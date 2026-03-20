Instagram का बड़ा धमाका! Reels देखने वालों की सालों पुरानी समस्या खत्म, अब बस करना होगा 'एक टैप'

Instagram New Update: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि Instagram पर रील्स देखते समय जब आपको कोई टेक्स्ट पढ़ना होता है या किसी रेसिपी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो रील को दबाकर रखना पड़ता है? जैसे ही अंगूठा हटता है रील फिर से चलने लगती है! ऐसे में लोगों को परेशानी होती थी. अब यूजर्स का सिरदर्द दूर हो गया है. इंस्टाग्राम ने एक ऐसा छोटा लेकिन बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब रील को रोकने के लिए आपको स्मार्टफोन की स्क्रीन को दबाकर नहीं रखना होगा. आइए जानते हैं क्या है Instagram का नया टैप-टू-पॉज फीचर और कैसे यह आपके वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदलने वाला है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए रील्स देखने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए नया अपडेट लाया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर परTap-to-Pause फीचर रोलआउट कर दिया है. अब यूजर्स किसी भी रील को स्क्रीन पर सिर्फ एक बार टैप करके आसानी से रोक सकेंगे.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

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अभी तक रील्स को रोकने के लिए स्क्रीन को दबाकर रखना पड़ता था या फिर कई बार टैप करने पर क्रिएटर की प्रोफाइल खुल जाती थी. लेकिन नए अपडेट के बाद अब-

रील्स पर कहीं भी एक बार टच या टैप करने पर रील रुक जाएगी.

वीडियो पॉज होते ही स्क्रीन पर म्यूट का भी ऑफ्शन दिखाई देने लगेगा जिससे आप आवाज को कंट्रोल कर सकेंगे.

दोबारा टैप करते ही रील वहीं से शुरू हो जाएगी.

यूजर्स को क्या होगा फायदा?

Instagram का नया अपडेट उन यूजर्स के लिए बहुत ही काम का है जो इंस्टाग्राम पर DIY वीडियो, कुकिंग ट्यूटोरियल या एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं. अक्सर तेज स्पीड वाले वीडियो में जानकारी को नोट करना काफी मुश्किल होता है लेकिन अब यूजर किसी भी फ्रेम पर रुककर बारीकियों को देख सकते हैं. साथ ही वीडियो में लिखे टेक्स्ट को पढ़ने में भी अब आसानी होगी.

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क्रिएटर्स को भी होगा फायदा

इस नए फीचर के आने से अब क्रिएटर्स को भी फायदा होगा. Instagram के लिए क्रिएटर्स अब ज्यादा डिटेल वाले वीडियो बना सकते हैं, जैसे कैप्शन या इंस्ट्रक्शन. अब उन्हें वीडियो धीमा करने की जरूरत कम पड़ेगी. यूजर्स के लिए वीडियो देखने का एक्सपीरियंस किसी वीडियो प्लेयर जैसा हो जाएगा जहां Pause करना आसान होता है. Mute ऑप्शन से ऑडियो भी कंट्रोल में रहेगा.

कब तक मिलेगा अपडेट?

Instagram ने अपने इस नए अपडेट को ग्लोबल लेवल पर रोलआउट करना शुरू कर दिया है. धीरे-धीरे यह Android और iOS के सभी यूजर्स को ऐप अपडेट के जरिए मिल जाएगा.

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