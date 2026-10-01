/क्या आपका शरीर थका हुआ है? Pebble ने लॉन्च किया ऐसा Smart Band, जो रखेगा आपकी बॉडी पर 24 घंटे नजर, जानिए कीमत

अगर आप भी सुबह-शाम फिटनेस के चक्कर में पसीना बहाते हैं या फिर अपनी सेहत का हिसाब-किताब रखने का शौक है, तो आपके लिए एक सही काम की खबर है. भारतीय ब्रांड Pebble ने अपना नया फ्लैगशिप बैंड Pebble Qore Ultra मार्केट में उतार दिया है. यह कोई आम फिटनेस बैंड नहीं है, बल्कि इसे इस तरह बनाया गया है कि आप इसे बिना किसी झंझट के 24 घंटे अपनी कलाई पर पहनकर घूम सकें. इसमें आपकी दिल की धड़कन से लेकर रात की नींद तक सब कुछ ट्रैक होगा. चलिए देखते हैं कि यह बैंड आपकी जेब और सेहत के लिए कितना मुफीद है.
दिखने में यह बैंड काफी स्लीक, मॉडर्न और पहनने में बेहद आरामदायक है. जिम में भारी डंबल्स उठाने हों या बारिश में रनिंग, आपको इसे बार-बार उतारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने इसे 3 ATM वाटर-रेसिस्टेंट बनाया है. इसका सीधा मतलब यह है कि पसीना हो या पानी के छींटे, इस बैंड का कुछ नहीं बिगड़ने वाला.
इस बैंड के अंदर 4-PD प्रेसिजन सेंसर एरे और 6-एक्सिस मोशन सेंसर्स की तगड़ी जोड़ी फिट की गई है. यह सेटअप दिन-रात आपकी बॉडी की पल-पल की रिपोर्ट तैयार करता है. आपकी हार्ट रेट हो, HRV हो, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), सांस लेने की स्पीड या फिर दिनभर का स्ट्रेस लेवल्स- यह सब कुछ ट्रैक करता रहता है. सबसे राहत की बात यह है कि इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज करने पर पूरे 15 दिन तक खिंच जाती है, तो चार्जर साथ लेकर घूमने की टेंशन खत्म.
अगर आप स्पोर्ट्स या वर्कआउट के दीवाने हैं, तो इसमें आपके लिए बहुत कुछ है. जैसे ही आप पैदल चलना या दौड़ना शुरू करेंगे, इसका ऑटोमैटिक वर्कआउट डिटेक्शन खुद ही समझ जाएगा कि आप एक्टिव हो चुके हैं. इसके अलावा इसमें 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं. इसमें इन-ऐप GPS ट्रैकिंग का सपोर्ट भी है, जिससे आप मैप पर अपनी रनिंग और वॉकिंग का सटीक रूट देख पाएंगे.
अक्सर फिटनेस बैंड्स का डेटा समझ ही नहीं आता, लेकिन Pebble Qore ऐप इस मुश्किल काम को आसान बना देता है. यह आपके मुश्किल हेल्थ डेटा को simple चार्ट्स और ग्राफ्स में बदल देता है. ऐप आपको 0 से 100 के बीच 'Readiness Score' देता है, जिससे सुबह उठते ही पता चल जाता है कि आपकी बॉडी आज हैवी वर्कआउट झेलने के मूड में है या नहीं. साथ ही इसका 'Body Energy Score' बताता रहता है कि शरीर में कितनी जान बाकी है.
यह बैंड सिर्फ आपके कदम गिनकर शांत नहीं बैठता, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ का गहरा हिसाब रखता है. यह हर 3 दिन में आपकी 'Body Age' कैलकुलेट करता है. इसके अलावा GPS रनिंग डेटा के दम पर यह आपके VO2 Max और 'Fitness Age' का भी सटीक अंदाजा लगा लेता है. इससे आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफस्टाइल आपको फिट बना रही है या आपकी उम्र से ज्यादा थका रही है.
लॉन्च के मौके पर Pebble की सह-संस्थापक कोमल अग्रवाल का कहना था कि Qore सीरीज पहले से ही लोगों की पसंदीदा फिटनेस सीरीज रही है और Qore Ultra इसी का एक बड़ा अपग्रेड है. उनकी टीम ने इस बात पर सबसे ज्यादा मेहनत की है कि यूजर्स को ऐसा डेटा मिले जिससे वे अपनी रोजमर्रा की आदतें और रेस्ट टाइम बेहतर कर सकें. ऐप में कम्युनिटी फीचर्स भी हैं, ताकि आप दोस्तों के साथ मिलकर फिटनेस गोल्स पूरे कर सकें.
कीमत की बात करें तो Pebble Qore Ultra का ओरिजिनल MRP ₹8,999 है. लेकिन कंपनी इसे स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर में सिर्फ ₹5,999 में बेच रही है. यह बैंड तीन क्लासी कलर्स- Desert Gold, Deep Black और Deep Blue में आ रहा है. इसकी सेल 2 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रही है. आप इसे Pebble की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा Flipkart, Amazon और अपने पास के रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं.