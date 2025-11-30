Microsoft ने पहले किया 'ब्लंडर', फिर दिया सॉल्यूशन..अब Windows 11 में ऐसे होगा Login

Windows 11 login Issue: Windows 11 यूजर से जुड़ी बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. Windows 11 वाले सिस्टम में अचानक लॉक स्क्रीन पर पासवर्ड लॉगिन ऑप्शन गायब हो जा रहा है. हजारों यूजर्स को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने अलर्ट भी जारी किया है. हाल ही में Windows 11 के कुछ अपडेट इंस्टॉल करने के बाद यूजर्स को इस तरह की परेशानी हो रही है जिसमें पासवर्ड साइन-इन आइकन लॉक स्क्रीन से गायब हो जा रहा है. यूजर्स की परेशानी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने खुद इस बग की पुष्टि की है और कंपनी फिलहाल इसकी फिक्स पर काम कर रही है.

क्यों गायब हो रहा है पासवर्ड आइकन?

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार Microsoft ने बताया कि विंडोज 11 के कुछ अपडेट्स जैसे कि अगस्त 2025 का KB5064081 नॉन-सिक्योरिटी प्रीव्यू अपडेट या उसके बाद के वर्जन, इंस्टॉल करने वाले यूजर्स को परेशानी हो रही है. यह समस्या खासकर उन सिस्टम्स पर दिख रही है जहां PIN या फिंगरप्रिंट जैसे Multiple Sign-in Options एनेबल हैं.

ज्यादातर पासवर्ड आइकन तभी दिखाई देता है जब Multiple Sign-in Options एनेबल हो. अगर यूजर केवल पासवर्ड का इस्तेमाल करता है तो सिस्टम सीधे पासवर्ड फील्ड दिखाता है. लेकिन इस बग के कारण कई ऑप्शन होने पर भी पासवर्ड आइकन नहीं दिख रहा है.

घबराने की जरूरत नहीं...

Microsoft ने यह साफ किया है कि भले ही आइकन गायब हो गया हो पासवर्ड लॉगिन की सुविधा अभी भी काम कर रही है. कंपनी ने एक आसान तरीका बताया है जिससे यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं-

अगर आप उस जगह पर माउस घुमाते हैं जहां आइकन होता है तो आप देखेंगे कि पासवर्ड बटन अभी भी मौजूद है. पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स खोलने के लिए इस प्लेसहोल्डर पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड डालकर साइन इन करें. फिलहाल Microsoft ने इस समस्या का कोई स्थायी समाधान जारी नहीं किया है लेकिन जल्द ही फिक्स देने की बात कही है.

पहले भी आ चुकी हैं अपडेट्स से जुड़ी समस्याएं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब विंडोज 11 के अपडेट्स ने यूजर्स को परेशान किया है. इससे पहले सितंबर में भी KB5064081 अपडेट के कारण DRM-सुरक्षित वीडियो फ्रीज हो जा रहे थे, प्ले होना बंद कर रहे थे या ब्लैक स्क्रीन दिखा रहे थे. इसी महीने अगस्त 2025 अपडेट्स से जुड़ी अन्य समस्याएं भी सही की गई थी.

