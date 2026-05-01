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Hindi Newsटेककूलर की उमस से हैं परेशान? दिन भर मिलेगी ठंडी हवा, बस बदल दें इसे चलाने का समय, छत से फर्श तक रहेगा ठंडा!

कूलर की उमस से हैं परेशान? दिन भर मिलेगी ठंडी हवा, बस बदल दें इसे चलाने का समय, छत से फर्श तक रहेगा ठंडा!

Air Cooler Cooling Hacks: मई-जून की भयंकर गर्मी में जब सूरज मानो आग उगलने लगता है, तो एयर कूलर ही मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा सहारा बनता है. लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कूलर ठंडी हवा देने के बजाय चिपचिपी उमस बढ़ा देता है. क्या आप जानते हैं कि इसमें गलती मशीन की नहीं, बल्कि आपके इसे चलाने के तरीके और टाइमिंग की है? अगर आप भी उमस से परेशान हैं, तो बस अपने कूलर चलाने का समय बदल दें. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 01, 2026, 06:29 AM IST
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कूलर की उमस से हैं परेशान? दिन भर मिलेगी ठंडी हवा, बस बदल दें इसे चलाने का समय, छत से फर्श तक रहेगा ठंडा!

Best Time To Run Cooler: मई की भयंकर गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत पाने के लिए लोग एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं. जो न सिर्फ गर्मी को दूर करता है बल्कि एक किफायती और शानदार विकल्प भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कूलर को सिर्फ ऑन कर देना ही काफी नहीं होता है? इसे चलाने का सही समय, सही वेंटिलेशन का सही तालमेल ही आपके घर से गर्मी दूर कर ठंडक ला सकता है. अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कूलर चलाने के बाद उमस बढ़ जाती है या ठंडक कम होती है, जिसका कारण है कूलिंग टेक्नोलॉजी और इसके चलाने का सही तरीका न हो.

लेकिन अगर कूलर को सही समय पर सही तरीके से चलाया जाए, तो एयर कूलर गर्मी को दूर कर फर्श से लेकर छत तक को ठंडा कर सकता है. दिनभर कमरे में ठंडक बनी रहगेी और इस तरह पैसों की भी बचत होगी. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कूलर चलाने का सही तरीका, सही समय.

कूलर चलाने के लिए ये समय है परफेक्ट

अगर आप भी गर्मी से राहत पाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि दिन भर कमरे में ठंडक बनी रहे, तो कूलर तब चलाएं जब बाहर मौसम ज्यादा गर्म न हो. इसके लिए आप सुबह 5-7 बजे का समय चुन सकते हैं. सुबर के समय बाहर का मौसम ज्यादा गर्म नहीं होता है, इससे कूलर बाहर से हवा खींचकर कमरे को जल्दी ठंडा कर देगा. कूलर चलाने के लिए यह समय बेस्ट हो सकता है, वहीं अगर 9-10 बजे तक कूलर को चलने दिया जाए, तो आपके घर या कमरे का तापमान दिनभर मेंटेन रहता है और गर्मी ज्यादा नहीं सताती है.

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इस तरह से ठंडी हवा देता है कूलर

कूलर की ठंडक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे बाहर से कैसी हवा मिल रही है. कूलर बाहरी हवा को अंदर खींचकर पानी के संपर्क में लाता है, जिससे हवा ठंडी होकर कमरे में पहुंचती है. लेकिन जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो यह तरीका बेअसर हो जाता है. गर्म हवा पानी से गुजरने के बाद भी पर्याप्त ठंडी नहीं हो पाती, जिससे कूलर की कूलिंग पावर कम हो जाती है. यही वजह है कि कूलर का बेहतर प्रयोग उन समयों में माना जाता है, जब बाहर का वातावरण थोड़ा ठंडा हो.

कमरा रहेगा दिनभर ठंडा

दिन में कूलर चलाने से घर की दीवारें, फर्श और छत ठंडक सोख लेते हैं. जब बाद में तापमान बढ़ता और गर्मी तेज होती है, तो ये सतहें जल्दी गर्म नहीं होतीं और घर अंदर से से ज्यादा गर्म नहीं होता है. इसी कारण से कूलर पूरे दिन कमरे को ठंडा बनाए रखने में मदद करता है. ऐसे में या तो एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर थोड़ी देर एसी चलाकर बाकी समय कूलर से ही काम चलाया जा सकता है.

(ये भी पढ़ेंः चैटबॉट ही नहीं, अब हथियार है AI! एंथ्रोपिक की बगावत और गूगल के हां की इनसाइड स्टोरी)

शाम और रात को कूलर चलाना कैसा होगा?

वहीं कुछ लोग शाम या फिर रात के समय में भी कूलर चलाने की सलाह देते हैं. यह भी समय लगभग सही ही है. लेकिन उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह समय ज्यादा सही नहीं है. क्योंकि उत्तर भारत में तापमान 40-45 या कई बार 50 डिग्री तक भी चला जाता है.
ऐसे में अगर आप कूलर सुबह के समय के बजाय शाम या रात में चलाते हैं, तो वह पूरी तरह से तप चुकी दीवारों और छट को ठंडा नहीं कर पाता है. इसलिए इस समय कूलर चलाने से गर्मी और उमस बनी रहती है, अगर आपके इलाके में शाम के समय भी बाहर हल्की ठंडक रहती है तो आप शाम के समय भी कूलर चला सकते हैं. 

(ये भी पढ़ेंः OnePlus का नया धमाका: भारत में लॉन्च हुआ OnePlus Pad 4, दमदार प्रोसेसर से है लैस!)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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