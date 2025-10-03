Advertisement
trendingNow12945977
Hindi Newsटेक

क्या है Comet ब्राउजर... जिसने उड़ा दी Google की नींद! आपको कुछ नहीं करना, सबकुछ करेगा AI

Comet एक AI-ड्रिवन वेब ब्राउजर है जिसे Perplexity ने तैयार किया है. यह सिर्फ एक सर्च इंजन या ब्राउजर नहीं है, बल्कि एक पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह काम करता है. यह वेब ब्राउज करता है, ईमेल तैयार करता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है Comet ब्राउजर... जिसने उड़ा दी Google की नींद! आपको कुछ नहीं करना, सबकुछ करेगा AI

Perplexity ने अपने Comet नामक AI-पावर्ड ब्राउजर को अब सभी यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है. पहले यह केवल Perplexity Max सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध था, जिसकी कीमत $200 प्रति माह थी. लेकिन अब कंपनी ने इसे सभी के लिए खोल दिया है और यह Google Chrome जैसे बड़े ब्राउजरों को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है.

Comet ब्राउजर क्या है?
Comet एक AI-ड्रिवन वेब ब्राउजर है जिसे Perplexity ने तैयार किया है. यह सिर्फ एक सर्च इंजन या ब्राउजर नहीं है, बल्कि एक पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह काम करता है. यह वेब ब्राउज करता है, ईमेल तैयार करता है, शॉपिंग में मदद करता है, टैब्स मैनेज करता है और ढेर सारे काम करता है – वो भी बिना यूजर के वर्कफ्लो में रुकावट लाए.

Comet की शुरुआत
Perplexity ने जुलाई 2024 में इस ब्राउजर को लॉन्च किया था, लेकिन तब यह केवल पेड सब्सक्राइबर्स के लिए था. इसके बाद से Comet की वेटलिस्ट में लाखों यूजर जुड़ गए. अब इसे हर किसी के लिए फ्री कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाइल ऐप भी जल्द
फिलहाल, Comet केवल डेस्कटॉप यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है. लेकिन Perplexity ने पुष्टि की है कि वह एक मोबाइल ऐप पर भी काम कर रही है ताकि स्मार्टफोन यूजर्स भी AI-ब्राउजिंग एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकें.

Comet Assistant – आपका AI ब्राउजिंग पार्टनर
Comet ब्राउजर का सबसे खास फीचर है इसका Comet Assistant. जब भी आप एक नया टैब खोलते हैं, यह असिस्टेंट तुरंत एक्टिव हो जाता है. यह आपकी मदद करता है:

- रिसर्च करने में
- मीटिंग्स मैनेज करने में
- कोडिंग में
- ऑनलाइन शॉपिंग में
- ईमेल लिखने में

आप इसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और यह तुरंत जवाब देता है.

Background Assistants – बैकग्राउंड में काम करने वाले AI
Comet में एक नया फ़ीचर जोड़ा गया है: Background Assistants. ये असिस्टेंट्स बैकग्राउंड में अपने आप काम करते रहते हैं, जिससे यूजर अपना मुख्य काम करते हुए बाकी टास्क AI को सौंप सकते हैं. Perplexity का कहना है, “बैकग्राउंड असिस्टेंट्स आपकी टु-डू लिस्ट को खत्म करने में मदद करते हैं, और आपकी जिज्ञासा को प्रोडक्टिविटी में बदलते हैं.”

Comet Plus – सब्सक्रिप्शन प्लान
Perplexity ने अगस्त में Comet Plus नाम से एक पेड प्लान भी लॉन्च किया था, जिसमें यूजर्स को क्यूरेटेड न्यूज कंटेंट मिलता है. CEO अरविंद श्रीनिवास ने इसकी तुलना Apple News Plus से की है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

PerplexityFree AI BrowserCometgoogle

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;