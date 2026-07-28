/जेब से फोन निकालने की छुट्टी! Pebble Seeq AI Glasses के साथ अपनी आंखों से बनाएं 4K फोटो और HD वीडियो

टेक्नोलॉजी की दुनिया अब सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रही है. Pebble ने भारतीय बाजार में अपने नए Seeq AI Smart Glasses पेश करके वियरेबल्स की दुनिया में बड़ा धमाका किया है. यह चश्मा सिर्फ देखने का जरिया नहीं बल्कि आपकी आँखों के सामने एक पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह काम करेगा. चाहें आपको यात्रा के दौरान भाषा की दिक्कत हो या फिर बिना हाथ इस्तेमाल किए फोटो और वीडियो बनाना हो, Pebble Seeq आपके हर काम को बेहद आसान बना देता है.
Pebble Seeq एक नेक्स्ट-जनरेशन वियरेबल चश्मा है जिसे आपके रोज़मर्रा के काम को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह चश्मा एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है. इसमें "Hey, Seeq" बोलकर आप सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं.
इस AI चश्मे की सबसे बड़ी खासियत 75 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं का रियल-टाइम अनुवाद है. इसके अलावा, स्मार्ट इमेज रिकॉग्निशन फीचर से आप किसी भी अनजान जगह, लैंडमार्क या विदेशी भाषा के बोर्ड को देखकर तुरंत पहचान सकते हैं.
Pebble Seeq में 8MP का इन-बिल्ट कैमरा दिया गया है. इससे आप 4K क्वालिटी में फोटो खींच सकते हैं और Full HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रेवलर्स के लिए यह एक बेहतरीन गैजेट है.
इसमें OpenWaveX™ तकनीक के साथ ओपन-इयर स्पीकर्स दिए गए हैं. इसका मतलब है कि आप गाने सुनने और कॉल अटेंड करने के साथ-साथ अपने आसपास की आवाज़ें भी सुन पाएंगे. इसके फ्रेम पर दिए गए टच गेस्चर से म्यूजिक और कॉल मैनेज करना बेहद आसान है.
50 ग्राम से भी कम वजन वाले इस चश्मे को दिनभर आसानी से पहना जा सकता है. इसमें एक प्राइवेसी इंडिकेटर लाइट दी गई है, जो रिकॉर्डिंग के दौरान जलती है ताकि दूसरों की प्राइवेसी बनी रहे.
Pebble Seeq की एमआरपी ₹12,999 है, लेकिन स्पेशल लॉन्च ऑफर में इसे Pebble की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ ₹9,999 में प्री-बुक किया जा सकता है. यह टाइटन ब्लैक और स्टील्थ ब्लैक रंग में उपलब्ध है.