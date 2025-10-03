क्या है Comet ब्राउजर... जिसने उड़ा दी Google की नींद! आपको कुछ नहीं करना, सबकुछ करेगा AI

Perplexity ने अपने Comet नामक AI-पावर्ड ब्राउजर को अब सभी यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है. पहले यह केवल Perplexity Max सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध था, जिसकी कीमत $200 प्रति माह थी. लेकिन अब कंपनी ने इसे सभी के लिए खोल दिया है और यह Google Chrome जैसे बड़े ब्राउजरों को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है.

Comet ब्राउजर क्या है?

Comet एक AI-ड्रिवन वेब ब्राउजर है जिसे Perplexity ने तैयार किया है. यह सिर्फ एक सर्च इंजन या ब्राउजर नहीं है, बल्कि एक पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह काम करता है. यह वेब ब्राउज करता है, ईमेल तैयार करता है, शॉपिंग में मदद करता है, टैब्स मैनेज करता है और ढेर सारे काम करता है – वो भी बिना यूजर के वर्कफ्लो में रुकावट लाए.

Comet की शुरुआत

Perplexity ने जुलाई 2024 में इस ब्राउजर को लॉन्च किया था, लेकिन तब यह केवल पेड सब्सक्राइबर्स के लिए था. इसके बाद से Comet की वेटलिस्ट में लाखों यूजर जुड़ गए. अब इसे हर किसी के लिए फ्री कर दिया गया है.

मोबाइल ऐप भी जल्द

फिलहाल, Comet केवल डेस्कटॉप यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है. लेकिन Perplexity ने पुष्टि की है कि वह एक मोबाइल ऐप पर भी काम कर रही है ताकि स्मार्टफोन यूजर्स भी AI-ब्राउजिंग एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकें.

Comet Assistant – आपका AI ब्राउजिंग पार्टनर

Comet ब्राउजर का सबसे खास फीचर है इसका Comet Assistant. जब भी आप एक नया टैब खोलते हैं, यह असिस्टेंट तुरंत एक्टिव हो जाता है. यह आपकी मदद करता है:

- रिसर्च करने में

- मीटिंग्स मैनेज करने में

- कोडिंग में

- ऑनलाइन शॉपिंग में

- ईमेल लिखने में

आप इसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और यह तुरंत जवाब देता है.

Background Assistants – बैकग्राउंड में काम करने वाले AI

Comet में एक नया फ़ीचर जोड़ा गया है: Background Assistants. ये असिस्टेंट्स बैकग्राउंड में अपने आप काम करते रहते हैं, जिससे यूजर अपना मुख्य काम करते हुए बाकी टास्क AI को सौंप सकते हैं. Perplexity का कहना है, “बैकग्राउंड असिस्टेंट्स आपकी टु-डू लिस्ट को खत्म करने में मदद करते हैं, और आपकी जिज्ञासा को प्रोडक्टिविटी में बदलते हैं.”

Comet Plus – सब्सक्रिप्शन प्लान

Perplexity ने अगस्त में Comet Plus नाम से एक पेड प्लान भी लॉन्च किया था, जिसमें यूजर्स को क्यूरेटेड न्यूज कंटेंट मिलता है. CEO अरविंद श्रीनिवास ने इसकी तुलना Apple News Plus से की है.