भूलकर भी न रखें ये 5 तरह के Password, प्राइवेट वीडियो से लेकर फोटो तक सब हो जाएगा लीक

Password Leak Risk: हाल ही में गुजरात के राजकोट से एक सनसनीखेज मामले सामने आया है, जिसने देशभर के लोगों को हैरान कर दिया है, जहां एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज हैक कर लिया गया और उसे पॉर्न वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया गया. इस पूरे लीक कांड की वजह चौंकाने वाली है. सीसीटीवी सिस्टम का कमजोर और आम पासवर्ड था. हैकर्स ने एडमिन लॉगइन पासवर्ड को आसानी से हैक कर लिया क्योंकि वह admin123 रखा गया था.

CCTV फुटेज क्यों हो रहे हैं लीक?

यह समस्या सिर्फ राजकोट तक सीमित नहीं है. इस रैकेट के तहत दिल्ली, मुंबई, पुणे और नासिक जैसे शहरों में भी 50 हजार से अधिक वीडियो क्लिप चोरी किए गए, जिनमें महिलाओं के पर्सनल फुटेज शामिल थे. इन सभी मामलों में एक ही कॉमन लिंक मिला जो डिफॉल्ट पासवर्ड था.

क्या होता है डिफॉल्ट पासवर्ड?

जब कोई कंपनी Wi-Fi या सीसीटीवी इंस्टॉल करती है, तो वे एक आसान, सामान्य पासवर्ड सेट करती है जैसे- admin123 या password आदि. इसे तुरंत बदलना जरूरी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते और वीडियो लीक जैसी घटनाओं का शिकार बन जाते हैं. इतने आसान पासवर्ड को हैकर्स आसानी से क्रैक कर सकते हैं.

भारत में सबसे कॉमन पासवर्ड कौन से हैं?

लोग पासवर्ड याद रखने की परेशानी से बचने के लिए आसान पासवर्ड रखते हैं, जिससे डेटा और सिस्टम हैक होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. रिसर्च के मुताबिक, ये पासवर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. दुनियाभर में '123456' सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. भारत में भी 76 हजार से अधिक लोग इसका यूज करते हैं. qwerty, 1q2w3e4r5t, abcd1234, secret, password और खासकर भारत में iloveyou, dragon, monkey, pokemon, superman जैसे नाम और नंबर्स पैटर्न का जमकर इस्तेमाल होता है.

मजबूत पासवर्ड कैसे रखें?

पासवर्ड बनाते समय हमेशा ज्यादा अक्षर का इस्तेमाल करें. कम से कम 8 अक्षर हो और स्पेशल कैरेक्टर जैसे-$£"%& का यूज करें. अपना नाम, नंबर या घर का पता भूलकर भी न लिखें. Capital और Small Letter का इस्तेमाल करें.

