीय समिति मुख्य रूप से तीन बड़े मुद्दों पर कंपनियों को घेरने की तैयारी में है. पहला मुद्दा देश की महिलाओं और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. दूसरा बड़ा मुद्दा किसानों, ग्रामीण निवासियों, मजदूरों और आम नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की प्राइवेसी की रक्षा करना है. वहीं तीसरा मुद्दा यह जांचना है कि ये कंपनियां देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी नियमों का कितना पालन कर रही हैं.
यह पूरी कार्रवाई हाल ही में Meta द्वारा की गई एक बड़ी चूक के बाद और तेज हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों पर देश के युवाओं को संबोधित किया था. इस वीडियो को फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म से अचानक हटा दिया था. हालांकि बाद में विवाद बढ़ने पर Meta के प्रवक्ता ने इसे तकनीकी गलती बताते हुए वीडियो को दोबारा रिस्टोर कर दिया था, लेकिन इस घटना ने प्राइवेसी और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.
यह मामला नीट-यूजी 2026 परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और उसके बाद हुए 36 दिनों के लंबे छात्र आंदोलन से जुड़ा है. प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में छात्रों को आश्वासन दिया था कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएगी. इसके बाद सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जिसमें 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.
संसदीय समिति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत के नागरिकों के डेटा का दुरुपयोग न कर सके. साथ ही संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर भ्रामक जानकारी रोकने के लिए कंपनियों की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी हो गया है. आज होने वाली इस बैठक से देश के करोड़ों सोशल मीडिया यूजर्स के लिए नए और कड़े सुरक्षा दिशानिर्देश तय होने की संभावना है