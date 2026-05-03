फोन में सिम नहीं, नेटवर्क गायब... फिर भी बजा सायरन और आया अलर्ट, आखिर कैसे काम करता है सरकार का नया इमरजेंसी अलर्ट

Cell Broadcast Technology: अगर आपके भी मोबाइल फोन में अचानक तेज सायरन बजा तो घबराएं नहीं. भारत सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के तहत सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का ट्रायल किया. जिसमें करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन अचानक एक तेज सायरन के साथ बजने लगे. खास बात यह रही कि फोन साइलेंट होने पर भी आवाज करता रहा और जिन फोनों में सिम कार्ड नहीं था, उन पर भी यह मैसेज पहुंचा.
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Emergency Alert on Phones: भारत सरकार लोगों को किसी भी तरह की इमरजेंसी स्थिति में अलर्ट भेजने के लिए एक खास सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का ट्रायल की. इसी क्रम में 2 मई को देशभर के करोड़ों मोबाइल फोन्स पर एक साथ अलर्ट मैसेज पहुंचा और अचानक एक तेज बीप का सायरन बजने लगा. इस टेस्ट ने उस समय लोगों को हैरान कर दिया जब साइलेंट मोड पर रखे फोन भी चीखने लगे, वहीं बिना सिम कार्ड वाले डिवाइसों पर भी यह इमरजेंसी अलर्ट पहुंचा.
एक साथ करोड़ों लोगों के फोन पर आया यह अलर्ट कोई सामान्य SMS नहीं था जो आपके नंबर पर भेजा जाता है. यह सिस्टम सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पर काम करता है. नार्मल मैसेज एक-एक करके पर्सनल नंबरों पर भेजे जाते हैं, जिसमें कुछ समय लग सकता है और नेटवर्क जाम होने का खतरा बना रहता है. वहीं सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में टेलीकॉम टावर एक रेडियो सिग्नल की तरह एक साथ उस क्षेत्र के सभी मोबाइल फोनों को मैसेज को भेजता है. चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, चक्रवात हो या कोई दूसरा सार्वजनिक सुरक्षा खतरा, यह सिस्टम पलक झपकते ही लाखों लोगों तक जानकारी पहुंचा सकता है.
सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि कई लोगों को उन पुराने फोनों पर भी यह अलर्ट मिला जिनमें सिम कार्ड नहीं लगा था. इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत ही दिलचस्प है-
फोन का हार्डवेयर
आपके स्मार्टफोन के अंदर एक मॉडेम चिप और एंटीना होता है. यह सिम कार्ड के बिना भी नजदीकी नेटवर्क टावर को डिटेक्ट कर सकता है.
सिम कार्ड का काम सिर्फ आपकी पहचान और मोबाइल प्लान की अनुमति देना होता है. लेकिन फोन का रेडियो सिस्टम सिम के बिना भी एक्टिव हो सकता है. यही वजह है कि फोन में Emergency calls only का ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है.
सरकार का यह अलर्ट किसी खास नंबर के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए होता है, इसलिए नेटवर्क को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि फोन किसका है. अगर फोन ऑन है और टावर के सिग्नल की रेंज में है, तो वह इस ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर लेगा.
इस इमरजेंसी अलर्ट के दौरान फोन ने न सिर्फ मैसेज दिखाया, बल्कि एक तीखी आवाज भी निकाली. यह सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर आपका फोन साइलेंट मोड पर भी है, तब भी यह अलर्ट बजेगा, जिससे गहरी नींद में सोया व्यक्ति भी जाग जाए और तुरंत सुरक्षित जगह पर जा सके.
अगर आपको यह मैसेज नहीं मिला, तो इसके कई कारण हो सकते हैं.
पहला कारण यह हो सकता है कि सरकार ने इसे अलग-अलग क्षेत्रों और नेटवर्क पर अलग अलग चरणों में टेस्ट किया है.
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दूसरा कारण यह हो सकता है कि कुछ पुराने फोन सेल ब्रॉडकास्ट के लेटेस्ट स्टैंडर्ड को सपोर्ट नहीं करते.
तीसरा कारण यह हो सकता है कि फोन की सेटिंग्स में Emergency Alerts का ऑप्शन बंद हो.
या फिर बेसमेंट, लिफ्ट या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में होने के कारण यह मैसेज न मिला हो.
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