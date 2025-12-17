Payal Gaming Private Video: पायल गेमिंग का 1.20 मिनट का MMS वीडियो हुआ लीक? सोशल मीडिया पर मचा हल्ला

Payal Gaming MMS Viral: सोशल मीडिया पर एक बार फिर से MMS Video लीक को लेकर हलचल तेज हो गई है. इस बार दावा किया जा रहा है कि फेमस यूट्यूबर पायल गेमिंग का 1.20 मिनट का एक प्राइवेट MMS वीडियो ऑनलाइन लीक हुआ है! जिसके बाद फैंस के बीच चिंता और सवाल दोनों बढ़ गए हैं. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो से जुड़ी क्लिप्स और दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं.
Payal Gaming MMS Leak: सोशल मीडिया पर इन दिनों Payal Gaming MMS Viral को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है. फेमस भारतीय गेमर और यूट्यूबर पायल धारे जिन्हें लोग पायल गेमिंग के नाम से जानती है इन दिनों एक डिजिटल विवाद का केंद्र बन गई है. सोशल मीडिया पर पायल गेमिंग के नाम से जुड़ा एक प्राइवेट वीडियो वायरल होने का दावा किया जा रहा है! WhatsApp, Telegram और यहां तक कि X पर भी लोग MMS वीडियो क्लिप को लेकर तरह-तरह के दावे कर रहे हैं जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन और चिंता का माहौल बन गया है.
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या वाकई में पायल गेमिंग का कोई MMS या प्राइवेट वीडियो लीक हुआ है या सिर्फ यह एक अफवाह है? आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे वायरल दावों के पीछे की सच्चाई साथ ही जानेंगे वीडियो का असल स्टेटस और पायल गेमिंग से जुड़ी पूरी हकीकत.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर 'Payal Gaming Dubai MMS Leak Video' का दावा तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि 25 साल की फेमस पायल धरे का दुबई से 1 मिनट 20 सेकंड का अश्लील वीडियो वायरल हो गया है. स्क्रीनशॉट्स, थंबनेल्स और लिंक्स शेयर हो रहे हैं लेकिन फैक्ट चेक में यह पूरी तरह फेक निकला.
तकनीकी जानकारों ने भी इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे AI डीपफेक बताया है.
फैंस ने खोला मोर्चा
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, पायल के फैंस ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया और बचानव में आ गए. फैंस का कहना है कि वीडियो में दिख रही महिला पायल नहीं हैं और लोग बिना किसी ठोस सबूत के अंदाजा लगा रहे हैं. फैंस के मुताबिक वीडियो में दिख रही महिला पायल गेमिंग नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सहायता से उनके चेहरे को आकार दिया गया है. फैंस ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि किए किसी की पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी न करें.
फिलहाल पायल गेमिंग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, वे इस समय दुबई में हैं.
I am not fan of Payal gaming
But it is not right to make Ai video
For view and impression please don't spread fake Ai video of Payal
इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं
व्यूज और इंप्रेशन के लिए किसी की छवि खराब करना गलत बात है. यह पूरी तरह से फेक AI जनरेटेड वीडियो है.
Don't spread fake news
डिजिटल सुरक्षा को लेकर चेतावनी
टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो डीपफेक स्कैम और डिजिटल धोखाधड़ी का एक हिस्सा हो सकती है. बीते कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां फेमस लोगों के चेहरे का इस्तेमाल कर इस तरह के MMS Video बनाए गए हैं.
आपके लिए है ये खतरा!
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर ऐसे वीडियो के लिंक मालवेयर या फिशिंग साइट्स से भी जुड़े होते हैं, जिनपर अगर गलती से भी क्लिक कर दें तो यूजर्स का डेटा खतरे में आ जाता है.
हाल ही में कंटेंट क्रिएटर स्वीट जन्नत के नाम पर भी इसी तरह का फेक वीडियो वायरल किया गया था जिसका उन्होंने बाद में खंडन किया था.
कौन हैं पायल गेमिंग?
पायल धारे भारत की फेमस गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं. पायल को यूट्यूब पर 4.5 मिलियन से ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स किए हैं और वहीं इंस्टाग्राम पर 4.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. पायल ई-स्पोर्ट्स जगत का बड़ा नाम हैं और फराह खान व सामंथा रुथ प्रभु जैसे बॉलीवुड सितारों के साथ काम कर चुकी हैं.