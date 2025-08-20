बारिश में आपका फोन होगा Blast! बाहर से आते ही भूलकर भी न करें ये 'गुनाह', बटन दबाते ही उड़ेंगे परखच्चे
बारिश में आपका फोन होगा Blast! बाहर से आते ही भूलकर भी न करें ये 'गुनाह', बटन दबाते ही उड़ेंगे परखच्चे

आजकल ज्यादातर फोन वॉटरप्रूफ या स्प्लैशप्रूफ आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं. खासतौर पर जब बात चार्जिंग की हो. अगर गीले फोन को चार्जिंग में लगा दिया जाए या चार्जिंग पोर्ट में नमी रह जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:44 AM IST
Smartphone Blast Common Reasons: बारिश का मौसम वैसे तो सुहाना लगता है, लेकिन इस सीजन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खासकर स्मार्टफोन के लिए खतरा बढ़ जाता है. ज़रा सी लापरवाही आपका फोन खराब कर सकती है और आपको हजारों रुपये की मरम्मत पर खर्च करना पड़ सकता है. आजकल ज्यादातर फोन वॉटरप्रूफ या स्प्लैशप्रूफ आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं. खासतौर पर जब बात चार्जिंग की हो. अगर गीले फोन को चार्जिंग में लगा दिया जाए या चार्जिंग पोर्ट में नमी रह जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे मदरबोर्ड तक खराब हो सकता है.

बारिश में स्मार्टफोन चार्जिंग क्यों है खतरनाक?
बारिश के मौसम में हवा में नमी ज्यादा रहती है. अगर आपका फोन या चार्जिंग पोर्ट गीला हो गया है और आप उसे तुरंत चार्ज में लगा देते हैं, तो करंट लग सकता है या फोन का सर्किट खराब हो सकता है. कई बार चार्जर भी शॉर्ट सर्किट की वजह से जल सकता है.

किन फोन में ज्यादा खतरा?
• हाई-एंड स्मार्टफोन जैसे iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy S Series में IP68 रेटिंग मिलती है. ये फोन पानी और नमी से काफी हद तक बचाव कर लेते हैं.
• वहीं मिड-रेंज और बजट फोन में ज्यादातर IP53 या IP54 रेटिंग मिलती है, जो हल्के छींटों तक तो बचाव करती है लेकिन बारिश के पानी और नमी से बचाना मुश्किल होता है.
यानी महंगे फोन में रिस्क कम है, लेकिन बजट फोन ज्यादा खतरे में रहते हैं.

ध्यान रखने योग्य सावधानियां
 1. चार्जिंग से पहले पोर्ट सुखाएं – अगर फोन गीला है, तो उसे चार्जिंग में न लगाएं. कॉटन कपड़े या टिशू से पोर्ट को सुखा लें.
 2. चार्जर भी चेक करें – चार्जर का USB पोर्ट और वायर गीला न हो.
 3. इलेक्ट्रिक सॉकेट की जांच करें – बारिश के मौसम में दीवार के सॉकेट में भी नमी आ सकती है, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है.
 4. फोन की चेतावनी को नजरअंदाज न करें – प्रीमियम फोन में वॉर्निंग मैसेज आता है कि चार्जिंग पोर्ट गीला है. Google Pixel पर Android 16 में यह फीचर है कि नमी होने पर USB पोर्ट अपने आप डिसेबल हो जाता है.
 5. धैर्य रखें – फोन को तुरंत चार्ज करने की बजाय थोड़ा इंतजार करें, ताकि पोर्ट पूरी तरह सूख जाए.

टेक्नोलॉजी क्या कहती है?
नए फोन में सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर लेवल पर सुरक्षा फीचर आते हैं. iPhone और Pixel जैसे स्मार्टफोन नमी डिटेक्ट करते ही चार्जिंग ब्लॉक कर देते हैं. लेकिन बजट फोन में यह सुविधा नहीं होती, इसलिए उनमें रिस्क ज्यादा होता है.

FAQs

Q1: क्या वॉटरप्रूफ फोन बारिश में चार्ज किया जा सकता है?
नहीं, वॉटरप्रूफ फोन भी अगर चार्जिंग पोर्ट से गीला है, तो उसे चार्ज में लगाना खतरनाक है.

Q2: फोन गीला हो गया है तो क्या करना चाहिए?
सबसे पहले फोन को सुखाएं, चार्जिंग पोर्ट और चार्जर की जांच करें. पूरी तरह सूखने के बाद ही चार्ज करें.

Q3: क्या सभी फोन में वॉर्निंग मैसेज आता है?
नहीं, सिर्फ हाई-एंड फोन जैसे iPhone, Pixel और Galaxy S सीरीज़ में यह फीचर होता है.

Q4: अगर गीले फोन को चार्ज कर दें तो क्या होगा?
शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मदरबोर्ड खराब हो सकता है और चार्जर भी जल सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

Phone Blast

;