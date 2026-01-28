नस्लवादी हैं Musk? विनोद खोसला ने दागे सवाल, तो मस्क ने 'इंडियन कनेक्शन' से किया पलटवार; खोल दिए अपने घर के राज!

Elon Musk vs Vinod Khosla: टेक जगत के दो सबसे दिग्गज शक्तिशाली दिग्गजों के बीच की जंग अब बढ़ती ही जा रही है! सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और भारतीय मूल के अमेरिकी दिग्गज निवेशक विनोद खोसला के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. बात सिर्फ बिजनेस या राजनीति तक सीमित नहीं रही बल्कि मस्क पर हमला बोलते हुए उन्हें खोसला को रिटार्ड और घमंडी तब बता डाला. नस्लवाद के आरोपों से शुरू हुई जंग देखते ही देखते पर्सनल हमलों और पुरानी कानूनी लड़ाइयों तक जा पहुंची.

कैसे शुरू हुआ विवाद

दोनों टेक दिग्गजों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब अरबपति विनोद खोसला ने मस्क के एक पुराने पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी. मस्क ने पहले दावा किया था दुनियाभर में श्वेत लोगों(White America) की आबादी तेजी से कम हो रही है. इस पर हमला बोलते हुए खोसला ने मस्क के MAGA यानी Make America Great Again समर्थन पर तंज कसा.

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार खोसला ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एलन मस्क को MAGA नहीं, बल्कि WAGA यानी White America Great Again चाहिए. वे नस्लवाद को एक सही नजरिए के रूप में पेश कर रहे हैं. यही नहीं खोसला ने मस्क की कंपनियों Tesla, X, SpaceX में काम करने वाले गैरे श्वेत और भले श्वेत कर्मचारियों से इस्तीफा देकर उनके पोर्टफोलियो वाली कंपनियों जैसे OpenAI और Replit ज्वाइन करने की अपील कर डाली.

मस्क ने भी किया पलटवार

मस्क अक्सर ही अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने खोसला को पर पलटकार करते हुए उन्हें घमंडी बताया. मस्क ने खोसला के उस पुराने विवाद को भी हवा दी जिसमें खोसला ने कैलिफोर्निया के मार्टिंस बीच तक सार्वजनिक पहुंच को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी. मस्क ने पोस्ट में लिखा कि विनोद, तुम न केवल इतने घमंडी हो कि तुमने अपने घर के पास वाले पब्लिक बीच को रोकने की कोशिश की बल्कि अब तुम पूरी तरह रिटार्ड भी हो गए हो.

भारतीय कनेक्शन का दिया हवाला

सिर्फ इतना ही नहीं नस्लवाद के आरोपों को खारिज करते हुए मस्क ने अपने लाइफ का उदाहरण दिया. मस्क ने अपनी पार्टनर शिवोन जिलिस का जिक्र करते हुए कहा कि वह आधी भारतीय हैं. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके बड़े बेटे का नाम महान भारतीय भौतिक विज्ञानी सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है. बता दें कि मस्क के बेटे का नाम स्ट्राइडर शेखर है.

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों दिग्गजों के बीच का यह विवाद पहली बार नहीं हो रहा है. साल 2024 के अमेरिकी चुनावों के दौरान मस्क ने खोसला को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश की थी जिसे खोसला ने सिरे से इंकार कर दिया था. इसके साथ ही मस्क द्वारा OpenAI पर किए गए केस को खोसला ने खिसियानी बिल्ली वाला कदम बताया था.

