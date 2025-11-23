30 नवंबर के बाद खाते में नहीं आएगा पेंशन का पैसा! अगर नहीं जमा किया ये जरूरी 'कागज', ये रहा बनाने का सबसे आसान तरीका

Life Certificate By Umang App: पेंशनहोल्डर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. क्या आप भी पेंशनहोल्डर्स हैं और हर साल अपना जीवन प्रणाम पत्र बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगते हैं, ऑफिस का चक्कर लगाते हैं? जवाब अगर हां है तो अब आपकी परेशानी दूर हो गई है. पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. अब न तो लंबी लाइन में आपको खड़े होने की जरूरत है और न ही किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की. आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे ही अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं. साथ ही इसे बनाने का पूरा प्रोसेस भी जानते हैं.

UMANG ऐप की सहायता से आफ घर बैठे कुछ मिनटों में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. यह न सिर्फ समय बचाता है बल्कि पूरी प्रक्रिया को और सुरक्षित और आसानजनक बनाता है. अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि UMANG ऐप से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाए तो आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस.

UMANG ऐप पर आसानी से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जा सकेगा. इसे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल या ऑफलाइन (बैंक, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)) पर जमा कर सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स के जिंदा होने का प्रूफ होता है. हर साल इस सर्टिफिकेट को जमा करने के पीछे का कारण होता है पेमेंट के दौरान गड़बड़ी या फ्रॉड से बचाना.

ये रहा UMANG ऐप पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में UMANG ऐप डाउनलोड करना होगा.

आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से UMANG ऐप डाउनलोड कर सकते हैं.

UMANG ऐप खोलने के बाद Jeevan Pramaan सर्विस सर्च करें.

अब यहां आपको Generate Life Certificate ऑप्शन मिलेगा इसे सेलेक्ट करें और जानकारी भरें. जैसे-

आधार नंबर

पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर

बैंक अकाउंट डिटेल्स

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

फिर आता है बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस

इसके लिए आपको STQC-सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनर जरूरी है. आप आस पास के सेंटर पर जाकर ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं.

बस इतना करते ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा.

सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आता है जिसमें आपकी एक यूनिक Pramaan ID होती है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Jeevan Pramaan सिस्टम इस सर्टिफिकेट को अपनी रिपॉजिटरी में सेव रखता है. बैंक या पेंशन देने वाली संस्था को यह ऑटोमैटिक भेज देता है, इसलिए किसी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होती.

ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

इसके लिए आपको UMANG ऐप में Jeevan Pramaan सेक्शन में जाना होगा. यहां आप लाइफ सर्टिफिकेट देख या डाउनलोड कर सकते हैं. बस आपको अपनी Pramaan ID या आधार नंबर डालकर और OTP से वेरिफाई करके PDF के रूप में सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा.

