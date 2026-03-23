हैकर्स का 'रिमोट कंट्रोल' बना आपका मोबाइल! क्या आपके फोन में भी है ये खतरनाक ऐप? बैंक अकाउंट होगा साफ

Android स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नया खतरा सामने आया है. “Perseus” नाम का एक खतरनाक मैलवेयर दुनियाभर में Android डिवाइसेज को प्रभावित कर रहा है. सबसे चिंता की बात यह है कि हैकर्स ने इस मैलवेयर के जरिए फोन में घुसने का नया तरीका खोज लिया है, और यह सब सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने से शुरू हो सकता है. यह ऐप देखने में बिल्कुल सामान्य और उपयोगी लगता है, लेकिन असल में यह आपके फोन को नुकसान पहुंचा सकता है. कई बार यूजर्स को शुरुआत में पता भी नहीं चलता कि उनके फोन में कुछ गड़बड़ है.

कैसे फोन में घुसता है यह मैलवेयर

समस्या तब शुरू होती है जब कोई यूजर गलती से एक फेक ऐप डाउनलोड कर लेता है. यह ऐप इंस्टॉल होने के बाद मैसेज, फाइल्स या फोन सेटिंग्स तक एक्सेस मांगता है. कई बार यह ऐप यूजर को बिना समझ आए ही जरूरी परमिशन दिलवा देता है. जैसे ही इसे एक्सेस मिल जाता है, हैकर्स आपके फोन में घुस सकते हैं और आपकी एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं.

तेजी से बढ़ रहे हैं फेक ऐप्स

साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेक ऐप्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. Android फोन दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हैकर्स इन्हें ज्यादा टारगेट करते हैं. आजकल फेक ऐप्स इतने एडवांस हो गए हैं कि वे असली ऐप्स जैसे दिखते हैं और कई बार शुरुआती सिक्योरिटी चेक भी पास कर लेते हैं. यही वजह है कि इन्हें पहचानना और हटाना मुश्किल हो गया है.

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Perseus मैलवेयर क्या-क्या कर सकता है

Perseus मैलवेयर पुराने मैलवेयर जैसे Cerberus और Phoenix पर आधारित है, लेकिन यह उनसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है. यह मैलवेयर आपके फोन की रियल-टाइम स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीन पर खुद से टैप कर सकता है और ऐप्स को अपने आप खोल सकता है. इतना ही नहीं, यह फोन पर ब्लैक स्क्रीन भी दिखा सकता है, जिससे यूजर को कुछ नजर नहीं आता और पीछे से हैकिंग जारी रहती है.

आमतौर पर मैलवेयर सिर्फ पासवर्ड या लॉगिन जानकारी चुराते हैं, लेकिन Perseus इससे आगे बढ़कर आपके नोट्स ऐप का डेटा भी कॉपी कर सकता है. यानी आपकी निजी जानकारी, जो आप सुरक्षित समझते हैं, वह भी खतरे में आ सकती है.

कैसे फैल रहा है यह मैलवेयर

रिपोर्ट के अनुसार, Perseus मुख्य रूप से IPTV जैसे ऐप्स के जरिए फैल रहा है. ये ऐप्स अक्सर Google Play Store पर उपलब्ध नहीं होते और थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स से डाउनलोड किए जाते हैं. इसी वजह से इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है और यूजर्स अनजाने में इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं.

अपने फोन को कैसे सुरक्षित रखें

इस तरह के खतरों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सिर्फ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही ऐप डाउनलोड करें. Google Play Store जैसे ऑफिशियल स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करना ज्यादा सुरक्षित रहता है. इसके अलावा, अपने फोन का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि हर अपडेट में सिक्योरिटी पैच होते हैं जो नए खतरों से बचाने में मदद करते हैं.