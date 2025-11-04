Advertisement
trendingNow12987639
Hindi Newsटेक

बिजली बिल भरना भूल गए? Paytm का ये फीचर समय पर करेगा अलर्ट, अब नहीं छूटेगी एक भी पेमेंट

Paytm Reminder Feature: Paytm में एक खास Reminder फीचर है, जिससे आप बिजली-पानी के बिल, EMI और दूसरी जरूरी पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. सिर्फ एक सेटिंग से आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा और बिना भूलें सभी पेमेंट्स आसानी से हो जाएंगे.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिजली बिल भरना भूल गए? Paytm का ये फीचर समय पर करेगा अलर्ट, अब नहीं छूटेगी एक भी पेमेंट

Paytm Reminder Feature: डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म Paytm अपने यूजर्स के लिए एक बेहद काम का नया फीचर ऑफर करता है, जिसका नाम है Reminder. जैसा कि नाम से पता चलता है, इस फीचर का खास तौर पर काम लोगों को समय पर जरूरी पेमेंट करने की याद दिलाना है.

Paytm के जरिए लोग सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, बल्कि बिजली बिल, पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, घर का किराया (EMI) और ट्यूशन फीस जैसे कई जरूरी बिलों का भुगतान भी करते हैं. कई बार ध्यान न होने पर हम समय पर बिल भरना भूल जाते हैं, जिससे बिजली कटने या जुर्माना लगने जैसी समस्याएं आती हैं. ऐसे में Paytm का यह नया रिमाइंडर फीचर यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है.

क्या है Paytm का रिमाइंडर फीचर 
Paytm का नया रिमाइंडर फीचर यूजर्स को उनके रोजाना और बार-बार होने वाले खर्चों को समय पर मैनेज करने की सुविधा देता है. यह फीचर आपके पिछले भुगतान पैटर्न को एनालाइज करता है और खुद ही यह पहचान लेता है कि कौन से पेमेंट दोबारा होने वाले हैं. ऐसे पेमेंट के लिए यह आपको रिमाइंडर सेट करने का सुझाव भी देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह खासकर ट्यूशन फीस, EMI या घरेलू खर्चों के लिए यूजफुल है. इससे यूजर्स के लिए अपने अपकमिंग पेमेंट को ट्रैक करना और उन्हें आसानी से करना संभव हो जाता है. यह खर्चों की बेहतर प्लानिंग बनाने और बजट पर कंट्रोल रखने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: Vintage Car लुक वाला स्पीकर, धमाकेदार साउंड और दमदार फीचर्स, कीमत बस इतनी 

Paytm पर रिमाइंडर सेट करने का तरीका 

इस फीचर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है. अगर आपको यह ऑप्शन ऐप में नहीं मिल रहा है, तो पहले अपने Paytm ऐप को Google Play Store या iOS App Store से अपडेट कर लें.
1. सबसे पहले अपना Paytm ऐप खोलें और 'To Mobile' के सेक्शन में जाएं.
2. अब आपको 'Reminders' टैब पर क्लिक करना होगा.
3. यहां आप सुझाए गए रिमाइंडर्स में से कोई ऑपशन्स चुनें या ‘Create New’ पर टैप करें.
4. अब वह Contact और तारीख चुनें, जिसकी पेमेंट करनी है. आप भुगतान का उद्देश्य भी दर्ज कर सकते हैं.  
5. इसके बाद ‘Set Reminder’ पर क्लिक करें. अब आपको चुनी हुई तारीख पर अलर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें: दिवाली में नहीं खरीद पाए नया Smartphone? अब खरीदा तो देने पड़ेंगे ज्यादा रुपये, जानिए क्यों बढ़ रही कीमत

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

PaytmBill Payments

Trending news

करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे