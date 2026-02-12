IIT से पढ़ाई और Microsoft की 'बॉस'! मिलिए इरीना घोष से, जो भारत में लेंगी एलन मस्क और सैम अल्टमैन से 'पंगा'

Who is Irina Ghose: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से उभर रही कंपनी Anthropic ने भारत में अपने विस्तार के लिए बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने बेंगलुरु की रहने वाली इरीना घोष को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है. हाल ही में Anthropic ने अपना सबसे एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है, और अब भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए लोकल लीडरशिप पर फोकस कर रही है. इरीना की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

भारत क्यों है AI कंपनियों के लिए बड़ा मौका

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक है. यहां लगभग एक अरब एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं और करीब 65 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी AI को अपनाने की रफ्तार काफी तेज है. यही वजह है कि Anthropic जैसी ग्लोबल AI कंपनियां भारत को बड़े अवसर के रूप में देख रही हैं. लोकल टीम और मजबूत नेतृत्व के जरिए कंपनी यहां अपने प्रोडक्ट्स और पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहती है.

IIT और XLRI से पढ़ाई, मजबूत शैक्षणिक आधार

इरीना घोष की एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी दमदार है. उन्होंने IIT (BHU) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है. इसके बाद उन्होंने XLRI जमशेदपुर से बिजनेस मैनेजमेंट में MBA किया. टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों क्षेत्रों की पढ़ाई ने उन्हें टेक इंडस्ट्री में लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया. यही कॉम्बिनेशन उन्हें एक मजबूत स्ट्रैटेजिक लीडर बनाता है.

30 साल का टेक इंडस्ट्री अनुभव

इरीना के पास टेक्नोलॉजी सेक्टर में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा Microsoft में बिताया, जहां वे करीब 24 साल तक अलग-अलग अहम पदों पर रहीं. हाल ही में वे Microsoft India की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं. इस दौरान उन्होंने बैंकिंग, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी क्षेत्रों में एंटरप्राइज AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया. यानी बड़े संगठनों में नई टेक्नोलॉजी लागू कराने का उन्हें गहरा अनुभव है.

Anthropic में क्या होगी जिम्मेदारी

अब Anthropic में उनकी भूमिका और भी अहम होगी. उन्हें भारत में कंपनी की लोकल टीम बनानी है, पार्टनरशिप तैयार करनी है और बिजनेस स्ट्रैटेजी सेट करनी है. आसान शब्दों में कहें तो भारत में Anthropic के पूरे ऑपरेशन की कमान उनके हाथ में होगी. कंपनी चाहती है कि Claude जैसे उसके AI मॉडल ज्यादा से ज्यादा भारतीय यूजर्स और कंपनियों तक पहुंचे.

कॉर्पोरेट लीडर के साथ मैराथन रनर भी

इरीना सिर्फ एक कॉर्पोरेट लीडर नहीं हैं, बल्कि मैराथन रनिंग की शौकीन भी हैं. वे लंबी दूरी की दौड़ में हिस्सा लेती हैं और इसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानती हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जिंदगी एक मैराथन की तरह है, जहां धैर्य, सहनशक्ति और लगातार मेहनत की जरूरत होती है. यही सोच उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में भी चुनौतियों से निपटने की ताकत देती है.

दौड़ से मिली लीडरशिप की सीख

इरीना का मानना है कि मैराथन भले ही अकेले दौड़ी जाती हो, लेकिन असल में यह टीमवर्क की तरह होती है. कई बार रास्ते में रुकावटें और मुश्किलें आती हैं, तब आसपास के लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है. यही फिलॉसफी वे अपने काम में भी अपनाती हैं. जटिल प्रोफेशनल माहौल में वे सहयोग और टीम स्पिरिट को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं.

भारत में AI का नया अध्याय

Anthropic की यह नियुक्ति दिखाती है कि कंपनी भारत को लेकर कितनी गंभीर है. मजबूत लीडरशिप, बढ़ती AI मांग और बड़े यूजर बेस के साथ आने वाले समय में भारत AI इनोवेशन का बड़ा हब बन सकता है. इरीना घोष की अगुवाई में Anthropic यहां नई टेक्नोलॉजी, रोजगार और इनोवेशन के मौके बढ़ा सकती है. कुल मिलाकर, यह नियुक्ति भारत के AI इकोसिस्टम के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है.