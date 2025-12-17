Advertisement
trendingNow13043765
Hindi NewsटेकPayal Gaming Private Video: पायल गेमिंग का 1.20 मिनट का MMS वीडियो हुआ लीक? सोशल मीडिया पर मचा हल्ला

Payal Gaming Private Video: पायल गेमिंग का 1.20 मिनट का MMS वीडियो हुआ लीक? सोशल मीडिया पर मचा हल्ला

Payal Gaming MMS Viral: सोशल मीडिया पर एक बार फिर से MMS Video लीक को लेकर हलचल तेज हो गई है. इस बार दावा किया जा रहा है कि फेमस यूट्यूबर पायल गेमिंग का 1.20 मिनट का एक प्राइवेट MMS वीडियो ऑनलाइन लीक हुआ है! जिसके बाद फैंस के बीच चिंता और सवाल दोनों बढ़ गए हैं. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो से जुड़ी क्लिप्स और दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Payal Gaming Private Video: पायल गेमिंग का 1.20 मिनट का MMS वीडियो हुआ लीक? सोशल मीडिया पर मचा हल्ला

Payal Gaming MMS Leak:  सोशल मीडिया पर इन दिनों Payal Gaming MMS Viral को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है. फेमस भारतीय गेमर और यूट्यूबर पायल धारे जिन्हें लोग पायल गेमिंग के नाम से जानती है इन दिनों एक डिजिटल विवाद का केंद्र बन गई है. सोशल मीडिया पर पायल गेमिंग के नाम से जुड़ा एक प्राइवेट वीडियो वायरल होने का दावा किया जा रहा है! WhatsApp, Telegram और यहां तक कि X पर भी लोग MMS वीडियो क्लिप को लेकर तरह-तरह के दावे कर रहे हैं जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन और चिंता का माहौल बन गया है.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या वाकई में पायल गेमिंग का कोई MMS या प्राइवेट वीडियो लीक हुआ है या सिर्फ यह एक अफवाह है? आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे वायरल दावों के पीछे की सच्चाई साथ ही जानेंगे वीडियो का असल स्टेटस और पायल गेमिंग से जुड़ी पूरी हकीकत.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर  'Payal Gaming Dubai MMS Leak Video' का दावा तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि 25 साल की फेमस पायल धरे का दुबई से 1 मिनट 20 सेकंड का अश्लील वीडियो वायरल हो गया है. स्क्रीनशॉट्स, थंबनेल्स और लिंक्स शेयर हो रहे हैं लेकिन फैक्ट चेक में यह पूरी तरह फेक निकला.
तकनीकी जानकारों ने भी इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे AI डीपफेक बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस ने खोला मोर्चा
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, पायल के फैंस ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया और बचानव में आ गए. फैंस का कहना है कि वीडियो में दिख रही महिला पायल नहीं हैं और लोग बिना किसी ठोस सबूत के अंदाजा लगा रहे हैं. फैंस के मुताबिक वीडियो में दिख रही महिला पायल गेमिंग नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सहायता से उनके चेहरे को आकार दिया गया है. फैंस ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि किए किसी की पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी न करें. 
फिलहाल पायल गेमिंग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, वे इस समय दुबई में हैं.

इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं
व्यूज और इंप्रेशन के लिए किसी की छवि खराब करना गलत बात है. यह पूरी तरह से फेक AI जनरेटेड वीडियो है. 

डिजिटल सुरक्षा को लेकर चेतावनी
टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो डीपफेक स्कैम और डिजिटल धोखाधड़ी का एक हिस्सा हो सकती है. बीते कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां फेमस लोगों के चेहरे का इस्तेमाल कर इस तरह के MMS Video बनाए गए हैं.

आपके लिए है ये खतरा!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर ऐसे वीडियो के लिंक मालवेयर या फिशिंग साइट्स से भी जुड़े होते हैं, जिनपर अगर गलती से भी क्लिक कर दें तो यूजर्स का डेटा खतरे में आ जाता है.

हाल ही में कंटेंट क्रिएटर स्वीट जन्नत के नाम पर भी इसी तरह का फेक वीडियो वायरल किया गया था जिसका उन्होंने बाद में खंडन किया था.

कौन हैं पायल गेमिंग?
पायल धारे भारत की फेमस गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं. पायल को यूट्यूब पर 4.5 मिलियन से ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स किए हैं और वहीं इंस्टाग्राम पर 4.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. पायल ई-स्पोर्ट्स जगत का बड़ा नाम हैं और फराह खान व सामंथा रुथ प्रभु जैसे बॉलीवुड सितारों के साथ काम कर चुकी हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Payal Gaming Private VideoPayal Gaming MMS Viral Video

Trending news

ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
Arun Krishnamurthy
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी