Advertisement
trendingNow13046053
Hindi NewsटेकPayal Gaming Viral Video Link है बहुत खतरनाक! क्लिक किया तो इज्जत तो छोड़िए... बैंक अकाउंट भी उड़ जाएगा

Payal Gaming Viral Video Link है बहुत खतरनाक! क्लिक किया तो इज्जत तो छोड़िए... बैंक अकाउंट भी उड़ जाएगा

Payal Gaming Viral Video Link: दावा किया गया कि वायरल वीडियो में पायल गेमिंग है. विवाद काफी बढ़ा तो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि वो एआई वीडियो है. अब साइबर एक्सपर्ट्स भी लोगों से इसको सर्च करने और लिंक पर क्लिक न करने को कह रहे हैं. पायल गेमिंग वायरल वीडियो पर हैकर्स एक्टिव हो गए हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Payal Gaming Viral Video Link है बहुत खतरनाक! क्लिक किया तो इज्जत तो छोड़िए... बैंक अकाउंट भी उड़ जाएगा

Payal Gaming Viral Video.... ये ट्रेंड पिछले 2 दिन से काफी ट्रेंड कर रहा है. इंडिया की पॉपुलर यूट्यूबर Payal Dhare चर्चा में हैं, वो भी एक वीडियो को लेकर. दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में पायल गेमिंग है. विवाद काफी बढ़ा तो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि वो एआई वीडियो है. पायल के फैन्स भी उनके समर्थन में उतर आए. कई सेलेब्स ने भी पायल का सपोर्ट किया. अब साइबर एक्सपर्ट्स भी लोगों से इसको सर्च करने और लिंक पर क्लिक न करने को कह रहे हैं. 19 Minute Viral Video में जैसे हैकर्स ने आम लोगों को मैलवेयर से शिकार बनाया था, अब पायल गेमिंग वायरल वीडियो पर भी हैकर्स एक्टिव हो गए हैं. 

मीम्स, मजाक और कन्फ्यूजन
जैसे ही यह टॉपिक ट्रेंड में आया तो लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिया. लोग कई एडल्ट वेबसाइट्स पर इसको खोजने लगे. उसके बाद खबर आई कि यह एआई जनरेटेड वीडियो है. 19 मिनट वायरल वीडियो की तरह ही इस मामले में भी डीपफेक वीडियो तेजी से फैल गया. 

साइबरसिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ा
Payal Gaming Viral Video वायरल ट्रेंड के साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है. स्कैमर्स इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं और “Payal Gaming Viral Video” देखने के नाम पर फर्जी लिंक शेयर कर रहे हैं. साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ऐसे लिंक पर क्लिक करने से मालवेयर डाउनलोड हो सकता है या फिर आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है. इसलिए यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि किसी भी संदिग्ध लिंक से दूर रहें.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला?
फेमस गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग से जुड़े प्राइवटे वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है. बता दें कि इंटरनेट पर एक MMS वीडियो क्लिप तेजी से वायरल होने लगी जिसके साथ पायल गेमिंग का नाम जोड़ा गया. इंटरनेट पर तेजी से घूम रही इस वायरल वीडियो में एक महिला को एक पुरुष के साथ निजी पलों में दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स अनुमान लगाना शुरू कर दिए कि वीडियो में नजर आ रही महिला पायल गेमिंग है. फिर क्या है मामला देखते ही देखते तूल पकड़ लिया है और तेजी से वीडियो शेयर होने लगा.

इस वायरल MMS वीडियो मामले को लेकर पायल गेमिंग ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने वायरल हो रहे प्राइवेट वीडियो को लेकर साफ किया कि MMS वीडियो में दिख रही महिला वह नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

payal gamingPayal Gaming viral video

Trending news

मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
Viksit Bharat Rozgar Bill
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल