Advertisement
trendingNow13047294
Hindi NewsटेकPayal Gaming MMS: वीडियो फेक था, शर्म असली थी: आज पायल गेमिंग, कल कोई और... वायरल के चक्कर में क्यों गायब हो जाता है विवेक?

Payal Gaming MMS: वीडियो फेक था, शर्म असली थी: आज पायल गेमिंग, कल कोई और... वायरल के चक्कर में क्यों गायब हो जाता है विवेक?

Payal Gaming MMS: सोशल मीडिया की चमक-धमक वाली दुनिया के पीछे एक बड़ा अंधेरा भी है जहां किसी की गरिमा को दांव पर लगाकर चंद व्यूज और लाइक्स बटोरे जाते हैं. इसी हफ्ते फेमस गेमर और कंटेंट क्रिएटर Payal Dhare यानी पायल गेमिंग का नाम एक 'MMS कांड' में घसीटा गया. हकीकत यह निकली कि वीडियो पूरी तरह फेक और Deepfake निकला.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Payal Gaming MMS: वीडियो फेक था, शर्म असली थी: आज पायल गेमिंग, कल कोई और... वायरल के चक्कर में क्यों गायब हो जाता है विवेक?

Payal Gaming Viral Video: इंटरनेट की दुनिया में इस हफ्ते गेमिंग दुनिया की फेमस क्रिएटर Payal Gaming यानी पायल धरे का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. इसके पीछे की वजह थी  MMS वीडियो. कई सोशल मीडिया पर पोस्ट पर दावा किया गया कि पायल गेमिंग का 1.20 मिनट का एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है. जिसके बाद से इंटरनेट की दुनिया में हलचल मच गई. इस पूरे मामले को लेकर पायल गेमिंग के फैंस भी हैरान थे. फैंस वायरल हो रहे पायल गेमिंग के प्राइवेट वीडियो को शुरू से ही फेक और डीपफेक बता रहे थे. सोशल मीडिया पर हलचल मचने के बाद इस मामले में पायल गेमिंग को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने इसकी सच्चाई बताई.

FIR भी दर्ज

वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के साइबर विभाग ने पायल धरे से जुड़े एक डीपफेक वीडियो के मामले में गंभीर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है. यह मामला अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी ADG ऑफिस  महाराष्ट्र साइबर विभाग के तहत दर्ज किया गया है. यह राज्य में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से निपटने की नोडल एजेंसी है.जानकारी के मुताबिक शिकायत के बाद महाराष्ट्र साइबर द्वारा प्रारंभिक जांच और फॉरेंसिक विश्लेषण किया गया. जिसमें यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि संबंधित वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है और इसे AI तकनीक का उपयोग कर तैयार किया गया है

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो फेक, लेकिन आहत करने वाली मानसिकता असली
पायल गेमिंग के अनुसार वायरल हो रहे  MMS वीडियो में वो नहीं हैं, एआई की सहायता से उनके फेस का गलत इस्तेमाल किया गया. वायरल हो रहे इस वीडियो की हकीकत निकली कि वीडियो पूरी तरह फेक था. लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर जो तमाशा हुआ उसने नैतिकता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो भले ही फेक था लेकिन उसके नीचे आने वाले कमेंट्स और लोगों की ट्रोलिंग से मिलने वाली पीड़ा बिल्कुल असली थी. और सबसे खास बात यह सिर्फ पायल गेमिंग की कहानी नहीं है, आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि AI की सहायता से कुछ ही मिनट में किसी का भी चेहरा बदला जा सकता है. 
ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि कुछ भी वायरल करने के चक्कर में सोशल मीडिया का 'समाज' अपना विवेक क्यों खोता जा रहा है?

सोशल मीडिया पर लोग बिना किसी जांच के 'लिंक' मांगते या शेयर करते नजर आते हैं. यह भूल जाते हैं कि स्क्रीन के उस पार भी एक इंसान है जिसका परिवार और सम्मान दांव पर है. आज इस मामले में निशाना पायल गेमिंग बनी हैं तो कल कोई और भी हो सकता है. इस तरह के वीडियो डिजिटल मॉब लिंचिंग का एक एडवांस तरीका है.

दर्द वही समझता है जो गुजरा हो...
इस पूरे मामले सोशल मीडिया क्रिएटर अंजलि अरोड़ा भी सामने आई हैं और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं. बता दें कि तीन साल पहले अंजली अरोड़ा भी इसी तरह के फेक प्राइवेट वीडियो लीक को लेकर सामना कर चुकी हैं. अंजलि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए पायल का समर्थन किया और उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं.

अंजलि ने अपनी पोस्ट में कहा कि इस तरह का मामला महिला को मेंटली कमजोर कर देता है. उन्होंने कहा कि ऐसे झूठ का दर्द लड़कियां वर्षों तक झेलती हैं जबकि इसे फैलाने वाले इसके बारे में पल भर भी नहीं सोचते हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट में अंजली ने लिखा कि तीन साल पहले मैंने एक फेक एमएमएस वायरल होने का दर्द झेला था. वही चीजें आज पायल गेमिंग के साथ होता देख रही हूं तो पुराना दर्द फिर याद आ गया. लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी नुकसान पहुंचाती है. लोगों के लिए तो बस यह एक मिनट का मनोरंजन है लेकिन हमारे लिए यह सालों का दर्द बन जाता है. अंजली ने कहा कि झूठे मामलों के कारण उन्हें कई प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया. आज भी मुझे इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है.

ये भी पढे़ंः Payal Gaming MMS: पायल गेमिंग के सपोर्ट में उतरीं एक्ट्रेस, छलका दर्द, कभी इनका भी..

हमारी जिम्मेदारी का क्या?
पायल गेमिंग का यह मामला वेक-अप कॉल है. डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ते खतरे को बता रहा है. कानून और कानूनी एक्शन से पहले हमें अपने व्यवहार पर गौर करना होगा. जब तक हम लिंक मांगना और शेयर करना नहीं बंद करेंगे तब तक ऐसे कंटेंट बनाने वालों के हौसले बुलंद रहेंगे.
इस पूरे मामले को लेकर पायल ने बहादुरी से इस स्थिति का सामना किया और साफ किया कि वह इन हरकतों से डरने वाली नहीं हैं. लेकिन कोई इतना मजबूत नहीं होता, सभी को इन चीजों से फर्क पड़ता है, यहां तक की उनके करियर में भी इससे बड़ा असर होता है. इससे कई सारे प्रोजेक्ट भी कई बार कैंसिल तक हो जाते हैं. 
इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी डीपफेक कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे.

ये भी पढे़ंः Payal Gaming MMS Video: वायरल वीडियो कांड में बड़ा खुलासा, सचाई जानकर सब दंग

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Payal Gaming MMS videopayal gaming

Trending news

आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
elephants accident
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार