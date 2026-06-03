क्या आप भी विक्ट्री साइन बनाकर खींचते हैं फोटो? खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

इंटरनेट पर इन दिनों एक नया डर फैल गया है कि हैकर्स आपकी इन तस्वीरों से आपके फिंगरप्रिंट्स का डेटा चुरा रहे हैं. एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस युग में यह खतरा कितना सच है और एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं, इसे समझना बेहद जरूरी हो गया है.
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सोशल मीडिया के इस दौर में खूबसूरत लोकेशंस पर जाना और अनोखे अंदाज में सेल्फी खींचकर पोस्ट करना हम सभी की आदत बन चुका है. जब भी हम खुश होते हैं या किसी जीत का जश्न मनाते हैं, तो अक्सर दो उंगलियों से 'पीस' (Peace) या 'विक्ट्री' (Victory) साइन बनाना हमारा पसंदीदा पोज होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही मासूम और हंसती हुई तस्वीर आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? टाइम्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट पर इन दिनों एक नया डर फैल गया है कि हैकर्स आपकी इन तस्वीरों से आपके फिंगरप्रिंट्स का डेटा चुरा रहे हैं. एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस युग में यह खतरा कितना सच है और एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं, इसे समझना बेहद जरूरी हो गया है.
आजकल के स्मार्टफोन बेहद शानदार और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों के साथ आते हैं. जब आप अच्छी रोशनी में अपने हाथ को कैमरे के करीब लाकर 'पीस साइन' बनाते हैं, तो आपके उंगलियों की रेखाएं (Ridges) और फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न फोटो में बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हैकर्स इन हाई-क्वालिटी तस्वीरों को डाउनलोड करके, उन्हें ज़ूम करते हैं और एआई टूल्स की मदद से आपके फिंगरप्रिंट का एक डिजिटल क्लोन तैयार कर लेते हैं.
देखा जाए तो यह खतरा पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है. जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बायोमेट्रिक सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई फोटो बहुत ज्यादा क्लोज-अप है और उसमें उंगलियों पर रोशनी बिल्कुल सही पड़ रही है, तो आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से उस फिंगरप्रिंट का डेटा निकाला जा सकता है. इस डेटा का इस्तेमाल करके हैकर्स आपके फोन का बायोमेट्रिक लॉक खोलने या आपके फिंगरप्रिंट से जुड़े अन्य सुरक्षा क्रेडेंशियल्स को बायपास करने की कोशिश कर सकते हैं.
इस सवाल पर एक्सपर्ट्स थोड़ी राहत भी देते हैं. उनका कहना है कि सिर्फ फोटो से फिंगरप्रिंट चुराकर किसी का बैंक अकाउंट खाली करना या फोन हैक करना इतना भी आसान नहीं है. हमारे फोन में लगा फिंगरप्रिंट सेंसर सिर्फ उंगलियों की रेखाओं को ही नहीं देखता, बल्कि वह त्वचा के लाइव टच और प्रेशर को भी मापता है. इसलिए सिर्फ एक 2D फोटो के प्रिंटआउट से आपका फोन अनलॉक होना काफी मुश्किल है. हालांकि, भविष्य में 3D प्रिंटिंग और एडवांस क्लोनिंग तकनीक के जरिए इस खतरे के बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
इस खतरे से बचने के लिए आपको अपनी आदतें थोड़ी बदलने की जरूरत है. जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई फोटो या सेल्फी पोस्ट करें, तो ध्यान रखें कि आपकी उंगलियां कैमरे के बहुत ज्यादा करीब न हों. अगर फोटो में आपकी उंगलियां साफ दिख रही हैं, तो फोटो को अपलोड करने से पहले थोड़ा ब्लर (Blur) कर दें या उसकी रिजॉल्यूशन को थोड़ा कम कर दें. इसके अलावा, रात के समय या कम रोशनी में खींची गई तस्वीरों से डेटा चुराना हैकर्स के लिए लगभग नामुमकिन होता है.
इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपने स्मार्टफोन या जरूरी अकाउंट्स की सुरक्षा के लिए सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए. अपने फोन में हमेशा एक मजबूत अल्टरनेटिव पिन (PIN) या पासवर्ड सेट करके रखें. इसके साथ ही अपने सभी जरूरी ऐप्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को हमेशा ऑन रखें. तकनीक के इस दौर में आपकी थोड़ी सी सतर्कता ही आपको हैकर्स के जाल से सुरक्षित रख सकती है.
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