चौंकिए मत...बिना तार आपके घर पहुंचेगी बिजली! मोबाइल फोन से लेकर Car सब होंगी चार्ज, जानिए कैसे

Wireless Power Transfer: जरा सोचिए आपकी इलेक्ट्रिक कार घर की पार्किंग में सिर्फ एक मैट पर खड़ी है और बिना केबल या चार्जर के ही चार्ज होने लगे. या फिर आपका फोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, TV और टेबल लैंप सिर्फ कमरे में रखे हों और अपने-आप काम कर रहे हों बिना किसी तार के. यह सुनने में जैसे कोई साइंस-फिक्शन की कहानी लगे लेकिन यह तकनीक बहुत जल्द हकीकत बनने वाली है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:36 AM IST
Wireless Power Transfer: टेक्नोलॉजी के दौर में हर दिन कुछ न कुछ नया बदलाव हो रहा है. जिससे कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है. इसी क्रम में अब बिजली भी बिना तार के पहुंचेगी. सुनने में भले ही यह अजीब लग रहा हो लेकिन यह पूरी तरह से सच होने वाला है. वैज्ञानिक और टेक कंपनियां ऐसी वायरलेस पावर टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही हैं जिसके जरिए आने वाले सालों में बिजली बिना तारों के पहुंचाई जा सकेगी. इसको लेकर अभी से ही वायरलेस पावर के उदाहरण सामने आने लगे हैं. पोर्श कंपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए ऐसी चार्जिंग मैट पेश करने जा रही है, जिस पर कार पार्क करते ही बैटरी खुद ही चार्ज होने लगेगी. सबसे खास बात यह है कि कार को चार्ज में न तो लगाना पड़ेगा और न ही किसी तार या केबल की ही सहायता लेनी पड़ेगी.

सिर्फ यही नहीं फ्रांस में पेरिस के पास एक खास सड़क तैयार की गई है जहां वाहन चलते हुए ही चार्ज हो जाते हैं. वहीं स्वीडन अपनी टैक्सी सर्विस के लिए स्थायी वायरलेस चार्जिंग सिस्टम शुरू कर दिया है. यानी साफ है कि बिना तार बिजली भेजने का सपना नहीं बल्कि लैब से निकलकर जमीन पर उतर रहा है. हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में घरों तक भी बिजली वायरलेस तरीके से पहुंचने लगेगी.

पहले भी सफल हो चुका है प्रयोग
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी इस तकनीक का सफल परीक्षण हो चुका है. टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में डिज्नी की रिसर्च ने एक ऐसा कमरा तैयार किया गया था जिसमें एक भी तार नहीं था. कमरे की दीवारें धातु की बनी थीं और बीच में एक तांबे का खंभा लगाया गया था, जिससे पूरे कमरे में मैग्नेटिक फील्ड बन गया. इस सिस्टम की सहायता से फोन चार्ज, लाइट और पंखा जैसी चीजें बिना तार के ही बिजली प्राप्त कर चल रही थीं. इसके बाद साल 2021 में टोक्यो यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही कमाल करते हुए एक कमरा तैयार किया जो दिखने में तो नार्मल घर दिखता था लेकिन दीवारों और छत के अंदर स्पेशल प्लेटें लगाई गई थीं जिससे कमरे में रखी सभी चीजें बिना तार के चल रहीं थीं. अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह सेफ था.

इस तरह से बिना तार के पहुंचेगी बिजली
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि कमरे में तो बिना तार के बिजली पहुंचाना ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में बिना तार के दूसरे इलाकों में बिजली भेजना होगा तो यह कैसे संभव होगा? इसका जवाब है लेजर किरण. बिजली को माइक्रोवेव या लेजर किरण में ट्रांसफर करके भेजा जा सकता है. वहीं दूसरी और रिसीवर लेजर किरण को फिर से बिजली में बदल सकता है. इस तरह से बिना तार के बिजली को दूसरे जगह पर भी भेजा जा सकता है.

अब इसके फायदे भी जान लीजिए
मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले 4 सालों यानी 2030 तक दुनियाभर में 25 अरब से ज्यादा स्मार्ट डिवाइस होंगी. अगर यह संभव होता है कि बिना तार के बिजली को दौड़ाया जाए तो इन सब को चार्ज करना बहुत आसान हो जाएगा. आने वाला समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है इन्हें चार्ज करना आसान हो जाएगा. पानी के अंदर सेट किए गए डिवाइस या रोबोट को चार्ज करना बहुत आसान हो जाएगा. इसके साथ ही आज के समय भी ऐसे बहुत से इलाकें हैं जहां इलेक्ट्रिक तार पहुंचाना कठिन है या फिर मौसम के कारण जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, उन इलाकों में भी बिजली बिना किसी समस्या के पहुंच सकेगी.

ये भी पढे़ंः Mona Lisa जैसी लड़की से लेकर Fake Wedding तक: 2025 में Insta पर ज्यादा क्या छाया?

अभी ये है खतरा
हालांकि यह टेक्नोलॉजी तेजी से तैयार की जा रही है लेकिन अभी बहुत काम बाकी है. रिपोर्ट्स के मुताबि यह सिस्टम अभी बहुत महंगा है और बिजली का एक हिस्सा रास्ते में ही हीट बनकर खराब हो जाता है. इसी को लेकर सबसे बड़ी चिंता है कि हवा में फैलने वाली तरंगें लोगों के शरीर को नुकसान न पहुंचाएं इसके लिए सख्त नियमों की जरूरत है. 

ये भी पढे़ंः अगर आप ये 3 काम करते हैं तो नौकरी खतरे में, OpenAI के टॉप एक्सपर्ट ने किया इशारा

