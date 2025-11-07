Advertisement
trendingNow12992472
Hindi Newsटेक

कहां जाएं, कहां रुके...Flight Delay होने पर घबराएं नहीं, ये सरकारी ऐप दिलाएगा रिफंड, फ्री खाना और होटल

Flight Delay Issue: दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. एयरलाइंस की आपको खाना, होटल सुविधा या पूरा रिफंड दे सकती हैं. अगर वे ऐसा नहीं करतीं है, तो आप सरकारी ऐप या पोर्टल पर तुरंत शिकायत कर सकते हैं. आइए जानते हैं आप अपना हक कैसे ले सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहां जाएं, कहां रुके...Flight Delay होने पर घबराएं नहीं, ये सरकारी ऐप दिलाएगा रिफंड, फ्री खाना और होटल

Flight Delay Issue: हाल ही में द‍िल्‍ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई, जिससे बड़ी संख्या में यात्री परेशान हुए होंगे. लेकिन अगर आपकी फ्लाइट कैंसल या ड‍िले हो जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. DGCA पैसेंजर चार्टर के तहत यात्रियों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होता है. चलिए बताते है डिटेल में.

फ्लाइट देरी या कैंसल होने पर एयरलाइंस की जिम्मेदारी
यात्रियों के पास फ्लाइट ड‍िले या कैंसल होने पर मुआवजे या रिफंड पाने का पूरा अधिकार होता है. अगर फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए या कैंसल हो जाए, तो आप एयरलाइंस से फ्री में भोजन या होटल में ठहरने की मांग कर सकते हैं. यात्री पूरा रिफंड ले सकते हैं या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अगली उपलब्ध फ्लाइट में रीबुकिंग का ऑप्शन चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें:  iPhone से लेकर इन स्मार्टफोन पर बंपर छूट, कीमत देख उड़ जाएंगे होश! ऐसा मौका ना गवाएं

Add Zee News as a Preferred Source

आपकी शिकायत का सरकारी समाधान

अगर एयरलाइंस आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही हैं या आपको सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही हैं, तो आप सीधे भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) द्वारा बनाए गए ऐप AirSewa पर इसकी शिकायत कर सकते हैं. इस सरकारी पोर्टल या ऐप का उद्देश्य हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधा और फौरन सहायता देना है. यात्री इस ऐप के जरिए फ्लाइट की स्थिति, एयरपोर्ट की सुविधाओं की जानकारी, खोया सामान या फ्लाइट में देरी जैसी समस्याओं की जानकारी और समाधान पा सकते हैं.

AirSewa ऐप का इस्तेमाल कैसे करें?
1. सबसे पहले AirSewa ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें.
2. अपने मोबाइल नंबर से साइन अप या फिर लॉगिन करें.
3. इसेक बाद 'Grievance Redressal' सेक्शन में जाएं.
4. अपनी एयरलाइन सिलेक्ट करें और बोर्डिंग पास, PNR और रसीद अपलोड करें.
5. 30 दिनों के अंदर अगर आपकी शिकायत का हल नहीं निकलता है, तो आप DGCA ग्रीवेंस ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:  किसने खरीदा था दुनिया का पहला स्मार्टफोन? जानिए IBM Simon की अनसुनी कहानी

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Flight delayAirsewa AppAirplane Flight

Trending news

सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप