कौन हैं अरविंद श्रीनिवास, जिन्होंने AI से कमाए 21,190 करोड़ रुपये! सिर्फ 31 की उम्र में बन गए भारत के सबसे अमीर युवा

Hurun Rich List 2025: AI की दुनिया में हर कंपनि एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है. ऐसे में स्टार्टअप Perplexity AI भी किसी से पीछे नहीं रह गया है. आज हर दूसरे शख्स को Perplexity AI का इस्तेमाल करते हुए देखा जाने लगा है. ऐसे में इसके को-फाउंडर अरविंद श्रीनिवास भी काफी चर्चा में रहने लगे हैं. अब एक बार फिर से वह सुर्खियों में आ गए हैं. अब अरविंद ने हाल ही में इतिहास रच दिचा है. दरअसस, वह भारत के सबसे युवा अरबपति बन चुके हैं. M3M हुरुन इंडिया रिच 2025 की लिस्ट सामने आई है, जिसमें चेन्नई के रहने वाले अरविंद श्रीनिवास का नाम भी शामिल हैं. इस लिस्ट में उनकी नेटवर्थ 21,190 करोड़ रुपये दिखाई गई है. यह पहली बार है जब अरविंद का नाम इस लिस्ट में आया है.

हर सप्ताह भारत को मिल रहा एक अरबपति

इसी रिपोर्ट के आधर पर बताया जा रहा है कि अब भारत में 358 अरबपति हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इसके अलावा, 1,687 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है. इन सभी की कुल दौलत 167 लाख करोड़ रुपये के करीब है, जो भारत की कुल GDP के लगभग आधे के बराबर है. हर दिन अमीर लोगों की संपत्ति में औसतन 1,991 करोड़ रुपये का इजाफा हो रहा है. पिछले 2 सालों में भारत हर हफ्ते एक नया अरबपति पैदा कर रहा है.

कौन हैं अरविंद श्रीनिवास

अरविंद श्रीनिवास की बात करें तो वह चेन्नई में पले-बढ़े हैं. उन्होंन IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और मास्टर की डिग्री हासिल की. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया का रुख कर लिया. इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में रुचि उनकी ऐसी बढ़ी कि उनके जुनून ने उन्हें ग्लोबल टेक्नोलॉजी की रेस में लाकर खड़ा कर दिया. बताया जाता है कि Perplexity पर काम करने से पहले उन्होंने काफी वक्त ChatGPT के लिए काम करने पर भी बिताया. रिपोर्ट्स की मानें तो वह Google Chrome को खरीदने का भी ऑफर दे चुके हैं. लेकिन अब उन्होंने Perplexity AI को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया कि यह OpenAI, ChatGPT और Google जैसे मंझे हुए खिलाड़ियों को टक्कर देने लगा है.

Zepto और BharatPe के फाउंडर्स को भी मिली जगह

इस लिस्ट में अरविंद श्रीनिवास के अलावा Zepto के 22 साल के को-फाउंडर्स कैवल्य वोहरा ने 4,480 करोड़ रुपये की संपत्ति, 23 साल के आदित पालीचा 5,380 करोड़ रुपये की दौलत के साथ लिस्ट में जगह बना ली है. वहीं, 26 साल के SG Finserve के रोहन गुप्ता 1,140 करोड़ रुपये, 27 की उम्र में BharatPe के शशवत नक्रानी 1,340 करोड़ रुपये और TAC Security के त्रिशनीत अरोड़ा 30 साल की उम्र में1,820 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.

मुकेश अंबानी फिर नंबर वन बने

Hurun Rich List 2025 में एक बार फिर से नंबर वन का खिताब मुकेश अंबानी को मिल गया है. 9.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर शख्स के पायदान पर काबिज हैं. उनके बाद 8.15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं. दिलचस्प बात यह है कि पहली बार इस लिस्ट में HCL की रोशनी नादर मल्होत्रा टॉप तीन में शामिल हो पाई हैं. 2.84 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ वह तीसरे पायदान पर हैं. इसी के साथ वह भारत की सबसे अमीर महिला और टॉप 10 में शामिल होने वाली सबसे भी बन गई हैं. इस लिस्ट में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी शामिल हैं, जो अब 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ बिलियनेयर बने हैं.

जानें कहां से कितने लोग लिस्ट में शामिल

मुंबई से सबसे ज्यादा 451 लोग इस लिस्ट में हैं, उसके बाद नई दिल्ली से 223 और बेंगलुरु से 116 लोग शामिल हैं. फार्मा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी सबसे ज्यादा बढ़त पर हैं, जबकि रियल एस्टेट और बायोटेक क्षेत्र भी तेजी से उभर रहे हैं.