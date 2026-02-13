OT में मरीज, चल रहे थे औजार... लेकिन डॉक्टर 1200Km थे दूर, दिल्ली से गुजरात तक फैली इस सर्जरी का सच जानकर खुश हो जाएंगे आप

Remote Robotic Surgery India: क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेटा है और सर्जिकल औजार चल रहे हों लेकिन सर्जरी करने वाला डॉक्टर वहां मौजूद ही न हो. सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लग रहा होगा लेकिन टेक्नोलॉजी ने यह कमाल कर दिखाया है. ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी हो रही थी लेकिन सर्जरी करने वाला डॉक्टर वहां नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे शहर में बैठकर एक रोबोट को कंट्रोल कर रहा है. अभी तक यह कमाल दूसरे देशों में होता था लेकिन अब भारत की टेक्नोलॉजी और मेडिकल जगत के साथ ने इसे संभव कर दिखाया है. दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल और गुजरात के वापी के बीच हुए इस रिमोट सर्जरी ने मेडिकल जगत में नई क्रांति की शुरुआत कर दी है.

मेडिकल साइंस और हाई-स्पीड इंटरनेट के कमाल ने चार मरीजों की जान बचा ली. सर गंगा राम अस्पताल में चार मरीजों की ऐसी सर्जरी हुई जिसमें उन्हें काटने और टांके लगाने वाले डॉक्टर वहां मौजूद ही नहीं थे. सर्जन ने लगभग 1,000 किलोमीटर दूर गुजरात के वापी से रोबोट के जरिए इन ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया.

कैसे हुआ यह चमत्कार?

यह पूरा मामला Mizzo Endo 4000 रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम और सुपर-फास्ट इंटरनेट नेटवर्क की सहायता से संभव हो सका. हाई-स्पीड नेटवर्क टेक्नोलॉजी की वजह से अल्ट्रा-लो लेटेंसी रही. यानी गुजरात में डॉक्टर ने जैसे ही बटन दबाया दिल्ली में रोबोटिक हाथों ने बिना एक सेकंड की देरी के सटीक काम पूरा किया.

24 घंटे में 4 सर्जरी

अस्पताल की टीम ने मात्र एक ही दिन के अंदर यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी से जुड़ी चार प्रक्रियाएं पूरी कीं. रोबोटिक टेक्नोलॉजी की वजह से कट छोटे लगे, खून कम बहा और मरीजों की रिकवरी भी तेजी से होगी.

गुजरात में बैठे थे डॉक्टर

इस बारे में रोबोटिक सर्विसेज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विपीन त्यागी ने पहली सर्जरी की. उन्होंने मीडिया को बताया कि इस मामले में कंसोल वाला पार्ट गुजरात के वापी शहर में था, जो दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर था. डॉक्टर विपीन ने पहली सर्जरी की जो किडनी की समस्या से जुड़ी थी. दूसरी सर्जरी डॉक्टर तरुण मित्तल ने गॉल ब्लैडर की, डॉक्टर अनमोल आहूजा ने हर्निया की सर्जरी की और चौथी सर्जरी डॉक्टर मुकुंद खेतान ने गॉल ब्लैडर की सर्जरी की. चारों सर्जरी को डॉक्टर गुजरात से ही किए.

दूरदराज के इलाकों के लिए वरदान बनेगी टेक्नोलॉजी

अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने इस चमत्कार को मेडिकल सेक्टर में एक बड़ी क्रांति बताया है. इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भविष्य में गांवों या दूरदराज के इलाकों में बैठे मरीजों को बड़े शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए दूर दराज के शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. डॉक्टर कहीं से भी बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन कर सकेंगे.

