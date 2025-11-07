कहां जाएं, कहां रुके...Flight Delay होने पर घबराएं नहीं, ये सरकारी ऐप दिलाएगा रिफंड, फ्री खाना और होटल

Flight Delay Issue: हाल ही में द‍िल्‍ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई, जिससे बड़ी संख्या में यात्री परेशान हुए होंगे. लेकिन अगर आपकी फ्लाइट कैंसल या ड‍िले हो जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. DGCA पैसेंजर चार्टर के तहत यात्रियों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होता है. चलिए बताते है डिटेल में.

फ्लाइट देरी या कैंसल होने पर एयरलाइंस की जिम्मेदारी

यात्रियों के पास फ्लाइट ड‍िले या कैंसल होने पर मुआवजे या रिफंड पाने का पूरा अधिकार होता है. अगर फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए या कैंसल हो जाए, तो आप एयरलाइंस से फ्री में भोजन या होटल में ठहरने की मांग कर सकते हैं. यात्री पूरा रिफंड ले सकते हैं या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अगली उपलब्ध फ्लाइट में रीबुकिंग का ऑप्शन चुन सकते हैं.

आपकी शिकायत का सरकारी समाधान

अगर एयरलाइंस आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही हैं या आपको सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही हैं, तो आप सीधे भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) द्वारा बनाए गए ऐप AirSewa पर इसकी शिकायत कर सकते हैं. इस सरकारी पोर्टल या ऐप का उद्देश्य हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधा और फौरन सहायता देना है. यात्री इस ऐप के जरिए फ्लाइट की स्थिति, एयरपोर्ट की सुविधाओं की जानकारी, खोया सामान या फ्लाइट में देरी जैसी समस्याओं की जानकारी और समाधान पा सकते हैं.

AirSewa ऐप का इस्तेमाल कैसे करें?

1. सबसे पहले AirSewa ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें.

2. अपने मोबाइल नंबर से साइन अप या फिर लॉगिन करें.

3. इसेक बाद 'Grievance Redressal' सेक्शन में जाएं.

4. अपनी एयरलाइन सिलेक्ट करें और बोर्डिंग पास, PNR और रसीद अपलोड करें.

5. 30 दिनों के अंदर अगर आपकी शिकायत का हल नहीं निकलता है, तो आप DGCA ग्रीवेंस ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

