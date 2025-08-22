फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है? तुरंत कर लें ये 5 बदलाव, मिलेगा लंबा बैकअप

Battery Saving Tips: आजकल हर किसी की सबसे बड़ी परेशानी है कि फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और बार-बार चार्ज करना पड़ता है. अगर आपका भी स्मार्टफोन तेजी से डिस्चार्ज हो जाता है, तो अब बिलुकल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं. इससे आपका फोन लंबे समय तक चलेगा और चार्जिंग की टेंशन भी कम होगी. आइए जानते हैं फोन की बैटरी को लंबा चलाने के लिए कमाल के टिप्स

बैटरी सेवर मोड को जरूर करें ऑन

फोन की बैटरी को लंबे समय तक चलाने के लिए बैटरी सेवर मोड को ऑन करना सबसे अच्छा तरीका होता है. इसे ऑन करने से आपका फोन बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स को समय समय पर बंद कर देता है और बेकार के विजुअल इफेक्ट्स बंद कर देता है. इससे बैटरी ज्यादा देर तक चलती है. कुछ फोन में इसे एक्सट्रीम बैटरी सेवर के नाम से भी दिया जाता है. इसलिए जब भी बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो इस फीचर को जरूर ऑन करें.

ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को बंद करें

जब आपका फोन लॉक रहता है और फिर भी स्क्रीन पर समय या नोटिफिकेशन दिखाई देते रहते हैं, तो जान लें कि आपके फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर आन है. देखने में ये अच्छा लगता है, लेकिन इससे बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है. कई कंपनियों के अनुसार यह फीचर हर घंटे 1-2% बैटरी खा जाता है, और कभी-कभी इससे भी ज्यादा. अगर आप भी चाहते हैं कि बैटरी ज्यादा समय तक चले और जल्दी डिस्चार्ज न होतो इस फीचर को तुरंत बंद कर दें. इसके लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग्स में जाएं, फिर लॉक स्क्रीन या डिस्प्ले ऑप्शन सर्च करें और यहां जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को बंद कर दें. को ऑफ कर दें.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः चीनी कंपनी ने मचा डाला तहलका! लाई ऐसी टेक्नोलॉजी वाला फोन, बिना रिचार्ज Free चलेगा इंटरनेट

डार्क मोड को ऑन करें

बहुत बार हम नया फोन खरीदते हैं और कुछ ही दिनों में फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है. अगर आपके साथ ही ऐसी समस्या हो रही है तो अपने फोन में डार्क मोड को ऑन कर सकते हैं. इस फीचर को ऑन करने से आपकी बैटरी लंबे समय तक चलती है और जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है. इस फीचर को ऑन रखने से स्क्रीन के पिक्सल्स कम लाइट का यूज करते हैं. ओससे बैटरी की खपत कम होती है. इसे ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले ऑप्शन पर जाना होगा, यहां लाइट और डार्क थीम लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो डार्क मोड का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा. इसे ऑन कर दें तो बैटरी लंबा चलेगी.

कम करें स्क्रीन की ब्राइटनेस

बैटरी बचाने का सबसे आसान तरीका है कि फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखी जाए. जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, बैटरी उतनी जल्दी खत्म होगी. इसके अलावा, फोन का स्लीप टाइम भी कम रखें. कई लोग इसे 1 मिनट या उससे ज्यादा पर सेट कर देते हैं, जिससे फोन बिना यूज किए भी लंबे समय तक ऑन रहता है और बैटरी खर्च होती रहती है. इसलिए ज्यादा देर तक बैटरी चलाने के लिए स्लीप टाइम 15 या 30 सेकंड पर सेट कर लें.

एडाप्टिव बैटरी को ऑन करें

एंड्रॉयड फोन्स में एडाप्टिव बैटरी नाम का एक खास फीचर होता है जो बैटरी बचाने के लिए कारगर होता है. यह आपके यूज के हिसाब से फोन की पावर को एडजस्ट करता है. जैसे अगर आप सिर्फ ईमेल चेक कर रहे हैं, तो यह फोन की स्पीड थोड़ी कम कर देगा जिससे बैटरी ज्यादा न खर्च हो. इसे ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग्स में जाएं, फिर बैटरी सेक्शन पर जाएं, यहां एडाप्टिव प्रेफरेंस में जाकर एडाप्टिव बैटरी को ऑन कर दें.