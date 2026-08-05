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72 घंटे का अल्टीमेटम... मार्क जुकरबर्ग को भारत सरकार से मांगनी होगी माफी, वरना फेसबुक पर गिरेगी गाज!

पीएम नरेंद्र मोदी का नीट विवाद पर वीडियो हटाने से घिरी Meta की मुश्किलें बढ़ गई हैं. संसद की आईटी समिति ने सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन में बिना शर्त माफी का अल्टीमेटम दिया है. ऐसा न करने पर फेसबुक पर बड़ा एक्शन हो सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 05, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:14 PM IST
72 घंटे का अल्टीमेटम... मार्क जुकरबर्ग को भारत सरकार से मांगनी होगी माफी, वरना फेसबुक पर गिरेगी गाज!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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