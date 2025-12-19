Payal Gaming MMS: पायल गेमिंग के सपोर्ट में उतरीं एक्ट्रेस, छलका दर्द, कभी इनका भी लीक हुआ था 'प्राइवेट वीडियो'

Advertisement
Payal Gaming Private Video: इंटरनेट पर पायल गेमिंग का नाम जोड़कर एक प्राइवेट वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट और दावे किया जा रहे. इस पूरे मामल में यूट्यूबर ने खुद साफ किया कि वीडियो में वह नहीं हैं. अब इसी मामले को लेकर फेमस एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. अंजलि ने बताया कि उन्हें भी 2022 में इसी तरह का फेक प्राइवेट वीडियो झेलना पड़ा था.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:05 AM IST
Payal Gaming Private Video Leak: भारत की फेमस यूट्यूबर पायल गेमिंग इन दिनों एक प्राइवेट वीडियो को लेकर चर्चा में बनीं हुई हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से एक MMS वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर दावा किया गया कि वीडियो में महिला पायल गेमिंग हैं. इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है और यूजर्स तरह तरह के कमेंट करने लगे. वहीं इस पूरे मामले को लेकर पायल गेमिंग के फैंस भी मैदान में आए और इसे फेक वीडियो बताए. जिसके बाद वायरल MMS वीडियो पर पायल गेमिंग ने भी अपनी बात कही है. अब इसी मामले में फेमस एक्ट्रेस भी आ गई हैं.

पहले जानिए क्या है पूरा मामला 

फेमस गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग से जुड़े प्राइवटे वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है. बता दें कि इंटरनेट पर एक MMS वीडियो क्लिप तेजी से वायरल होने लगी जिसके साथ पायल गेमिंग का नाम जोड़ा गया. इंटरनेट पर तेजी से घूम रही इस वायरल वीडियो में एक महिला को एक पुरुष के साथ निजी पलों में दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स अनुमान लगाना शुरू कर दिए कि वीडियो में नजर आ रही महिला पायल गेमिंग है. फिर क्या है मामला देखते ही देखते तूल पकड़ लिया है और तेजी से वीडियो शेयर होने लगा.

इस वायरल MMS वीडियो मामले को लेकर पायल गेमिंग ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने वायरल हो रहे प्राइवेट वीडियो को लेकर साफ किया कि MMS वीडियो में दिख रही महिला वह नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

अंजलि अरोड़ा ने कही ये बात

अब इसी मामले पर एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. आपको बता दें कि अंजली अरोड़ा के साथ ही 2022 में ऐसा ही कुछ हो चुका है. इस मामले को लेकर अंजली ने कहा कि ऐसे झूठ का दर्द लड़कियां वर्षों तक झेलती हैं जबकि इसे फैलाने वाले इसके बारे में नहीं सोचते हैं. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अंजली ने लिखा कि तीन साल पहले मैंने एक फेक एमएमएस वायरल होने का दर्द झेला था. वही चीजें आज पायल के साथ होता देख रही हूं तो पुराना दर्ज ताजा हो गया है. लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी नुकसान पहुंचाती है. लोगों के लिए तो बस यह एक मिनट का मनोरंजन है लेकिन हमारे लिए यह वर्षों का दर्द बन जाता है. अंजली ने कहा कि झूठे मामलों के कारण उन्हें कई प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया. आज भी मुझे इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है.

ये भी पढे़ंः Payal Gaming Private Video: पायल गेमिंग का 1.20 मिनट का MMS वीडियो हुआ लीक?

निवेथा थॉमस ने डीपफेक के दुरुपयोग की आलोचना की
इसी मामले को लेकर तेलुगु एक्ट्रेस ने भी खुलासा किया है कि एक्ट्रेस श्रीलीला और यूट्यूबर पायल गेमिंग के साथ हुई इसी तरह की घटनाओं के बाद भी वह एआई-जनरेटेड डीपफेक इमेज का शिकार हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल हुआ है और यूजर्स से अपील की हैं कि वे इस तरह के वीडियो को शेयर न करें.

ये भी पढे़ंः Payal Gaming MMS कांड में नया मोड़: वायरल वीडियो की हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश

