Payal Gaming Viral Video Link है बहुत खतरनाक! क्लिक किया तो इज्जत तो छोड़िए... बैंक अकाउंट भी उड़ जाएगा

Payal Gaming Viral Video.... ये ट्रेंड पिछले 2 दिन से काफी ट्रेंड कर रहा है. इंडिया की पॉपुलर यूट्यूबर Payal Dhare चर्चा में हैं, वो भी एक वीडियो को लेकर. दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में पायल गेमिंग है. विवाद काफी बढ़ा तो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि वो एआई वीडियो है. पायल के फैन्स भी उनके समर्थन में उतर आए. कई सेलेब्स ने भी पायल का सपोर्ट किया. अब साइबर एक्सपर्ट्स भी लोगों से इसको सर्च करने और लिंक पर क्लिक न करने को कह रहे हैं. 19 Minute Viral Video में जैसे हैकर्स ने आम लोगों को मैलवेयर से शिकार बनाया था, अब पायल गेमिंग वायरल वीडियो पर भी हैकर्स एक्टिव हो गए हैं.

मीम्स, मजाक और कन्फ्यूजन

जैसे ही यह टॉपिक ट्रेंड में आया तो लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिया. लोग कई एडल्ट वेबसाइट्स पर इसको खोजने लगे. उसके बाद खबर आई कि यह एआई जनरेटेड वीडियो है. 19 मिनट वायरल वीडियो की तरह ही इस मामले में भी डीपफेक वीडियो तेजी से फैल गया.

साइबरसिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ा

Payal Gaming Viral Video वायरल ट्रेंड के साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है. स्कैमर्स इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं और “Payal Gaming Viral Video” देखने के नाम पर फर्जी लिंक शेयर कर रहे हैं. साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ऐसे लिंक पर क्लिक करने से मालवेयर डाउनलोड हो सकता है या फिर आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है. इसलिए यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि किसी भी संदिग्ध लिंक से दूर रहें.

क्या है पूरा मामला?

फेमस गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग से जुड़े प्राइवटे वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है. बता दें कि इंटरनेट पर एक MMS वीडियो क्लिप तेजी से वायरल होने लगी जिसके साथ पायल गेमिंग का नाम जोड़ा गया. इंटरनेट पर तेजी से घूम रही इस वायरल वीडियो में एक महिला को एक पुरुष के साथ निजी पलों में दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स अनुमान लगाना शुरू कर दिए कि वीडियो में नजर आ रही महिला पायल गेमिंग है. फिर क्या है मामला देखते ही देखते तूल पकड़ लिया है और तेजी से वीडियो शेयर होने लगा.

इस वायरल MMS वीडियो मामले को लेकर पायल गेमिंग ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने वायरल हो रहे प्राइवेट वीडियो को लेकर साफ किया कि MMS वीडियो में दिख रही महिला वह नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.