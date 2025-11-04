बिजली बिल भरना भूल गए? Paytm का ये फीचर समय पर करेगा अलर्ट, अब नहीं छूटेगी एक भी पेमेंट

Paytm Reminder Feature: डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म Paytm अपने यूजर्स के लिए एक बेहद काम का नया फीचर ऑफर करता है, जिसका नाम है Reminder. जैसा कि नाम से पता चलता है, इस फीचर का खास तौर पर काम लोगों को समय पर जरूरी पेमेंट करने की याद दिलाना है.

Paytm के जरिए लोग सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, बल्कि बिजली बिल, पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, घर का किराया (EMI) और ट्यूशन फीस जैसे कई जरूरी बिलों का भुगतान भी करते हैं. कई बार ध्यान न होने पर हम समय पर बिल भरना भूल जाते हैं, जिससे बिजली कटने या जुर्माना लगने जैसी समस्याएं आती हैं. ऐसे में Paytm का यह नया रिमाइंडर फीचर यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है.

क्या है Paytm का रिमाइंडर फीचर

Paytm का नया रिमाइंडर फीचर यूजर्स को उनके रोजाना और बार-बार होने वाले खर्चों को समय पर मैनेज करने की सुविधा देता है. यह फीचर आपके पिछले भुगतान पैटर्न को एनालाइज करता है और खुद ही यह पहचान लेता है कि कौन से पेमेंट दोबारा होने वाले हैं. ऐसे पेमेंट के लिए यह आपको रिमाइंडर सेट करने का सुझाव भी देता है.

यह खासकर ट्यूशन फीस, EMI या घरेलू खर्चों के लिए यूजफुल है. इससे यूजर्स के लिए अपने अपकमिंग पेमेंट को ट्रैक करना और उन्हें आसानी से करना संभव हो जाता है. यह खर्चों की बेहतर प्लानिंग बनाने और बजट पर कंट्रोल रखने में मदद करता है.

Paytm पर रिमाइंडर सेट करने का तरीका

इस फीचर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है. अगर आपको यह ऑप्शन ऐप में नहीं मिल रहा है, तो पहले अपने Paytm ऐप को Google Play Store या iOS App Store से अपडेट कर लें.

1. सबसे पहले अपना Paytm ऐप खोलें और 'To Mobile' के सेक्शन में जाएं.

2. अब आपको 'Reminders' टैब पर क्लिक करना होगा.

3. यहां आप सुझाए गए रिमाइंडर्स में से कोई ऑपशन्स चुनें या ‘Create New’ पर टैप करें.

4. अब वह Contact और तारीख चुनें, जिसकी पेमेंट करनी है. आप भुगतान का उद्देश्य भी दर्ज कर सकते हैं.

5. इसके बाद ‘Set Reminder’ पर क्लिक करें. अब आपको चुनी हुई तारीख पर अलर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा.

