AI को 'प्लीज' बोलना जरूरी या बेवकूफी? मशीन को इंसान तो नहीं समझ रहे, जानें एक्सपर्ट्स की चौंकाने वाली राय

कुछ लोग AI से बातचीत करते हुए प्लीज और थैंक्स कहते हैं. क्या यह बोलना सही है? यूजर्स एआई से चैट करते हुए अच्छा व्यवहार करते हैं. इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी अलग-अलग है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:30 PM IST
आजकल कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चैट करते वक्त Please और थैंक्स Thanks जैसे शब्दों का यूज करते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या मशीनों के साथ यह शिष्टाचार दिखाना सही में जरूरी है? 

अमेरिकी एआई एक्सपर्ट, क्लिफ जर्किविक्ज का कहना है कि AI कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक टूल है. इसलिए उसके साथ शिष्टाचार यानी अच्छा व्यवहार दिखाने की कोई जरूरत नहीं. एक सर्वे में जानकारी आई है कि अमेरिका में 67% और ब्रिटेन में 71% लोग एआई से सम्मान से बात करते हैं. कुछ लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि भविष्य में कहीं एआई हमारा बॉस न बन जाए इसलिए अभी से शिष्टाचार दिखाना सही है.

AI से शिष्टाचार पर एक्सपर्ट्स का कहना

न्यूजीलैंड की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट एंड्रयू लेनसन का मानना है कि ये हमारी एक आदत है. जब हम इंसानों से हेल्प लेते हैं, तो अच्छे से रहते है. यही आदत हम AI के साथ भी अपना रहे हैं. मनोवैज्ञानिक डगल सदरलैंड का कहना है कि एआई के साथ अच्छा व्यवहार दिखाना कोई बुरी आदत नहीं है. यह खासियत हमें डिजिटल दुनिया में भी सम्मान और शिष्टाचार की आदत बनाए रखने में मदद करता है.

क्या इससे नुकसान हो सकता है?
क्लिफ जर्किविक्ज को टेशन है कि ये आदत इंसानों और मशीनों के बीच की रेखा को ब्लर कर सकती है. उनका कहना है कि खासतौर पर युवा पीढ़ी के लिए, जो ज्यादातर सोशल मीडिया के बीच ही बड़ी हुई है, यह भ्रम उनके लिए खतरनाक हो सकता है.

हार्वर्ड की रिसर्चर यिंग जू की रिसर्च का कहना है कि ज्यादातर बच्चे एआई को मशीन ही समझते हैं, न कि इंसान. लेकिन रिसिर्च में सामने आया हैं कि बच्चे AI से सीखे शालीन शब्दों को रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे- अमेजन के एलेक्सा में 'पोलाइट मोड' है जो बच्चों को शिष्टाचार सिखाने में मदद करता है.

क्या ज्यादा शब्दों से बिजली अधिक खर्च होती है?
AI को चलाने वाले डेटा सेंटर बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं. जर्किविक्ज का मानना है कि अगर अमेरिका में हर कोई एआई से अच्छे से बातचीत करे, तो एक साल में एक गीगावाट तक बिजली की खपत हो सकती है. उनका सुझाव है कि एआई से कम शब्दों में बात करने से बिजली की बचत हो सकती है.

क्या AI को शिष्टाचार से फर्क पड़ता है?

जब चैटजीपीटी, जेमिनी और कोपायलट जैसे AI से पूछा गया, तो सभी ने साफ-साफ कहा कि उनके पास इमोशन्स नहीं हैं. इसलिए उनके लिए शिष्टाचार मायने नहीं रखता है. लेकिन वे ये भी मानते हैं कि आपका लहजा ऐर बोलने का ढंग बातचीत को प्रभावित कर सकता है.

