अब चीनी ब्रांड्स की खैर नहीं! दिग्गज कंपनी Philips ला रही है सस्ता स्मार्टफोन-टैबलेट, फीचर्स उड़ा देंगे होश!

Philips Smartphone: भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में जल्द ही एक नई हलचल देखने को मिल सकती है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए मशहूर Philips अब भारत में अपने किफायती स्मार्टफोन और टैबलेट पेश करने जा रही है. कंपनी के नए टीजर से संकेत मिलते हैं कि Philips बजट सेगमेंट में मजबूत शुरुआत करने की योजना में है. इसके लॉन्च के बाद चीनी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर मिल सकती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:16 AM IST
Philips Smartphone: भारत का स्मार्टफोन बाजार अब और गरम होने वाला है. स्मार्टफोन मार्केट में कंपटीशन और तेज होने वाली है. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Philips अब भारत में अपने नए बजट स्मार्टफोन और टैबलेट लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इन डिवाइसों का टीजर भी जारी कर दिया है जिनके फीचर्स देखने के बाद यूज़र्स के होश उड़ सकते हैं. इससे साफ है कि Philips जल्द ही स्मार्ट डिवाइस सेगमेंट में बड़ी एंट्री करने वाली है. Xiaomi, Realme, Vivo और Oppo जैसे चीनी ब्रांड्स के बीच उतरकर Philips इस भीड़भाड़ वाले बाजार में नया मोड़ ला सकती है. Philips की एंट्री से दूसरे ब्रांड्स की टेंशन बढ़ सकती है. 

Zenotel के साथ साझेदारी
फिलिप्स इन प्रोडक्ट्स को Zenotel के सहयोग से भारतीय मार्केट में उतारेगा. जेनोटेल के पास भारत में कंपनी के स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टवॉच और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का विशेष अधिकार (exclusive rights) होगा. फिलिप्स पहले से ही दशकों से भारत में टीवी और रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेच रही है और यह विस्तार कंपनी के लिए एक नया चरण है.

फिलिप्स स्मार्टफोन में मिल सकते हैं ये फीचर्स 
Philips के जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन को लेकर लोगों में उत्सुकता काफी बढ़ती ही जा रही है. हालांकि अभी तक स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स सामने नहीं आए हैं लेकिन फिलिप्स के पार्टनर Zenotel ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से इसके डिजाइन की झलक दिखाई है.

डिजाइन और कैमरा
फोन में पीछे की तरफ एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिखाई देता है जिसमें दो फ्लैश मॉड्यूल भी हैं. कैमरा आइलैंड में एक बेवेल्ड और चमकीली सतह है जो इसे शानदार लुक देती है.

बैक पैनल
रियर पैनल पर गहरे भूरे-ग्रेफाइट रंग का एक स्मूथ मैट फिनिश है.

एर्गोनॉमिक्स 
बेहतर पकड़ के लिए फोन का बैक पैनल हल्का कर्व्ड दिख रहा है.

फ्रेम
फोन का फ्रेम प्लास्टिक का लग रहा है जिससे यह संकेत मिलता है कि यह डिवाइस किफायती सेगमेंट में आएगा.

ब्रांडिंग
डिवाइस के बीच में एक सफेद रंग का फिलिप्स लोगो भी है. किनारे नुकीले लेकिन पॉलिश किए हुए दिखते हैं, जो इसे आधुनिक रूप देते हैं.

Philips Pad Air के डिटेल्स हुए लीक
Philips ने हाल ही में अपने आने वाले टैबलेट, फिलिप्स पैड एयर (Philips Pad Air) का भी टीजर जारी कर दिया है, जिसमें इसके कई मुख्य स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार एक बजट स्मार्टफोन भी विकास के चरण में है और जल्द ही लॉन्च हो सकता है.

आने वाले टैबलेट Philips Pad Air में हो सकते हैं ये फीचर्स-

Philips Pad Air में यूजर्स को Unisoc T606 प्रोसेसर मिल सकता है.

मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है.

Philips Pad Air में 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट

इस टैबलेट में 18W चार्जिंग सपोर्ट के साथ शक्तिशाली 7,000mAh की बैटरी मिल सकती है.

कंपनी से उम्मीद है कि वह अगले साल की शुरुआत में पैड एयर को अपने दूसरे प्रोडक्ट्स, जिनमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं, के साथ लॉन्च करेगी. फिलहाल स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्टवॉच के बारे में विस्तृत जानकारी शेयर नहीं की गई है लेकिन आने वाले दिनों में उनके नाम और फीचर्स सामने आ सकते हैं.

भारतीय बाजार में बढ़ेगा मुकाबला
भारत में Xiaomi, OnePlus और Oppo जैसे ब्रांड्स पहले से ही स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्टवॉच सहित कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहे हैं. ये चीनी ब्रांड्स अपने शानदार फीचर्स और किफायती कीमतों के कारण यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं. फिलिप्स का बजट सेगमेंट में उतरना इस तेजी से बढ़ते बाजार में कंपटीशन को और तेज करेगा.

