Pebble Qore 2 भारत में लॉन्च! बिना स्क्रीन वाले फिटनेस बैंड से करें 24×7 हेल्थ ट्रैकिंग, मिलेगी 45 दिनों तक की बैटरी लाइफ

स्मार्ट वियरेबल ब्रैंड Pebble ने भारतीय मार्केट में अपना नया Pebble Qore 2 Wellness Band लॉन्च कर दिया है. इस फिटनेस बैंड में आपको स्क्रीन नहीं मिलती है. इसको आप Pebble Halo मोबाइल ऐप के कनेक्ट कर 24×7 हेल्थ और वेलनेस मॉनिटरिंग कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी तरह का मासिक या सालाना सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देना है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 02:39 PM IST
आज के समय में लोग अपनी सेहत को लेकर काफी चिंतित रहते हैं. अपने फिटनेस को ट्रैक करने के लिए लोग कई तरह के गैजेट्स का भी यूज करते हैं. लेकिन कई लोग बार-बार चार्जिंग, नोटिफिकेशन और महंगे सब्सक्रिप्शन से परेशान भी रहते हैं. लोगों की इसी जरूरत को समझते हुए स्मार्ट वियरेबल ब्रैंड Pebble ने भारतीय मार्केट में अपना नया Pebble Qore 2 Wellness Band लॉन्च कर दिया हैं. यह एक ऐसा फिटनेस बैंड है जिसमें न स्क्रीन है और न ही किसी तरह का मासिक या सालाना सब्सक्रिप्शन फीस का झंझट. कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी सेहत पर नजर रखना चाहते हैं. यह बैंड 45 दिनों तक की बैटरी लाइफ के साथ आ रहा है. चलिए यहां हम आपको इसकी कीमत और फीचर्स की जानकारी देते है. 

Pebble Qore 2 Wellness Band के फीचर्स 
Pebble Qore 2 बैंड में आपको कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं. इसमें आप 24×7 हेल्थ और वेलनेस मॉनिटरिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इस बैंड में आपको प्रीमियम मेटल बॉडी मिल जाती है. यह वेलनेस बैंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2, HRV, बॉडी टेम्परेचर ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप एनालिसिस और स्टेप ट्रैकिंग जैसे एडवांस फीचर्स से लैस हैं. इसमें 45 दिनों तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है. ऐसे में आपको हर हफ्ते चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

AI से मिलेगी सेहत की जानकारी
Pebble Qore 2 को आप Pebble Halo मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इस ऐप में आपको AI बेस्ड हेल्थ एनालिसिस मिल जाता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि कंपनी इसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ले रही है. इस बैंड को आप लॉन्ग-टर्म यूज में ले सकते हैं. 

स्क्रीन ना होने के बाद भी मिल रहे स्मार्ट फीचर्स
Pebble Qore 2 Wellness Band में आपको कोई स्क्रीन नहीं दी गई है. इसके बाद भी इसमें आपको कई स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं. इसमें हाइड्रेशन रिमाइंडर, सेडेंटरी अलर्ट, Find My Device, कैमरा शटर कंट्रोल और हैप्टिक कॉल नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं. स्क्रीन ना होने की वजह से यूजर को बार-बार नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती.

डिजाइन और बिल्ड क्वॉलिटी
Pebble Qore 2 में आपको 5 ATM वाटर रेसिस्टेंट बॉडी के साथ रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स मिल जाता है. इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन लूनर ब्राउन, नेबुला ब्लू और कॉस्मिक ब्लैक मिल रहा है. इसे आप फैशन, स्टाइल और टेक्नोलॉजी के लिए यूज कतर सकते हैं. 

Pebble Qore 2 की कीमत
Pebble Qore 2 को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से स्पेशल लॉन्च प्राइस में 3,799 रुपये की कीमत पर अभी बुक सकते हैं. जबकि कंपनी ने इसकी कीमत 5,999 रुपये तय की है. यह वेलनेस बैंड जल्द ही Amazon, Flipkart और अन्य चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा. इसका पहला एडिशन अमेजन पर बेस्टसेलर रहा था.

