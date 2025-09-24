इस भारतीय ने हिला दी पूरी AI की दुनिया! लॉन्च किया Perplexity का नया ब्राउजर, शॉपिंग से मीटिंग तक करेगा अरेंज

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने के बाद आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ऑप्शन्स वेब ब्राउजर्स के ही देखने को मिलने लगे हैं. लगभग हर कंपनी AI की दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच अब Perplexity ने नया धमाका करते हुए AI बेस्ड ब्राउजर Comet को मार्केट में उतारत दिया है. Perplexity AI के CEO अरविंद श्रीनिवास ने हाल ही में ऐलान किया है कि उनकी कंपनी AI ब्राउजर कॉमेट लेकर आ रही है.

क्या है लक्ष्य

अरविंद श्रीनिवास ने चीन से बाद दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट आबादी वाले देश भारत में इस Comet ब्राउजर को लॉन्च किया है. हालांकि, इसे सिर्फ पेड यूजर्स के लिए रखा गया है. इसमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो यूजर्स के बहुत काम आने वाले हैं और उनका वक्त बचाएंगे. चलिए Comet ब्राउजर के फीचर्स जानते हैं.

Perplexity के Comet AI की खूबियां

Perplexity के इस नए AI ब्राउजर में तरह की खूबियां मौजूद हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्राउजर यूजर्स के लिए खरीदारी तक कर सकता है. इसके अलावा यह मीटिंग शेड्यूल कर सकता है और कोई भी रिसर्च तैयार करके दे सकता है. इसे ब्राउजर विंडोज और मैक OS पर Perplexity कस्टमर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइजेस पर यह प्री-ऑर्डर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, जल्द ही इसका सपोर्ट iOS में भी मिलने की उम्मीद है.

कौन हैं Comet लाने वाले अरविंद श्रीनिवास

बता दें कि अरविंद श्रीनिवास भारत के रहने वाले हैं. उन्होंने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया और मास्टर की डिग्री हासिल की है. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया का रुख कर लिया. अरविंद ने कैनिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PHD की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने ChatGPT के लिए भी काफी किया है. इसके अलावा वह Google Chrome खरीदने का भी ऑफर दे चुके हैं.