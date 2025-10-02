UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर! अब मोबाइल नंबर छुपाकर भेजें पैसे, जानिए क्या है पर्सनल UPI ID

Paytm UPI ID feature: आज के डिजिटल दौर में हम में से अधिकतर लोग UPI के जरिए पैसों का लेन-देन करते हैं. लेकिन हर बार जब हम किसी को पैसे भेजते हैं या लेते हैं, तो हमारी मोबाइल नंबर या ईमेल ID सामने दिख जाती है. इससे कई बार स्पैम कॉल, फ्रॉड या स्टॉकिंग जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं. इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए Paytm ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे आप अब अपना खुद का पर्सनलाइज्ड UPI ID बना सकते हैं. इस फीचर से आपकी असली जानकारी छिपी रहेगी और ट्रांजैक्शन के समय सिर्फ आपकी बनाई हुई कस्टम UPI ID ही सामने आएगी.

पर्सनल UPI ID क्या है और कैसे काम करती है?

अब तक, जब भी आप UPI पेमेंट करते थे, तो आपका UPI ID कुछ ऐसा दिखता था- 9876543210@paytm. यानी आपका फोन नंबर या ईमेल सबके सामने आ जाता था. लेकिन अब आप खुद का नाम या कोई यूनिक वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे- mohit123@ptaxis या vineet@pthdfc. इस फीचर से ट्रांजैक्शन में आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं दिखेंगी, जिससे आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी दोनों बढ़ेगी.

Paytm पर किन बैंकों को सपोर्ट मिल रहा है?

शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ Yes Bank और Axis Bank के लिए उपलब्ध थी. लेकिन अब HDFC Bank और SBI यूजर्स भी अपने लिए पर्सनल UPI ID बना सकते हैं. यह ID एक बार बनने के बाद आपकी डिफ़ॉल्ट ID बन जाती है, यानी अगली बार उसी ID से ट्रांजैक्शन होगा.

Google Pay पर भी जल्द आ रहा है यह फीचर

हालांकि अभी Google Pay पर यह सुविधा सबके लिए लाइव नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, Google भी इस फीचर को जल्द ही सभी यूजर्स के लिए लॉन्च करने वाला है. जैसे ही यह फीचर आएगा, यूजर्स अपनी कस्टम UPI ID बना सकेंगे, ठीक उसी तरह जैसे Paytm पर बनती है.

Paytm पर पर्सनल UPI ID कैसे बनाएं?

- Paytm ऐप खोलें

- ऊपर बाएं कोने में प्रोफ़ाइल आइकन पर टैप करें

- "UPI & Payment Settings" सिलेक्ट करें

- "View" पर टैप करें जहाँ आपका UPI ID लिखा हो

- अब "Try Personalised UPI ID" वाले बॉक्स में अपना पसंदीदा ID टाइप करें

- "Confirm" दबाएं – आपकी नई ID एक्टिव हो जाएगी

Google Pay पर यह ऑप्शन कहां मिलेगा?

जब यह सुविधा Google Pay पर शुरू होगी, तो आप इसे इस तरह एक्सेस कर सकते हैं:

- Google Pay ऐप खोलें

- Profile टैब में जाएं

- अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करें

- "Manage UPI IDs" पर टैप करें

- वहां से आप नई ID बना या मैनेज कर पाएंगे

भारत के लिए क्यों जरूरी है यह फीचर?

भारत में हर महीने ₹20 लाख करोड़ से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन होते हैं. ऐसे में लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है. पर्सनल UPI ID फीचर यूजर्स को एक सुरक्षित और निजी डिजिटल पेमेंट अनुभव देता है, जिससे धोखाधड़ी और स्पैम के मामलों में कमी आएगी.