सिर्फ टैप करते ही हो जाएगा पेमेंट! भारत में एंट्री को तैयार Apple Pay, क्या Google Pay और PhonePe की होगी छुट्टी?

Apple Pay India Launch: भारत में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में बहुत ही जल्द एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है. यह बदलाव सीधे-सीधे iPhone यूजर्स को प्रभावित करेगा. दरअसल Apple अपनी लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सर्विस Apple Pay को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके तहत यूजर्स अब iPhone से टैप करके आसानी से पेमेंट कर सकेंगे. Apple इस समय Visa और Mastercard जैसे ग्लोबल कार्ड नेटवर्क्स से इस सर्विस के लिए बातचीत कर रहा है और जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी लेने की प्रक्रिया में लगा हुआ है. माना जा रहा है कि सर्विस की शुरुआत कार्ड-बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट से होगी जो आगे चलकर भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को नया आयाम दे सकती है.



भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के बाद अब Apple भारतीय फिनटेक सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी में है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार Apple अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस Apple Pay को भारत में शुरू करने की तैयारी में है. एप्पल का टारगेट है कि साल 2026 के आखिरी तक इस सर्विस को रोलआउट कर दिया जाए.

दो चरणों में होगी लॉन्चिंग

Apple की प्लानिंग भारत में इस क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से कदम रखने की है.

पहला स्टेप

शुरुआत में Apple का फोकस कार्ड-आधारित कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स पर होगा. यानी यूजर्स अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को एप्पल वॉलेट में सेव कर सकेंगे और NFC यानी नियर-फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से दुकानों पर लगे PoS टर्मिनल पर फोन टैप करके पेमेंट कर सकेंगे.

दूसरा स्टेप

दूसरे चरण में Apple यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को भी इसमें शामिल कर सकता है. हालांकि, UPI के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) लाइसेंस की जरूरत होगी, जिसके लिए कंपनी बाद में अप्लाई कर सकती है.

सैमसंग और गूगल पे को मिलेगी टक्कर

भारत में Apple की एंट्री से Samsung Wallet, PhonePe और Google Pay जैसे पहले से ही मौजूदा कंपनियों को बड़ी टक्कर मिल सकती है. सैमसंग पहले से ही भारत में अपनी पेमेंट सर्विस चला रहा है जिसमें UPI इंटीग्रेशन भी शामिल है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक Apple अपनी बेहतरीन प्राइवेसी और iOS ईकोसिस्टम के साथ भारतीय मार्केट में अपनी जगह बनाएगा.

क्यों है यह सही समय?

बीते साल 2025 Apple के लिए भारत में रिकॉर्ड तोड़ रहा है. कंपनी ने इस साल सबसे ज्यादा शिपमेंट दर्ज कर ली है और स्मार्टफोन मार्केट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10% तक पहुंच गई है. भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट मार्केट माना जाता है ऐसे में एप्पल पे के आने से आईफोन यूजर्स का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा.

