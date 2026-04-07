ATM कार्ड घर भूल गए? टेंशन मत लीजिए! अब बिना कार्ड के Paytm से निकालें कैश, फटाफट जानिए कैसे

Paytm ने Biometric UPI और बिना कार्ड के ATM से पैसे निकालने की सुविधा को इनेबल कर दिया है, जिससे अब आप सिर्फ फिंगरप्रिंट या Face ID से पेमेंट कर सकेंगे. RBI के नए सुरक्षा नियमों के तहत आए ये फीचर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाएंगे.
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Paytm ने अपने प्लेटफॉर्म पर दो नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जो यूजर्स के लिए पेमेंट और कैश निकालने का तरीका और आसान बना देंगे. अब यूजर्स UPI पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या Face ID का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, अब बिना ATM कार्ड के भी सीधे ऐप के जरिए कैश निकाला जा सकेगा.
नए अपडेट के बाद यूजर्स को हर बार UPI PIN डालने की जरूरत नहीं होगी. अब आप अपनी पहचान फिंगरप्रिंट या Face ID से वेरीफाई करके पेमेंट कर सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो जल्दी और आसान तरीके से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं. कंपनी के मुताबिक, यह फीचर Android फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर और iPhone के Face ID दोनों पर काम करता है. सबसे खास बात यह है कि आपकी बायोमेट्रिक जानकारी न तो Paytm और न ही बैंक द्वारा स्टोर की जाती है, जिससे आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहती है.
यह नया फीचर Reserve Bank of India के नए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication) नियमों के बाद पेश किया गया है. 1 अप्रैल से लागू हुए इन नियमों के तहत अब सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा, बल्कि यूजर्स को PIN, पासवर्ड, सिक्योर टोकन या बायोमेट्रिक के जरिए भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना होगा. यह नियम UPI, कार्ड और वॉलेट जैसे सभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर लागू होता है, जिससे सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया गया है.
National Payments Corporation of India के दिशानिर्देशों के अनुसार, बायोमेट्रिक के जरिए होने वाले UPI पेमेंट की लिमिट 5,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तय की गई है. हालांकि, अगर कोई यूजर पारंपरिक तरीका पसंद करता है, तो UPI PIN का विकल्प अभी भी उपलब्ध रहेगा.
इस फीचर को ऑन करना बेहद आसान है. सबसे पहले Paytm ऐप खोलें और प्रोफाइल आइकन पर टैप करें. इसके बाद Settings में जाकर “Pay with Fingerprint” या “Pay with Face ID” का विकल्प चुनें. फिर अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करें. सेटअप पूरा होने के बाद आप आसानी से फिंगरप्रिंट या Face ID से पेमेंट कर पाएंगे.
Paytm ने कार्डलेस ATM विदड्रॉल का फीचर भी शुरू कर दिया है. अब आपको कैश निकालने के लिए ATM कार्ड की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए आपका बैंक अकाउंट Paytm UPI से लिंक होना जरूरी है. ATM पर जाकर “UPI Cash Withdrawal” ऑप्शन चुनें, फिर अमाउंट डालें और स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को Paytm ऐप से स्कैन करें. इसके बाद UPI PIN डालते ही ATM से कैश निकल जाएगा और आपको तुरंत ऐप पर कन्फर्मेशन भी मिल जाएगा.
इस नए फीचर के तहत एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये तक कैश निकाला जा सकता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अक्सर ATM कार्ड साथ रखना भूल जाते हैं या डिजिटल तरीके को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं.
Paytm का यह अपडेट डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित, तेज और आसान बनाता है. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जहां सिक्योरिटी बढ़ाता है, वहीं कार्डलेस कैश विदड्रॉल यूजर्स को नई सुविधा देता है. आने वाले समय में ऐसे फीचर्स डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.