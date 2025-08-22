फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है? तुरंत कर लें ये 5 बदलाव, मिलेगा लंबा बैकअप
Advertisement
trendingNow12892208
Hindi Newsटेक

फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है? तुरंत कर लें ये 5 बदलाव, मिलेगा लंबा बैकअप

 आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. काम हो या फिर एंटरटेनमेंट हर चीज के लिए हम फोन का ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसकी बैटरी को लेकर, जो जल्दी खत्म हो जाती है और बार-बार चार्ज करना पड़ता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है? तुरंत कर लें ये 5 बदलाव, मिलेगा लंबा बैकअप

Battery Saving Tips: आजकल हर किसी की सबसे बड़ी परेशानी है कि फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और बार-बार चार्ज करना पड़ता है. अगर आपका भी स्मार्टफोन तेजी से डिस्चार्ज हो जाता है, तो अब बिलुकल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं. इससे आपका फोन लंबे समय तक चलेगा और चार्जिंग की टेंशन भी कम होगी. आइए जानते हैं फोन की बैटरी को लंबा चलाने के लिए कमाल के टिप्स

बैटरी सेवर मोड को जरूर करें ऑन 
फोन की बैटरी को लंबे समय तक चलाने के लिए बैटरी सेवर मोड को ऑन करना सबसे अच्छा तरीका होता है. इसे ऑन करने से आपका फोन बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स को समय समय पर बंद कर देता है और बेकार के विजुअल इफेक्ट्स बंद कर देता है. इससे बैटरी ज्यादा देर तक चलती है. कुछ फोन में इसे एक्सट्रीम बैटरी सेवर के नाम से भी दिया जाता है. इसलिए जब भी बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो इस फीचर को जरूर ऑन करें.

ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को बंद करें
जब आपका फोन लॉक रहता है और फिर भी स्क्रीन पर समय या नोटिफिकेशन दिखाई देते रहते हैं, तो जान लें कि आपके फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर आन है. देखने में ये अच्छा लगता है, लेकिन इससे बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है. कई कंपनियों के अनुसार यह फीचर हर घंटे 1-2% बैटरी खा जाता है, और कभी-कभी इससे भी ज्यादा. अगर आप भी चाहते हैं कि बैटरी ज्यादा समय तक चले और जल्दी डिस्चार्ज न होतो इस फीचर को तुरंत बंद कर दें. इसके लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग्स में जाएं, फिर लॉक स्क्रीन या डिस्प्ले ऑप्शन सर्च करें और यहां जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को बंद कर दें. को ऑफ कर दें.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः चीनी कंपनी ने मचा डाला तहलका! लाई ऐसी टेक्नोलॉजी वाला फोन, बिना रिचार्ज Free चलेगा इंटरनेट

डार्क मोड को ऑन करें
बहुत बार हम नया फोन खरीदते हैं और कुछ ही दिनों में फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है. अगर आपके साथ ही ऐसी समस्या हो रही है तो अपने फोन में डार्क मोड को ऑन कर सकते हैं. इस फीचर को ऑन करने से आपकी बैटरी लंबे समय तक चलती है और जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है. इस फीचर को ऑन रखने से स्क्रीन के पिक्सल्स कम लाइट का यूज करते हैं. ओससे बैटरी की खपत कम होती है. इसे ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले ऑप्शन पर जाना होगा, यहां लाइट और डार्क थीम लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो डार्क मोड का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा. इसे ऑन कर दें तो बैटरी लंबा चलेगी.

कम करें स्क्रीन की ब्राइटनेस
बैटरी बचाने का सबसे आसान तरीका है कि फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखी जाए. जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, बैटरी उतनी जल्दी खत्म होगी. इसके अलावा, फोन का स्लीप टाइम भी कम रखें. कई लोग इसे 1 मिनट या उससे ज्यादा पर सेट कर देते हैं, जिससे फोन बिना यूज किए भी लंबे समय तक ऑन रहता है और बैटरी खर्च होती रहती है. इसलिए ज्यादा देर तक बैटरी चलाने के लिए स्लीप टाइम 15 या 30 सेकंड पर सेट कर लें.

एडाप्टिव बैटरी को ऑन करें  
एंड्रॉयड फोन्स में एडाप्टिव बैटरी नाम का एक खास फीचर होता है जो बैटरी बचाने के लिए कारगर होता है. यह आपके यूज के हिसाब से फोन की पावर को एडजस्ट करता है. जैसे अगर आप सिर्फ ईमेल चेक कर रहे हैं, तो यह फोन की स्पीड थोड़ी कम कर देगा जिससे बैटरी ज्यादा न खर्च हो. इसे ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग्स में जाएं, फिर बैटरी सेक्शन पर जाएं, यहां एडाप्टिव प्रेफरेंस में जाकर एडाप्टिव बैटरी को ऑन कर दें.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

battery saving tipsBattery backup

Trending news

महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
Kerala
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
Rajgad fort
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
Devendra Fadanvis
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
ED Raid
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
pm modi kolkata visit
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
;